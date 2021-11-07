Как Россия нагнетает антипрививочную истерию в Германии и Франции

Российское телевидение пугает французов новостями об иностранных вакцинах, завлекает «Спутником», и активно освещает протесты «антиваксеров». Находится объяснение и для чудовищной смертности от коронавируса в России: виноват народ
Выяснилось, что тема побочных эффектов иностранных вакцин, а также освещение протестов «антиваксеров» — важнейшая в сетке RT France. Когда читаешь подряд заголовки 1,8 тысячи материалов, выпадающих по одному только слову «vaccination», создается ощущение, что это хроника информационной шизофрении. При этом — не хаотичной, а выстроенной по простым схемам.
Пример: если ограничительные меры вводятся на Западе — это крайне спорные решения некомпетентных правительств, против которых бунтует негодующий народ. И хоть народ в основном и вакцинируется (RT France признаёт, что «уровень вакцинации во Франции — один из самых высоких в мире»), но колют ему не пойми что. Да еще и «заставляют» колоться (в стране — обязательная вакцинация для врачей и учителей, сотрудников гражданской обороны и пожарных ((они одновременно работают и как скорая помощь)). В то же время в России — полная ковид-демократия.
Люди Запада могут только позавидовать: россиян не принуждают вакцинироваться, да и ограничения, в основном, не вводятся.
Ну а если иногда и вводятся (и на самом деле мало чем отличаются от французских, но зачем заострять на этом внимание), то они, в отличие от французских, — взвешенные, а также короткие. Ну и вынужденные: просто российский народ — имея одновременно и замечательный «Спутник», и уникального президента, не устающего повторять «Прививайтесь!» — все равно плохо колется…
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Для начала коротко ознакомимся с основными направлениями информационно-просветительской работы телеканала RT France в разделе «вакцинация», а потом дадим, почти без комментариев, одни только заголовки — от «Березины» (март 2020 года, начало пандемии) до «Вакцинального Ватерлоо» (март 2021 г.) и дальше. И Березина, и Ватерлоо — это во Франции, а, конечно, не в России.
Первейшее место в освещении темы занимает публикация сообщений о протестах противников ограничительных мер: новости о манифестациях против санитарных пропусков, локдаунов, обязательного ношения масок… С протестов, в которых по всей стране на пике участвовало 200–250 тысяч человек (что не так много для вечно протестующей Франции), телеканал ведет многочасовые прямые трансляции. Не забывает и о героях-одиночках антиваксерского движения. Материал от 09.09.2021. Заголовок: «Марш, чтобы поддержать Анну Лизу Пена, держащую голодовку протеста против санитарного пропуска». Пояснение: «Около двадцати противников санитарного пропуска прошагали 25 км, чтобы поддержать социального педагога, которая голодает против санитарного пропуска, спорной меры правительства по оптимизации кампании вакцинации против COVID-19».
Иногда даются новости и о мнениях людей из другого лагеря, людей, не очень любимых ядерной аудиторией российской пропаганды. Пример: «В этом нет ничего общего со слежкой за людьми: Билл Гейтс защищает паспорт вакцинации…» На другом, дружественном, фланге — такие эксперты, как Дидье Раульт, «вакциноскептик», гендиректор Средиземноморского института инфекционных заболеваний (Марсель), главный во Франции защитник «лечения» коронавируса гидроксихлорохином. RT обильно освещает заявления Раульта.
Огромное внимание уделяется публикации негативных новостей об иностранных вакцинах — AstraZeneca, Pfizer, Moderna… В ход идет любая мелочь. При этом абсолютное лидерство по числу упоминаний занимает британско-шведская AstraZeneca — возможно, потому, что иностранные голоса злобно врут о том, что главная российская вакцина была произведена якобы именно благодаря краже формулы «АстраЗенеки».
Не меньше внимания уделяется победоносному шествию по миру «Спутника V»: то во Франции «не исключают» его применение, то «Путин рекомендует Эрдогану вакцинироваться» нашим средством, то «Иран и Палестина начали кампании по вакцинации», то «Венесуэла анонсирует покупку 10 миллионов доз».
Четвертое направление деятельности RT France в области освещения вакцинации — комментирование высказываний и решений политиков, которое условно можно описать так: Макрон — абсолютный монарх, душитель демократии, принимающий не пойми какие решения, Путин — последовательный защитник коронавирусных индивидуальных и коллективных свобод. В поддержку скептического отношения и к Макрону, и вообще к западному «ковидобесию» выступают наши политические друзья во Франции (лидер ультралевой партии «Непокорная Франция» Меланшон, лидер ультраправого «Национального объединения» Ле Пен, Николя Дюпон-Эньян из карликовой «правоголлистской» партии «Вставай, Франция»…), а также прогрессивные политики других стран: Трамп, Мадуро из Венесуэлы, Болсонару из Бразилии, Сальвини из Италии…
Редкие сообщения о ситуации с коронавирусом в России преподносятся либо без комментариев, либо с нужными комментариями. Например: вот ввели в Москве ограничения, вот их отменили (притом что ситуация с коронавирусом практически не изменилась), но и то и другое — правильно.
Что касается чудовищного уровня смертности от ковида в России, то мне не удалось найти примеров, когда RT сравнивает нашу статистику с гораздо более благоприятными цифрами европейских стран.
Новости об очередном антирекорде смертности в России подаются коротко, сухо, с комментариями вроде этого (от 11 октября 2021-го):
«…Низкий уровень охвата вакцинацией, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, объясняет высокий уровень смертности… Он отверг идею о том, что власти могут сделать больше, чтобы ограничить новый всплеск эпидемии. Он подтвердил, что они сделали все, чтобы дать общественности возможность сделать прививку и тем самым «спасти» жизни».
Нельзя не отметить и «искусство» подбора фотографии к этой печальной новости от 11 октября. Заголовок: «Россия: более 900 смертей, связанных с COVID-19, шестой день подряд». Подпись к фото, на котором — улыбающаяся женщина в белом защитном костюме рядом с коллегой: «Двое медработников проходят перед машинами скорой помощи больницы в Коммунарке, около Москвы, 5 октября 2021».
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Теперь перейдем к заголовкам.
В случае, когда из заголовка трудно понять, о чем идет речь в материале, я даю — курсивом — пояснение. Конечно, не все мало чем отличающиеся одна от другой публикации представлены — ради экономии места: пропуски, на мой субъективный взгляд, не влияют на репрезентативность выборки. Каждый при желании может убедиться в этом, пройдя по ссылке на сайт телеканала. Поехали.
Март 2020 — декабрь 2020:
«Россия планирует массовую вакцинацию» / в Европе — «Corona Circus»
18.03.2020 (за день до этого во Франции введен первый локдаун). «Березина» — название колонки публициста Мишеля Онфре, также называющего себя философом. Философ ругает действия французских властей во главе с «лжецом», «шутом» и «лицемером» Макроном, который «посвятил свою короткую жизнь служению золотому тельцу» и чья политика, вкупе с политикой его «либеральных предшественников», довела французскую систему здравоохранения до того, что сейчас не хватает мест в больницах; а коронавирусные ограничения не действуют, ведь «все потешаются над государством, у которого больше нет власти и никаких средств для обеспечения республиканского порядка!»
19.03. «Коронавирус: Институт Пастера отрицает создание COVID-19». Дается заведомо ложный, но хорошо ложащийся на мозги французских борцов с Заговором посыл («коронавирус создали в парижской лаборатории?»), а потом комментируется с правильной интонацией. Подводка к материалу: «В то время как видео, циркулирующие в соцсетях, обвиняют Институт Пастера в том, что он стоит у истоков появления COVID-19, научный центр отрицает какую-либо ответственность…»
20.03. «Российские исследователи продвигаются вперед в изучении COVID-19, идут первые тестирования вакцины». (Еще одним важным приемом является «сталкивание», желательно в один день, негативных новостей с Запада с позитивными новостями из России.)
04.05. «Выход из карантина: нужно ли выбирать между экономикой и здоровьем?» Вполне взвешенная колонка экономиста по имени Henri Sterdyniak, который утверждает: «Выбор должен, в первую очередь, основываться на моральных и социальных соображениях… Экономика должна служить обществу, а не наоборот».
25.05. «ЕС — площадка для прибыльной игры «Биг-фармы» в ущерб исследованиям по борьбе с коронавирусом?»
В тот же день: «Российские ученые готовы тестировать вакцину против COVID-19 на человеке».
04.06. «5000–10 000 человек (во Франции) могут умереть от рака из-за отсутствия скрининга во время карантина».
12.06. «Россия запускает свой первый препарат для борьбы с COVID-19».
23.06. «Владимир Путин: перед лицом пандемии российская система здравоохранения доказала свою эффективность».
01.08. «Россия планирует на октябрь массовую вакцинацию против COVID» (имеется в виду октябрь 2020 года).
12.08. «Война вакцин? Едва появившись, «Спутник V» уже столкнулся с враждебностью».
В тот же день: «Я буду первым»: Дутерте (филиппинский диктатор. — Ред.) подтвердил желание протестировать новую российскую вакцину от COVID-19».
16.08. Corona Circus: в Брюсселе манифестанты осуждают либертицидные меры против COVID».
30.08. «Германия: сотни демонстрантов («антимасочников») пытаются проникнуть в Рейхстаг».
13.09. «COVID-19: первые партии вакцины «Cпутник V» отправлены во все регионы России».
21.09. «Вакцина AstraZeneca против COVID-19: у двоих добровольцев появились неврологические патологии».
23.09. «В этом мире кошмара будет ли ношение маски таким же банальным, как ношение обуви?» (Начало материала: «Отказ носить маску представляется как необдуманное и безответственное поведение. А что если этот отказ — скорее необходимая реакция на власть, которая освободилась от всякого контроля?»)
06.10. «Не бойтесь COVID»: Дональд Трамп вышел из больницы и скоро возобновит свою кампанию».
09.11. «COVID-19 в России: новый рекорд по заражению перед началом массовой вакцинации» (Цитата: «…На прошлой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков попытался успокоить население, заявив, что «ситуация с распространением коронавируса в России [находится] под контролем, несмотря на рост числа новых случаев». Российские власти до сих пор исключали любые новые масштабные ограничения, считая, что ограничительные меры, подобные тем, которые были введены весной, будут слишком вредными для экономики. В то же время российская столица готовится к запуску программы массовой вакцинации. <…> В отличие от России ряд европейских стран недавно вновь ввели меры, направленные на ограничение распространения вируса, при этом Великобритания, Франция и Германия вернулись к внутренним ограничениям. Однако российские эксперты утверждают, что стране следует воздерживаться от принятия таких решительных мер, несмотря на прогрессирование заболевания…»)
11.11. «Болсонару: Бразилия должна перестать быть «страной педиков» перед лицом «преувеличенной» пандемии».
В тот же день: «Вакцина против COVID-19: «Спутник V» эффективен на 92%, отмечает Российский фонд прямых инвестиций».
15.11. «Вакцина против COVID-19: большой выигрыш для некоторых боссов фармацевтической промышленности США».
21.11. «Наша общая цель: Путин готов предоставить вакцину Sputnik V в распоряжение других стран».
22.11. «COVID-19: Франция готовится к прибытию вакцины».
В тот же день: «Кампания по вакцинации: во французских аптеках не хватает вакцин против гриппа». (Еще один прием: «уравновесить» любую более-менее положительную западную новость одной, а чаще — несколькими, отрицательными.)
24.11. «COVID-19: Эммануэль Макрон заверяет, что не сделает вакцинацию обязательной». (Новость об очередном «коронавирусном» обращении Макрона к народу заканчивается словами: «Согласно различным опросам <…> только половина французов готова сделать прививку от COVID-19».)
25.11. «Эмманюэль Maton» (maton — фр. «вертухай». — Ю. С.), «ужасный произвол»: выступление Макрона заставило вздрогнуть политический класс».
28.11. «Брюссель оставили с носом? Венгрия — первая европейская страна, получившая российскую вакцину Sputnik V».
30.11. «COVID-19: британская армия хочет «информационной войны» против антивакцинной «пропаганды». (Комментируя намерение британских военных бороться с «дезинформацией», исходящей «в том числе из России», RT сообщает: в самой Великобритании «нарастает гнев по поводу ограничительных мер, принятых правительством для борьбы с эпидемией…»)
02.12. «COVID-19: Путин требует начала «масштабной» вакцинации со следующей недели».
В тот же день: «Вакцина против COVID: как убедить французов?» (которые не очень доверяют правительству и вакцинам).
04.12. «По словам Эммануэля Макрона, мы не все знаем об этой вакцине, как и мы не все знаем об этом вирусе».
08.12. «COVID-19: Европа в тупике?»
13.12. «Вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 «не убеждает» Жан-Люка Меланшона». (Чтобы понять, насколько важное значение имеет «убежденность» профессионального «партократа» относительно эффективности медпрепарата, можете поставить на место Меланшона имя Зюганова, смысл заголовка будет примерно тем же. — Ю.С.)
14.12. «COVID-19: Билл Гейтс не предвидит возвращения к нормальной жизни раньше 2022 года». (Окончание новости: «В то же время поощрение Биллом Гейтсом вакцины и карантинных мер вызвало много критики, особенно со стороны консерваторов. Действительно, такие ограничения становятся все более спорными. «Отторгните этого тирана», — написал в твиттере, например, журналист Ян Майлз Чонг в ответ на последнее интервью Билла Гейтса». ((Не сразу удалось отыскать в интернете, кто такой г-н Чонг: «малайзийский журналист, специалист по компьютерным играм», «известен своими комментариями о политике Соединенных Штатов, особенно в поддержку Дональда Трампа». — Ю.С.))
В тот же день: «Паралич лица, аллергия? Вопросы в связи с побочными эффектами вакцины Pfizer/BioNTech».
В тот же день: «Будет ли Европа проталкивать скорейшее одобрение вакцины от Pfizer/BioNTech?»
18.12. «Вакцина Pfizer: американская медсестра потеряла сознание после того, как ей сделали инъекцию от COVID».
22.12. «Российская вакцина Sputnik V эффективна против нового штамма COVID-19».
24.12. «COVID-19: новый ежедневный рекорд по заражению в России». (Концовка новости: «Накануне, 23 декабря, президент России Владимир Путин заявил: «Нам нужно будет продолжать борьбу с эпидемией коронавируса, переломить ситуацию <…> и, конечно же, извлечь уроки из всех проблем, с которыми мы столкнулись и которые мы решали», «обеспечить восстановление занятости и устойчивый экономический рост». <…> Российские власти также полагаются на свою кампанию по массовой вакцинации Sputnik V…»)
25.12. «Доля французов, готовых сделать прививку от COVID-19, снижается».
28.12. «Германия: восемь человек случайно получили по пять доз вакцины против COVID-19».
31.12. «Россия разрабатывает первый в мире антидот от COVID-19».
Январь–апрель 2021:
«По словам Путина, Россия достигнет коллективного иммунитета к концу лета». / «Сможет ли Европа пережить пандемию?»
04.01.2021. COVID-19: Орбан критикует ЕС и следит за разработкой вакцин в России и Китае».
В тот же день: «Замедленная кампания по вакцинации: «Макрон может винить только себя», по словам Алексиса Пулена» (обозревателя RT).
09.01. «Twitter подверг цензуре сообщение Хаменеи, враждебное западным вакцинам против COVID-19».
13.01. «Россия: Путин предписывает массовую вакцинацию против COVID со следующей недели».
В тот же день: «Испанский судья постановил вакцинировать пожилую женщину, несмотря на отказ ее дочери».
16.01. «Гвинея: (82-летнему) президенту Альфе Конде ввели вакцину Sputnik V…»
В тот же день: «Норвегия: 13 смертей пожилых людей после инъекции вакцины Pfizer/BioNTech».
18.01. «Начало кампании массовой вакцинации против COVID в России».
19.01. «Жертва проблем с доставкой вакцины Pfizer/BioNTech, Мексика заказывает «Спутник V».
В тот же день: «Россия начинает кампанию массовой вакцинации против коронавируса».
03.02. «COVID-19: Макрон, Меркель и фон дер Ляйен открыты для использования российской вакцины Sputnik V».
В тот же день: «Вакцина «Спутник V»: Меланшон и Ле Пен приветствуют подвижки, Макрон открывает дверь».
В тот же день: «Sputnik V: насмешки французской прессы в интересах европейских правительств (видео)».
13.02. «Они считали, что мы ни на что не годны»: Путин приветствует российское администрирование (кризиса) COVID».
04.03. «ЕС начинает исследование «Спутника V», Москва сможет поставить дозы 50 миллионам европейцев в июне».
08.03. «Русская рулетка»: EMA (Европейское агентство лекарственных средств) предостерегает против экстренного разрешения на использование Sputnik V».
В тот же день: «Создатели «Спутника V» требуют извинений от Европейского агентства лекарственных средств».
19.03. «COVID-19: Жан Кастекс (премьер Франции) получил первую дозу AstraZeneca».
В тот же день: «Финляндия приостанавливает действие вакцины AstraZeneca в порядке «предосторожности» после двух подозрительных случаев тромбоза».
22.03. «Европейская комиссия высокомерно высказывается о «Спутнике V», Путин задается вопросом, какие интересы она отстаивает».
В тот же день: «Личное решение»: Путин вакцинируется от COVID».
В тот же день: «Анализ: действительно ли Европа может обойтись без вакцины Sputnik V?» (вывод: это не в интересах Франции и Европы).
23.03. «AstraZeneca: «устаревшая информация» могла исказить результаты вакцины в США». В тот же день: «Нант: вакцинированный «АстраЗенекой» студент умер от тромбоза, начато расследование». В тот же день: «Европейское агентство по лекарственным средствам открывает дверь для выдачи разрешения на вакцину Sputnik V».
25.03. «Сможет ли Европа пережить пандемию?»
26.03. «Разработчики вакцины Sputnik V отвечают на атаки Эммануэля Макрона».
В тот же день: «Никаких угрызений совести, никакой констатации ошибок»: Эммануэль Макрон защищает свою стратегию против COVID-19».
В тот же день: «Высокомерный», «оторванный от реальности»… оппозиция критикует отсутствие mea culpa у Макрона».
28.03. «COVID-19: по словам Владимира Путина, Россия достигнет коллективного иммунитета к концу лета».
31.03. «Став экспертом по эпидемиологии, по словам его приближенных, Макрон вызывает бурю иронии в твиттере».
В тот же день: «COVID-19: Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для животных».
В тот же день: «Вакцинальное Ватерлоо», «непоследовательность», «самодовольство»: оппозиция реагирует на заявления Макрона».
Апрель–август 2020:
«Путин планирует добиться коллективного иммунитета в России осенью»
01.04. «Это мракобесие»: Жан-Люк Меланшон сожалеет о неиспользовании российской вакцины Sputnik V».
В тот же день: «ВОЗ критикует «неприемлемую медлительность» вакцинации в Европе, которая «продлевает пандемию».
02.04. «Семья женщины, умершей от тромбоза после инъекции «АстраЗенеки», подала жалобу» (во Франции).
03.04. «Вакцина AstraZeneca: семь смертей от сгустков крови в Великобритании».
В тот же день: «Вакцинированный от COVID-19 президент Аргентины сдал положительный тест на вирус» (президент был вакцинирован Sputnik V).
14.04. «Все будет хорошо»: после второй дозы вакцины Путин призывает последовать его примеру».
15.04. «COVID-19 во Франции: «Это правительство справляется только с беспорядками», — считает Жильбер Коллар. (евродепутат от партии Ле Пен).
17.04. «100 000 смертей от COVID-19: «Национальное объединение» (Ле Пен) требует извинений от Эммануэля Макрона». В тот же день: «COVID-19: Россия является основным направлением для вакцинного туризма». (Притом что и Франция, самая популярная у туристов в мире, и многие другие страны жестко ограничивают въезд иностранцев, особенно — не сделавших прививки. — Ю. С.)
21.04. «Прививайтесь»: Путин планирует добиться коллективного иммунитета против COVID-19 в России осенью».
22.04. «Европейская стратегия вакцинации: «это ужасный провал, связанный с догматизмом ЕС».
23.04. «Россия: Владимир Путин объявляет дополнительные выходные для сдерживания пандемии».
В тот же день: «По словам разработчиков Sputnik V, среди вакцинированных Pfizer больше смертей, чем от AstraZeneca».
29.04. «62 страны, четыре континента: вакцина Sputnik V продолжает выводиться на глобальную орбиту».
19.05. «По данным российской разведки, ЕС намеренно отложит регистрацию вакцины Sputnik V».
30.05. «В Соединенных Штатах билет на концерт — 18 долларов для вакцинированных … и 1000 долларов для остальных».
В тот же день: «В магазине шляп в Теннесси продается значок «непривитые», вдохновленный нацистской желтой звездой».
09.06. «Соединенные Штаты: сотрудники больницы, вынужденные делать прививку, подали на нее в суд».
16.06. «Москва делает обязательной вакцинацию работников сферы услуг против COVID-19».
18.06 «Евро-2020: Москва закрывает свою фан-зону из-за всплеска COVID».
22.06. «COVID-19: в Москве введут санитарный пропуск для доступа в рестораны».
01.07. «Новый рекорд по количеству смертей от COVID-19 в России третий день подряд».
02.07 «COVID-19: «Возможность обязательной вакцинации вызывает споры» (речь — о Франции).
В тот же день: «Россия: несмотря на новую вспышку эпидемии, никакого карантина не предвидится».
03.07. «Вакцина убивает» — нанесли надпись на центр вакцинации против COVID-19 в Ницце».
В тот же день: «300 итальянских медработников начинают «демократическую битву» против обязательной вакцинации».
08.07. «Дидье Раульт остается скептиком в отношении вакцинации всего населения».
11.07. «Союзники вируса»: отказываться от вакцинации — это «предательство», считает Бернар Кушнер. (Редкий случай, когда дается — без комментариев и негативной подачи — мнение противника «антиваксеров». — Ю. С.)
12.07. «Вакцины против COVID: Лаланн упомянул «преступление против человечности», Twitter временно заблокировал его аккаунт». (Лаланн — певец, активист движения «желтых жилетов», призывает к «гражданскому неповиновению» властям, специально установившим «тиранию» «под предлогом» коронавируса. Часто упоминается на RT France. — Ю. С.)
В тот же день: «COVID-19: энергичный перезапуск российской экономики, несмотря на третью волну эпидемии».
16.07. «Диктатура — это не то»: Эммануэль Макрон защищает расширение действия санитарного пропуска».
В тот же день: «Марин Ле Пен и Филипп де Вилье поддерживают статью (евродепутата) Беллами против санитарного пропуска». (Ф. де Вилье — бизнесмен и политик, один из первых приехавших в Крым после «присоединения» и удостоившийся за это личной встречи с Путиным. — Ю. С.)
В тот же день: «COVID-19: Москва отменяет обязательные QR-коды для ресторанов и кафе».
17.07. «Манифестации во Франции против расширения санитарного пропуска (трансляция)».
В тот же день: «Дарманен требует большей защиты выборных лиц в контексте «антивакцинных требований».
В тот же день: «(Департамент) Изер: центр вакцинации против COVID-19 в маленьком городке ночью подвергся вандализму».
В тот же день: «Рэпер Akhenaton публикует видео, чтобы выступить против санитарного пропуска».
19.07. «Центр вакцинации против COVID-19 «поглощен пламенем» в Атлантических Пиренеях».
21.07. «Шамбери: демонстранты, выступающие против санитарных пропусков, сняли портрет Эммануэля Макрона в мэрии».
22.07. «Влияние России или других стран на «группы противников вакцин»? «Да», — говорит Кастанер». («Разрешенная форма «теории заговора»? — комментирует RT, цитируя согласных с этим выводом представителей «Нацфронта» и оппозиционных микропартий, блогеров и проч. Кастанер — глава макроновской фракции в Нацсобрании.)
В тот же день: «COVID-19: ограничения — из-за отсутствия достаточной вакцинации, говорит доктор реанимации» (хотя во Франции к этому моменту уже нет проблем с тем, чтобы сделать прививку. — Ю. С.).
В тот же день: «Политизированное колебание»: посольство России осуждает непризнание Парижем «Спутника V».
27.07. «Ланды: обнаружение двух гильотин с именами сотен народных избранников, поддерживающих санитарный пропуск».
31.07. «Госпитализации по поводу COVID могут коснуться 7% полностью вакцинированных людей».
В тот же день: «Вакцины против COVID: «потенциальный сигнал» нарушения менструального цикла у девочек-подростков» (вакцинированных Moderna или Pfizer, сообщается в новости).
В тот же день: «Баррикады, аресты, водометы. …Напряженность во время демонстрации антипропускников в Париже».
01.08. «Мобилизация против санитарных пропусков: движение, которое укореняется?» (Пока не только не «укоренилось», но к концу октября-2021 практически выдохлось: на последних акциях 30 октября полиция насчитала 25 тысяч человек по всей стране. — Ю. С.)
04.08. «Macon Первый»: после гримировки под Гитлера варский рекламщик «переодел» Макрона в монарха». (Вар — департамент во Франции. Macon — не опечатка, con — грубое французское ругательное слово.)
В тот же день: «Франция рассматривает вопрос о российских вакцинах «в политическом плане», — сетует Сергей Лавров».
10.08. Итальянская ЛГБТ-ассоциация считает санитарный пропуск «трансфобным».
14.08. «Россия: рекорд смертей, связанных с COVID-19, третий день подряд».
В тот же день: «Добро пожаловать в нацистскую Германию»: избранник из Сиднея сравнивает санитарные ограничения с нацизмом».
22.08. «Вакцинация против COVID-19: «никого не нужно принуждать», говорит Путин».
29.08. «Это должно прекратиться»: гитарист Эрик Клэптон выпускает песню против санитарных мер».
В тот же день: «Швейцария: центры вакцинации могут быть мишенью террористов, предупреждает разведка».
Сентябрь–октябрь 2021:
«Истребление французского народа». / Путин призывает сограждан быть «ответственными».
01.09 «COVID-19: новая подозрительная партия вакцин Moderna обнаружена в Японии».
02.09. «Вакцины против COVID: не менее 15 миллионов доз было выброшено в США в течение 6 месяцев». (Учитывая то, сколько негатива об американских вакцинах было рассказано на RT за прошедшие месяцы, телеканал мог бы и порадоваться тому, что 6 млн штук этих страшных продуктов уничтожено. Но нет: ведь американцы выбрасывают вакцины в то время, как «во многих странах доступ к ним ограничен».)
В тот же день: «Выйдя из больницы, Akhenaton по-прежнему настроен наступательно против санитарного паспорта и РНК-вакцин» (в больнице рэпер-антиваксер лежал с ковидом. — Ю. С.).
12.09. «От Парижа до Вильнюса: противники санитарных сертификатов мобилизовались по всей Европе».
14.09. «Россия: «Владимир Путин «в прекрасном здравии» самоизолируется после случаев заболевания COVID-19 в своем окружении».
В тот же день: «Индивидуальное» решение: Тедди Ринер отказывается стать промоутером вакцинации». (Ринер — знаменитый французский дзюдоист. — Ред.)
15.09. «Борис Джонсон реагирует на слова Ники Минаж об «опухших яичках» после вакцинации». (Минаж — тринидадская рэп-певица. — Ред.)
16.09. «Дискриминационное»: Москва осуждает обязательство по вакцинации на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН».
В тот же день: «Заявление Ники Минаж об «опухших яичках» после вакцинации: Вашингтон реагирует после Лондона».
В тот же день: «Обязательство по вакцинации: отказ Стефана, пожарного». (Стефан, который в начале сентября в знак протеста против вакцинации «объявлял голодовку» и залезал «на крышу казармы, чтобы предупредить руководство», удостоился приезда съемочной группы RT).
17.09. «Бразилия: невакцинированный президент Болсонару объявляет, что поедет в ООН, несмотря на ограничения».
18.09. «COVID-19: бретонский остров лишился врача по причине обязательности вакцинации».
21.09. «С трибуны ООН Жаир Болсонару выступает против санитарного паспорта».
29.09. «Путин рекомендует Эрдогану вакцинироваться «Спутником V».
В тот же день: «COVID-19: не менее 250 человек были вакцинированы дозами с истекшим сроком годности в Луаре».
08.10. «COVID: уровень вакцинации не влияет на циркуляцию вируса, согласно одному исследованию» (исследование разместил в соцсетях инфекционист-«вакциноскептик» Дидье Раульт. RT внутри новости формально приводит и позицию ВОЗ, согласно которой вакцинация — важнейший способ снижения уровня заболеваемости. Серьезная французская пресса критикует это исследование).
В тот же день: «Шериф округа Лос-Анджелес отказывается заставлять полицию вакцинироваться от коронавируса».
10.10. «Хаос в Риме: демонстрация против санитарного сертификата перешла в столкновения (видео)».
11.10. COVID-19: Москва считает «нереальным» наложение штрафов за отказ от вакцинации» (во Франции тоже нет таких штрафов. — Ю.С.).
14.10. «Россия зарегистрировала новый ежедневный рекорд заражений COVID-19». (В тексте новости еще раз поясняется: по словам Пескова, власти сделали все, чтобы дать населению возможность пройти вакцинацию и тем самым «спасти жизни».)
17.10. «Тысячи людей протестуют в Швейцарии против антиковидных ограничений».
19.10. «Логопед, не вакцинированная от COVID-19 по медицинским показаниям, объявляет голодовку» (в Лионе. При этом во Франции от «обязательной вакцинации» освобождаются те, у кого есть медицинские противопоказания – Ю.С.).
В тот же день: «COVID-19 в России: в Санкт-Петербурге постепенно вводят санитарный сертификат». (В новости также подчеркивается: «В настоящее время около 35% россиян получили две дозы вакцины <…>, несмотря на регулярные призывы властей пройти вакцинацию… Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил по этому поводу: «Мы привыкли винить во всем государство. Но в то же время позиция граждан страны должна быть более ответственной».) В тот же день: «COVID-19: на фоне растущего числа случаев Москва вводит новые ограничения». (В новости сообщается: «…С 15 ноября требование представить QR-код будет распространено на бассейны, театры, кинотеатры, музеи и на все выставки. Наконец, с 1 декабря оно распространится на рестораны и магазины (за исключением продуктовых магазинов и аптек)…». То есть в России вводятся такие же меры, как во Франции, даже чуть жестче. Российские меры не критикуются. — Ред.)
20.10. «Истребление французского народа»: бурные дебаты в Нацсобрании по вопросу продления санитарного пропуска». (Из текста новости становится понятно, что об «истреблении» кричит не защитник вакцинации в лицо антиваксеру, а противница ограничительных мер, депутат Мартин Воннер, обвинившая правящее большинство в том, что санитарные ограничения — это «истребление французского народа в экономическом и социальном плане под ложными предлогами».)
В тот же день: «Перед лицом пандемии Путин призывает своих сограждан быть «ответственными» и вакцинироваться».
27.10. «Сколько французов заболело из-за вакцин?» (мнения экспертов).
Послесловие
Можно ли назвать такую «подрывную работу» «эффективной»? Измерить нельзя, но некоторые цифры дадут представление о том, в какой ситуации находится сейчас Франция, где, согласно данным нашей пропаганды, все делается, в основном, плохо, и Россия, где все всегда делается хорошо.
К концу октября, как во Франции, так и в России, полную вакцинацию прошли 49 млн человек (правда, французское население — 67 млн, а российское — 146 млн). Если верить даже официальным данным, в октябре смертность от коронавируса во Франции минимум в 20 раз ниже, чем в России. Притом что раньше обе страны — по официальным же показателям — шли «ноздря в ноздрю» в мировом скорбном «соревновании».
Последние данные, 4 ноября: Россия за сутки потеряла от коронавируса 1195 человек. Франция — 44.
До начала вакцинации каждый день от ковида во Франции умирали сотни людей.
Автор: Юрий Сафронов, обозреватель «Новой», журналист RFI, Париж; Мария Епифанова; «Новая газета»