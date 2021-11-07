Как Россия нагнетает антипрививочную истерию в Германии и Франции

18.03.2020 (за день до этого во Франции введен первый локдаун). «Березина» — название колонки публициста Мишеля Онфре, также называющего себя философом. Философ ругает действия французских властей во главе с «лжецом», «шутом» и «лицемером» Макроном, который «посвятил свою короткую жизнь служению золотому тельцу» и чья политика, вкупе с политикой его «либеральных предшественников», довела французскую систему здравоохранения до того, что сейчас не хватает мест в больницах; а коронавирусные ограничения не действуют, ведь «все потешаются над государством, у которого больше нет власти и никаких средств для обеспечения республиканского порядка!»

19.03. «Коронавирус: Институт Пастера отрицает создание COVID-19». Дается заведомо ложный, но хорошо ложащийся на мозги французских борцов с Заговором посыл («коронавирус создали в парижской лаборатории?»), а потом комментируется с правильной интонацией. Подводка к материалу: «В то время как видео, циркулирующие в соцсетях, обвиняют Институт Пастера в том, что он стоит у истоков появления COVID-19, научный центр отрицает какую-либо ответственность…»

20.03. «Российские исследователи продвигаются вперед в изучении COVID-19, идут первые тестирования вакцины». (Еще одним важным приемом является «сталкивание», желательно в один день, негативных новостей с Запада с позитивными новостями из России.)

04.05. «Выход из карантина: нужно ли выбирать между экономикой и здоровьем?» Вполне взвешенная колонка экономиста по имени Henri Sterdyniak, который утверждает: «Выбор должен, в первую очередь, основываться на моральных и социальных соображениях… Экономика должна служить обществу, а не наоборот».

25.05. «ЕС — площадка для прибыльной игры «Биг-фармы» в ущерб исследованиям по борьбе с коронавирусом?»

В тот же день: «Российские ученые готовы тестировать вакцину против COVID-19 на человеке».

04.06. «5000–10 000 человек (во Франции) могут умереть от рака из-за отсутствия скрининга во время карантина».

12.06. «Россия запускает свой первый препарат для борьбы с COVID-19».

23.06. «Владимир Путин: перед лицом пандемии российская система здравоохранения доказала свою эффективность».

01.08. «Россия планирует на октябрь массовую вакцинацию против COVID» (имеется в виду октябрь 2020 года).

12.08. «Война вакцин? Едва появившись, «Спутник V» уже столкнулся с враждебностью».

В тот же день: «Я буду первым»: Дутерте (филиппинский диктатор. — Ред.) подтвердил желание протестировать новую российскую вакцину от COVID-19».

16.08. Corona Circus: в Брюсселе манифестанты осуждают либертицидные меры против COVID».

30.08. «Германия: сотни демонстрантов («антимасочников») пытаются проникнуть в Рейхстаг».

13.09. «COVID-19: первые партии вакцины «Cпутник V» отправлены во все регионы России».

21.09. «Вакцина AstraZeneca против COVID-19: у двоих добровольцев появились неврологические патологии».

23.09. «В этом мире кошмара будет ли ношение маски таким же банальным, как ношение обуви?» (Начало материала: «Отказ носить маску представляется как необдуманное и безответственное поведение. А что если этот отказ — скорее необходимая реакция на власть, которая освободилась от всякого контроля?»)

06.10. «Не бойтесь COVID»: Дональд Трамп вышел из больницы и скоро возобновит свою кампанию».

09.11. «COVID-19 в России: новый рекорд по заражению перед началом массовой вакцинации» (Цитата: «…На прошлой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков попытался успокоить население, заявив, что «ситуация с распространением коронавируса в России [находится] под контролем, несмотря на рост числа новых случаев». Российские власти до сих пор исключали любые новые масштабные ограничения, считая, что ограничительные меры, подобные тем, которые были введены весной, будут слишком вредными для экономики. В то же время российская столица готовится к запуску программы массовой вакцинации. <…> В отличие от России ряд европейских стран недавно вновь ввели меры, направленные на ограничение распространения вируса, при этом Великобритания, Франция и Германия вернулись к внутренним ограничениям. Однако российские эксперты утверждают, что стране следует воздерживаться от принятия таких решительных мер, несмотря на прогрессирование заболевания…»)

11.11. «Болсонару: Бразилия должна перестать быть «страной педиков» перед лицом «преувеличенной» пандемии».

В тот же день: «Вакцина против COVID-19: «Спутник V» эффективен на 92%, отмечает Российский фонд прямых инвестиций».

15.11. «Вакцина против COVID-19: большой выигрыш для некоторых боссов фармацевтической промышленности США».

21.11. «Наша общая цель: Путин готов предоставить вакцину Sputnik V в распоряжение других стран».

22.11. «COVID-19: Франция готовится к прибытию вакцины».

В тот же день: «Кампания по вакцинации: во французских аптеках не хватает вакцин против гриппа». (Еще один прием: «уравновесить» любую более-менее положительную западную новость одной, а чаще — несколькими, отрицательными.)

24.11. «COVID-19: Эммануэль Макрон заверяет, что не сделает вакцинацию обязательной». (Новость об очередном «коронавирусном» обращении Макрона к народу заканчивается словами: «Согласно различным опросам <…> только половина французов готова сделать прививку от COVID-19».)

25.11. «Эмманюэль Maton» (maton — фр. «вертухай». — Ю. С.), «ужасный произвол»: выступление Макрона заставило вздрогнуть политический класс».

28.11. «Брюссель оставили с носом? Венгрия — первая европейская страна, получившая российскую вакцину Sputnik V».

30.11. «COVID-19: британская армия хочет «информационной войны» против антивакцинной «пропаганды». (Комментируя намерение британских военных бороться с «дезинформацией», исходящей «в том числе из России», RT сообщает: в самой Великобритании «нарастает гнев по поводу ограничительных мер, принятых правительством для борьбы с эпидемией…»)

02.12. «COVID-19: Путин требует начала «масштабной» вакцинации со следующей недели».

В тот же день: «Вакцина против COVID: как убедить французов?» (которые не очень доверяют правительству и вакцинам).

04.12. «По словам Эммануэля Макрона, мы не все знаем об этой вакцине, как и мы не все знаем об этом вирусе».

08.12. «COVID-19: Европа в тупике?»

13.12. «Вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 «не убеждает» Жан-Люка Меланшона». (Чтобы понять, насколько важное значение имеет «убежденность» профессионального «партократа» относительно эффективности медпрепарата, можете поставить на место Меланшона имя Зюганова, смысл заголовка будет примерно тем же. — Ю.С.)

14.12. «COVID-19: Билл Гейтс не предвидит возвращения к нормальной жизни раньше 2022 года». (Окончание новости: «В то же время поощрение Биллом Гейтсом вакцины и карантинных мер вызвало много критики, особенно со стороны консерваторов. Действительно, такие ограничения становятся все более спорными. «Отторгните этого тирана», — написал в твиттере, например, журналист Ян Майлз Чонг в ответ на последнее интервью Билла Гейтса». ((Не сразу удалось отыскать в интернете, кто такой г-н Чонг: «малайзийский журналист, специалист по компьютерным играм», «известен своими комментариями о политике Соединенных Штатов, особенно в поддержку Дональда Трампа». — Ю.С.))

В тот же день: «Паралич лица, аллергия? Вопросы в связи с побочными эффектами вакцины Pfizer/BioNTech».

В тот же день: «Будет ли Европа проталкивать скорейшее одобрение вакцины от Pfizer/BioNTech?»

18.12. «Вакцина Pfizer: американская медсестра потеряла сознание после того, как ей сделали инъекцию от COVID».

22.12. «Российская вакцина Sputnik V эффективна против нового штамма COVID-19».

24.12. «COVID-19: новый ежедневный рекорд по заражению в России». (Концовка новости: «Накануне, 23 декабря, президент России Владимир Путин заявил: «Нам нужно будет продолжать борьбу с эпидемией коронавируса, переломить ситуацию <…> и, конечно же, извлечь уроки из всех проблем, с которыми мы столкнулись и которые мы решали», «обеспечить восстановление занятости и устойчивый экономический рост». <…> Российские власти также полагаются на свою кампанию по массовой вакцинации Sputnik V…»)

25.12. «Доля французов, готовых сделать прививку от COVID-19, снижается».

28.12. «Германия: восемь человек случайно получили по пять доз вакцины против COVID-19».

31.12. «Россия разрабатывает первый в мире антидот от COVID-19».