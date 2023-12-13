Новая утечка документов раскрыла, кто стоял за компанией, заплатившей убийце хорватского журналиста

Правоохранители, расследовавшие дело об убийстве хорватского журналиста, считали, что перевод на 780 тысяч евро, который получил один из убийц, – вознаграждение за работу, но не выяснили, кто ему заплатил. Новая утечка выявила владельца компании, отправившей деньги, и подтвердила, что он сотрудничал с осужденным по этому делу убийцей.

Главное из расследования OCCRP

Зарегистрированная на БВО компания General Pioneer отправила Слободану Джуровичу – предположительно, правой руке бандита Сретена Йосича – два платежа на сумму свыше миллиона евро. По данным хорватской прокуратуры, транзакцию в 780 тысяч евро провели за три недели до убийства Иво Пуканича.

Утечка выявила, что General Pioneer принадлежала болгарскому бизнесмену Огняну Бозарову.

В письме из утечки дочь Бозарова называет платеж Джуровичу на сумму 780 тысяч евро «очень срочным».

Судя по корпоративным документам, Джурович несколько месяцев числился сотрудником компании Бозарова, а покинул ее всего за три дня до убийства Пуканича.

Согласно попавшему к журналистам отчету, черногорские антикоррупционные органы подвергли сомнению предоставленное Джуровичем обоснование платежа.

В октябре 2008 года на парковке у загребского офиса Nacional – еженедельного журнала, который прославился сенсационными заголовками и громкими политическими разоблачениями, – взорвался мотоцикл. Его оставили рядом с машиной основателя Nacional Иво Пуканича. Он и его коллега погибли на месте.

Два года спустя в Хорватии за убийство Пуканича осудили шестерых человек – суммарно они получили 163 года тюрьмы. В прокуратуре заявили, что преступление спланировали и выполнили балканские ОПГ.

Фото: Str/EPA/Shutterstock Автомобиль Иво Пуканича после взрыва, 2008 год

Суд постановил, что «ключевым посредником» в организации убийства был проживающий в Сербии уроженец Черногории Слободан Джурович. По данным Интерпола и ряда региональных правоохранительных ведомств, в преступном мире он известен как Кардинал. Джурович получил 23 года тюрьмы, однако кто заказал и оплатил убийство, установить не удалось.

В прокуратуре считали, что загадочные 780 тысяч евро, поступившие на личный счет Джуровича в Черногории, использовали для платы убийцам, однако деньги удалось отследить лишь до отправившей их компании General Pioneer Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. Юрисдикция славится высоким уровнем финансовой секретности, и выявить владельцев местных предприятий крайне сложно. Личность человека, стоявшего за General Pioneer, оставалась загадкой.

Благодаря утечке файлов кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus сербский KRIK и болгарский BIRD (партнеры OCCRP) выявили владельца компании: им оказался бизнесмен Огнян Бозаров из Болгарии.

Журналисты не нашли прямых доказательств его причастности к убийству Пуканича, однако утечка – а также информация, которую KRIK обнаружил в судебных и корпоративных документах, – раскрыла подробности сотрудничества Джуровича и Бозарова в преддверии взрыва.

Судя по судебным и корпоративным файлам, до гибели хорватского журналиста Джурович как минимум год работал на сербскую компанию Бозарова. Бандит оставил фирму Karizia DOO за три дня до смерти Пуканича.

Утечка раскрыла, что за пять месяцев до перевода 780 тысяч евро General Pioneer отправила Джуровичу еще 255 тысяч евро.

В хорватской прокуратуре не ответили на вопросы KRIK о том, пытались ли они выяснить, кто стоял за General Pioneer. Неясно, знали ли правоохранители о платеже в 255 тысяч евро.

В письменном заявлении Бозаров заверил OCCRP, что он «точно не заказывал убийство [Пуканича]», никогда никому не угрожал и не вредил. Он сказал, что транзакции его компании «носили сугубо деловой характер».

В суде Джурович настаивал на том, что столь крупный платеж связан с земельной сделкой в Белграде. Полученные журналистами документы ставят под сомнение не только экономическое обоснование сотрудничества бандита с Бозаровым, но и тот факт, что платежи были связаны с законной земельной сделкой.

Изначально документы MeritServus получила группа хактивистов Distributed Denial of Secrets, затем она передала их OCCRP и The Guardian. Это расследование стало частью глобального проекта Cyprus Confidential, который координировали Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Paper Trail Media.

О проекте Cyprus Confidential Cyprus Confidential — глобальный проект, расследующий российское влияние на Кипре и случаи, когда местные компании помогали олигархам переоформлять активы в годы, предшествовавшие полномасштабному вторжению России в Украину в феврале 2022 года. В основу проекта легли более чем 3,6 миллиона документов от шести кипрских поставщиков корпоративных услуг и одной латвийской компании. В утечку попали файлы кипрских компаний DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital и Kallias and Associates, а также латвийской фирмы Dataset SIA, которая продает файлы из кипрского корпоративного реестра через сайт i-Cyprus. Файлы MeritServus и MeritKapital передала OCCRP, ICIJ и другим медиа группа Distributed Denial of Secrets (DDoS), которая выступает за открытость общественно значимых данных. Эти компании уже попадали в расследования OCCRP, однако новый проект помогает составить более полную картину их деятельности. В распоряжении ICIJ также оказались документы Cypcodirect, ConnectedSky, i-Cyprus и Kallias and Associates, которые получила Paper Trail Media. Файлы Kallias and Associates нашим коллегам из Paper Trail Media и ICIJ также передала DDoS. OCCRP поделился с медиапартнерами утечкой из DJC Accountants, которую получил от DDoS.

Громкие материалы Пуканича принесли ему немало врагов

У Пуканича было много недоброжелателей. Он был непримиримым, использовал обширную сеть политических, деловых и криминальных контактов, чтобы находить скандальные заголовки и снимки для журнала Nacional, сооснователем которого он стал в 1996 году.

Коллеги открыто критиковали Пуканича за дружественные связи с сомнительными бизнесменами и преступниками, но он также выпускал громкие расследования о влиятельных лицах. Его статьи о богатствах бывшего хорватского премьера Иво Санадера получили большое внимание – как и серия расследований о связях тогдашнего президента Черногории Мило Джукановича со скандально известным сербским бизнесменом Станко Суботичем. Журналист неоднократно писал о предполагаемой причастности Суботича и Джукановича к контрабанде сигарет. Когда в 2002 году в Италии открыли дело в отношении Джукановича, журналист был в числе свидетелей (черногорский президент использовал дипломатический иммунитет, и обвинения сняли).

После первого покушения на Пуканича в апреле 2008 года ему предоставили полицейскую защиту. Когда он погиб, выяснилось, что за ним три месяца следили, а преступление продумали до мелочей: на крыше соседнего здания поджидал сербский снайпер на случай, если бомба не взорвется или не убьет журналиста.

Хотя правоохранители так и не выяснили, кто заказал убийство, в Сербии за его организацию судили известного преступника Сретена Йосича. Йосич, получивший за деятельность в Нидерландах прозвище Йоца Амстердам, – сербский наркобарон и бандит.

Фото: RTS Слободан Джурович (справа) и Сретен Йосич по прозвищу Йоца Амстердам в белградском Дворце правосудия

В отчете, который сербский отдел Интерпола в 2008 году подготовил при поддержке нидерландских и французских правоохранителей, говорится, что Джурович – правая рука Йосича, он контролирует бизнес серба и покупает от его лица компании. В отчете черногорского отделения Интерпола за тот же год указано, что Джурович был «кумом» Йосича в 90-х годах.

В 2009 году сербская прокуратура обвинила Йосича в организации убийства Пуканича, однако суд решил, что доказательств его причастности недостаточно.

Адвокат Йосича не ответил на вопросы журналистов. Джурович проигнорировал запрос о комментарии.

Компания Бозарова в срочном порядке перевела Джуровичу подозрительно крупную сумму

В рамках сербского судебного разбирательства в отношении Йосича власти спросили Джуровича о поступивших на его счет 780 тысячах евро. Он настаивал на том, что средства перевели «болгарские друзья» – за то, что он помог им подать документы по земельной сделке в городскую администрацию Белграда. На вопрос о том, почему ему так много заплатили за простую задачу, которая «по силам… каждому», он не смог внятно ответить.

Черногорские антикоррупционные власти тогда также заинтересовались сомнительными переводами и передали хорватским правоохранителям информацию о том, что на следующий день после получения средств от General Pioneer Джурович снял 60 тысяч евро со счета в Черногории. Хорватские следователи поделились находкой с сербскими коллегами, которые позже указали в обвинительном заключении, что эти средства Джурович заплатил подельникам за убийство журналиста.

Судебные документы и материалы утечки предоставили дополнительные свидетельства того, что в преддверии убийства Пуканича Бозаров и Джурович несколько месяцев сотрудничали.

Когда Джуровича задержали через шесть дней после гибели журналиста, у него конфисковали два мобильных телефона. Журналисты KRIK нашли в судебных файлах информацию о том, что у Джуровича были кипрский и болгарский номера Бозарова.

Кто такой Огнян Бозаров? 76-летний Бозаров известен мало даже в родной Болгарии. Одно из немногих публичных упоминаний о нем содержится в опубликованной в 2011 году книге болгарского исследователя и журналиста Христо Христова. Христов написал, что при диктаторском режиме Тодора Живкова (он возглавлял страну 35 лет до падения коммунизма в 1989 году) Бозаров работал в разведке. Журналисты не смогли подтвердить связи Бозарова с болгарским правительством, однако, судя по документам американского Минюста, болгарское посольство в Вашингтоне помогло бизнесмену, когда его арестовали в 80-х годах по подозрению в попытке передать в Болгарию компьютерные технологии в нарушение экспортных законов. Согласно документам, посольство покрыло все расходы на юристов для Бозарова и еще одного гражданина Болгарии. Как указано в американских судебных файлах, обвинения в итоге сняли, однако член болгарского парламента позже поинтересовался, кто внес за Бозарова залог в 250 тысяч долларов. Бозаров не ответил на вопросы о работе в разведке.

Первые свидетельства сотрудничества Джуровича и Бозарова датируются ноябрем 2007 года: бандит передал сербскую Karizia компании Бозарова за 500 евро – такую сумму он заплатил, когда регистрировал фирму.

Через Karizia Джурович подал в Национальное земельное агентство в Белграде заявку на 99-годичную лицензию на земельный участок. Одобрили ее в сентябре 2007 года, а контракт подписали 5 ноября 2007 года – через три дня после того, как Karizia перешла к компании Бозарова.

Первого декабря 2007 года Джурович подписал с General Pioneer новый договор и пообещал помочь расширить область, которую Karizia может застраивать. За эту задачу ему причиталось 255 тысяч евро, хотя для ее выполнения всего лишь требовалось заплатить большую пошлину. Непонятно, почему Бозаров платил Джуровичу через Karizia – General Pioneer не имела с ней формальных отношений

Также неясно, зачем вообще нужен был этот контракт. Джурович оставался гендиректором Karizia после того, как передал права на компанию, а значит, он был сотрудником Бозарова.

В мае 2008 года городская администрация Белграда выдала соответствующее разрешение, и на сербский счет Джуровича поступило 255 тысяч евро.

Второй контракт между бандитом и General Pioneer, датированный 19 сентября 2008 года, обещал Джуровичу еще 780 тысяч евро, если он получит разрешение на строительство зданий большего размера на участке. Джурович по-прежнему числился сотрудником Karizia на момент выплаты средств.

Судя по утечке, перевод в 780 тысяч евро провели в спешке. За день до транзакции дочь Бозарова отправила письмо кипрскому провайдеру корпоративных услуг, который помогал управлять General Pioneer. Она указала, что платеж Джуровичу «очень срочный» и должен быть выполнен «по возможности первым делом следующим утром».

За три дня до убийства Пуканича Джурович оставил должность директора Karizia, а компанию передали во владение кипрской фирмы.

Фото: KRIK Джуровича наняли, чтобы он помог получить лицензии на застройку участка в Белграде, однако он по-прежнему пустует

Дочь Бозарова проигнорировала запросы о комментарии. Бозаров не ответил на вопросы о сотрудничестве с Джуровичем, но сказал, что его компания проводила все транзакции в соответствии с «действующими контрактами», отметив, что он и его адвокаты предъявляли подписанные Джуровичем копии договоров General Pioneer в связи с земельной сделкой.

Прошло уже больше пятнадцати лет, а участок, на который Джурович получил лицензию, так и не застроили. Приехав туда в ноябре, журналисты KRIK нашли заросший пустырь с кучей мусора.

Авторы: Драгана Пецо (OCCRP/KRIK), Весна Радоевич (KRIK) и Атанас Чобанов (BIRD)

Источник: OCCRP