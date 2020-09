Обзор кремлевской дезинформации: дискредитировать протесты и отмести гражданские и демократические права

Протесты в Беларуси продолжаются уже почти месяц. Тем временем подконтрольные властям беларуские и российские СМИ дорабатывали и шлифовали свои дезинформационные нарративы с целью привести их к единому знаменателю.

Первоначальные «шероховатости», например, такие как заявление беларуских государственных СМИ о том, что боевики российской «ЧВК Вагнера» приехали в Беларусь с целью дестабилизации ситуации накануне президентских выборов, были сглажены. Теперь прокремлевские СМИ, посланники которых ныне служат опорой беларуского государственного телевидения, могут сосредоточится на производстве дезинформационных нарративов как для российской, так и для беларуской аудитории. Цель — дискредитировать протесты и отмести гражданские и демократические права граждан Беларуси.

Вот несколько наиболее ярких дезинформационных нарративов, которые появились на этой неделе:

Сейчас это наиболее часто встречающееся в прокремлевских СМИ сообщение о Беларуси. Именно на этой неделе прокремлевские СМИ заявили, что США, НАТО и ЕС намерены диктовать правила смены режима народу Беларуси и что то, какую позицию ОБСЕ займет в отношении выборов, было предопределено заранее, что только укрепило сомнения тех, кто считает, будто выборы не были ни свободными, ни справедливыми.

В более практической плоскости зарубежные телевизионные станции обвинили в подстрекательстве к насилию в Беларуси и распространении советов о том, как нападать на сотрудников милиции. Такие советы в любом случае не нашли бы отклика, поскольку, по мнению Amnesty International:

Here's how protests in Belarus look like: people take off their shoes when standing on benches, spare flowerbeds, play chess, build trashcans and first aid kits on trees-posts… Share more in comments! Love and proud of my fellow Belarusians! pic.twitter.com/Xeds5Z1QkT

— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 14, 2020