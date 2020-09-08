Обзор кремлевской дезинформации: дискредитировать протесты и отмести гражданские и демократические права

Протесты в Беларуси продолжаются уже почти месяц. Тем временем подконтрольные властям беларуские и российские СМИ дорабатывали и шлифовали свои дезинформационные нарративы с целью привести их к единому знаменателю.

Первоначальные «шероховатости», например, такие как заявление беларуских государственных СМИ о том, что боевики российской «ЧВК Вагнера» приехали в Беларусь с целью дестабилизации ситуации накануне президентских выборов, были сглажены. Теперь прокремлевские СМИ, посланники которых ныне служат опорой беларуского государственного телевидения, могут сосредоточится на производстве дезинформационных нарративов как для российской, так и для беларуской аудитории. Цель — дискредитировать протесты и отмести гражданские и демократические права граждан Беларуси.

Вот несколько наиболее ярких дезинформационных нарративов, которые появились на этой неделе:

Дезинформация: протесты в Беларуси были срежиссированы Западом

Сейчас это наиболее часто встречающееся в прокремлевских СМИ сообщение о Беларуси. Именно на этой неделе прокремлевские СМИ заявили, что США, НАТО и ЕС намерены диктовать правила смены режима народу Беларуси и что то, какую позицию ОБСЕ займет в отношении выборов, было предопределено заранее, что только укрепило сомнения тех, кто считает, будто выборы не были ни свободными, ни справедливыми.

В более практической плоскости зарубежные телевизионные станции обвинили в подстрекательстве к насилию в Беларуси и распространении советов о том, как нападать на сотрудников милиции. Такие советы в любом случае не нашли бы отклика, поскольку, по мнению Amnesty International:

«В отличие от тех, кто ими правит, беларусы проявили поразительную сдержанность и проводили исключительно мирные митинги — до такой степени, что десятки тысяч демонстрантов в столице страны Минске и в других городах очищали улицы от мусора и снимали обувь, становясь на лавки».

Here's how protests in Belarus look like: people take off their shoes when standing on benches, spare flowerbeds, play chess, build trashcans and first aid kits on trees-posts… Share more in comments! Love and proud of my fellow Belarusians! pic.twitter.com/Xeds5Z1QkT — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 14, 2020

Дезинформация: протесты в Беларуси провоцируются Западом, особенно Польшей и Литвой

Польша и Литва, наряду с другими странами Балтии, уже давно находятся под прицелом прокремлевской дезинформации. (Читайте, например, наше освещение исторического ревизионизма). Теперь прокремлевские СМИ силятся изобразить эти страны хищницами, раздирающими Беларусь и ее народ. Польша, как сообщается, стала претендовать на Гродненскую область. А Литве, этому якобы антироссийскому «сателлиту США», грозят серьезные экономические последствия, в случае если она лишится поддержки Лукашенко, который является ее «Богом и благодетелем в экономическом смысле», а вместе с ней — и беларуского грузопотока из порта Клайпеда.

Чтобы дискредитировать продолжающиеся в Беларуси протесты, прокремлевские и государственные беларуские СМИ используют один и тот же набор дезинформационных сообщений. Часто беларуских протестующих изображают как пешек, обученных и оплаченных Западом.

Беларуское государственное новостное агентство «БелТА» недавно подкрепило этот нарратив заявлением, что на финансирование протестов в Беларуси было выделено 6 миллиардов долларов. Эту огромную сумму, составляющую приблизительно 10% ВВП Беларуси, якобы перевели с помощью криптовалют.

Первоначально эта история прозвучала в вечерних новостях на государственном Общенациональном телевидении. В программе показали интервью с немецким «экспертом» Александром Сосновским, который много говорил о мнимом «кулаке Джорджа Сороса» и финансировании протестов:

«Евросоюз выделил немалые средства. Я недавно разговаривал с моим коллегой, который много лет работал в должности замминистра в Германии. По его сведениям, есть информация, что различными путями с помощью криптовалют на протестные мероприятия в Беларуси было переведено порядка $6 млрд — это гигантская сумма».

Сосновский дальше признал, что не может подтвердить эту информацию, но «она есть». А вот многие простые беларусы не согласятся.

Плакат: «Саша, я ненавижу тебя бесплатно»

То, что государственное новостное агентство и национальное телевидение обнародовали непроверенное заявление такой важности, свидетельствует не столько об отсутствии каких-либо стандартов журналистики, сколько о глубоком внедрении в подконтрольные государству беларуские СМИ прокремлевских дезинформационных методов и нарративов о «вмешательстве Запада». Это не удивляет, поскольку беларуское национальное телевидение много лет зависит от создаваемого в России контента . После президентских выборов много сотрудников государственной беларуской телерадиокомпании начали забастовку и были уволены. На их места пришли «специалисты из России». В результате государственные беларуские телеканалы теперь имеют все возможности, чтобы распространять прокремлевские нарративы и сеять сомнения в том, что митинги являются истинным массовым народным движением протеста.

Ни Сосновский, ни беларуские государственные СМИ намеренно не уточняют, кто же именно якобы совершил денежный перевод – ЕС или Джордж Сорос. Они пытаются легитимизировать нарратив, ссылаясь на анонимный источник «в правительстве Германии», и даже признают, что информация не проверена. Но для дезинформации все это не имеет значения. Неподтвержденная информация, которая «есть», не только прозвучала для беларуской аудитории в лучшее эфирное время, но и распространилась в соцсетях через такие колоритные группы, как «Россияне в Канаде», Friedensdemo-watch (на немецком языке) и аккаунты новостного агентства «БелТА».

Дезинформация: беларуская оппозиция — марионетка Запада

Если, согласно прокремлевской дезинформации, протесты в Беларуси «спровоцированы Западом», тогда следующий логичный шаг — заявить, что зарубежные кукловоды контролируют лидера беларуской оппозиции Светлану Тихановскую. Чтобы сделать такие нарративы еще более (не)правдоподобными, на этой неделе прокремлевские СМИ заявили, что беларуской оппозицией управляет центр психологических операций НАТО и ЦРУ в Польше.

Как показывает практика, чем дольше прокремлевские СМИ сохраняют фокус на определенной теме, тем более шокирующими становятся их заявления и тем более выраженной — их конспирологическая направленность.

Дезинформация: если протестующие добьются своих целей, Беларусь ожидает крах

Ни одна дезинформационная кампания не обходится без щедрой дозы паникерства. Одновременно с попытками дискредитировать протестующих дезинформационные СМИ занимаются расписыванием апокалиптических сценариев для беларуской экономики. Беларусы борются за право быть «безработными и бездомными», — заявил «Спутник» на польском. По мнению «Спутника», если они добьются успеха, Беларусь пойдет по сценарию Польши, все ее имущество отнимут западные корпорации. Той Польши, где ровно 40 лет назад движение «Солидарность» забило гвоздь в гроб коммунизма в Европе или, по версии «Спутника», приговорило страну к «ужасающей неолиберальной системе западного мира».

«Спутник» благополучно умолчал о том факте, что при этой «ужасающей неолиберальной системе» ВВП Польши на душу населения более чем в два раза превышает ВВП Беларуси, сосредоточившись вместо этого на пороках капитализма. RT присоединился к этому хору, обвинив ЕС в создании пояса нищеты на Востоке и в попытках вовлечь в него Беларусь.

В свете столь мрачных сценариев прокремлевские СМИ озвучивают итоговое сообщение…

Дезинформация: будущее Беларуси связано исключительно с Россией

Согласно прокремлевской дезинформации, у Лукашенко, которого «предал» Запади окружили иностранные войска, остался единственный выход из ситуации — быстро сделать Беларусь частью России. Однако, с точки зрения прокремлевских СМИ, судьба самого Лукашенко не столь уж очевидна.

Неделю назад российский бизнесмен-пропагандист Константин Малофеев, на которого распространяются санкции ЕС, говорил в эфире российского телевидения, что кандидат на должность и выполняющий обязанности президента Беларуси «какой ни есть, а он родня», и, следовательно, его нужно поддерживать, чтобы предотвратить в Беларуси «цветную революцию». На этой неделе в эфире федерального канала «Россия 1» пропагандисты рассуждали о том, что России придется начинать экономические реформы в Беларуси, которые «невозможны», пока Лукашенко при власти… Возможно, звезды российской дезинформации и сошлись, но что они предрекают беларускому лидеру, отнюдь не очевидно.

Прокремлевские эксперты спешат на помощь

С начала протестов государственные беларуские и российские СМИ постепенно сближают дезинформационные позиции, утверждая, что протесты являются результатом финансируемой из-за границы «цветной революции», сценарий Майдана сейчас применяется в Минске, а за всем этим стоит Джордж Сорос.

Для подтверждения этих нарративов беларуские государственные СМИ опираются на «зарубежных экспертов», выражающих отчетливо прокремлевские мнения. Сосновский, которого беларуское телевидение представило как «известного немецкого политолога», также является известным автором материалов для «Спутника» и прочих прокремлевских СМИ; он также ранее высказывал мнение, что США якобы причастны к крушению рейса MH17 и исчезновению рейса MH370.

Наряду с Сосновским беларуские государственные СМИ пустили на конвейер прочих «зарубежных экспертов», включая бывшего украинского политика, хвалившего президента Александра Лукашенко за то, что он не поддался «истерии» из-за COVID-19; болгарскую ученую, посоветовавшую беларусам не быть наивными в стремлении к «чему-то новенькому»; и сербский ансамбль, взывающий к молодым беларусам:

«Мы тоже молодые люди и можем понять, что кому-то «надоело» иметь одного президента в течение 26 лет. Нам, неопытным молодым людям, очень часто надоедают родители, особенно если постоянно учат. Кстати, как правило, чему-то хорошему и полезному! К несчастью, обычно мы понимаем, какую защиту имели подле себя, только когда ее теряем».

Но в основном беларуский эфир заполняют различные прокремлевские комментаторы, регулярно появляющиеся на государственном российском телевидении. Среди них Николай Стариков, автор множества материалов для РИА ФАН – новостного агентства, связанного с санкт-петербургской фабрикой троллей, который заявлял, что протесты были организованы через польские каналы Telegram, ведь люди сами по себе «никуда не идут»; Константин Малофеев, на которого распространяются санкции ЕС за попытки дестабилизации в Восточной Украине; и многие другие, так называемые эксперты, которые разглагольствуют о «сценариях цветной революции» в Беларуси.

Приглашая в свой эфир такие персоналии, государственное беларуское телевидение солидаризируется с глубоко укоренившимися прокремлевскими дезинформационными нарративами, направленными против народных протестов. Тем временем полезные «зарубежные эксперты» помогают легитимизировать и укрепить эти нарративы в качестве экспертных мнений.

Несмотря на поддельных экспертов и вымышленные миллиарды, народ Беларуси продолжает мирно протестовать, требуя соблюдения своих гражданских и демократических прав.

Информация об Алексее Навальном

Хотя события в Беларуси находятся в центре внимания прокремлевских СМИ, некоторые из них продолжают плодить теории заговора об отравлении известного российского оппозиционера Алексея Навального. Например, на прошлой неделе прокремлевские дезинформационные СМИ попытались соорудить теории о том, кому этот инцидент мог бы быть выгоден, и ответ нашелся: США обвинили в использовании отравления Навального в целях блокирования выхода российской вакцины от COVID-19; а еще они попытались свести на нет надежду, что отравление приведет к отмене «Северного потока-2».

Тем временем федеральное правительство Германии заявило, что последующие токсикологические тесты предоставили «неопровержимые доказательства присутствия химического нервно-паралитического вещества группы «Новичок»» в пробах крови Алексея Навального. Европейский Союз самым решительным образом осудил отравление Алексея Навального.

Источник: EUvsDisinfo