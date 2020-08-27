Обзор кремлевской дезинформации: повсюду «цветные революции»

Не будучи обремененной фактами, дезинформация может порой принимать удивительные и неожиданные формы. Однако в большинстве случаев прокремлевские СМИ полагаются на набор отработанных нарративов, служащих шаблонами для освещения отдельных ситуаций. И функционирование этих шаблонов очевидно, как нигде, в освещении прокремлевскими СМИ народных протестов по всему миру.

«“Цветную революцию” спровоцировали англо-саксы/Америка/Запад» — такова автоматическая реакция прокремлевских СМИ, стоит только на улицах собраться толпам, протестующим против коррупции, злоупотребления властью и ограничений гражданских прав: в Армении, в Гонконге , в Грузии, даже в США. Но это, конечно, в первую очередь касается Украины и протестов на Евромайдане, состоявшихся в 2013 – 2014 годах.

Собственно, большинство дезинформационных нарративов, направленных против народных протестов, были впервые введены прокремлевскими СМИ во время протестов на Евромайдане. Их изобразили как якобы «цветную революцию» и узурпацию власти, организованную и спонсированную Америкой и Европой, к которой подстрекали спецслужбы, которую разжигали неонацисты и русофобы, которая привела к экономическому и политическому хаосу.

Евромайдан, отличительной чертой которого был дух прозрачности и демократии, в глазах прокремлевских СМИ был кощунством и напоминанием о силе настоящих масштабных народных протестов. Это объясняет, почему спустя почти семь лет прокремлевские СМИ продолжают обращаться ко все тем же дезинформационным клише, будь то народные протесты в Ереване, Миннеаполисе или Минске.

Беларусь

Что касается ситуации в Беларуси, прокремлевские СМИ не особенно спешили защищать опального кандидата на должность и выполняющего обязанности президента Александра Лукашенко. Репортажи в вечерних новостях на подконтрольных властям российских телеканалах показывали толпы в Беларуси, скандировавшие Александру Лукашенко «уходи», когда он пытался организовать митинг рабочих на минской фабрике (этот фрагмент был вырезан из эфира на беларуском национальном телевидении).

Воскресным вечером прокремлевский пропагандист Владимир Соловьев сокрушался по поводу насилия над протестующими, не в последнюю очередь потому, что несколько российских журналистов, включая сотрудников новостного агентства «Спутник», оказались в числе пострадавших.

Судьба Александра Лукашенко — отнюдь не самый животрепещущий вопрос для прокремлевских СМИ. Дезинформационные СМИ говорят в первую очередь о «цветной революции» в Беларуси, проводимой по сценарию «Майдана» и контролируемой якобы Польшей при помощи «обученных» протестующих, ведь истинная угроза исходит от свободной воли и решимости людей, выходящих на улицы и требующих подотчетности, и, следовательно, именно они — основная мишень прокремлевской дезинформации.

ПРОКРЕМЛЕВСКАЯ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ И ВЫБОРЫ В БЕЛАРУСИ

В последние дни тысячи людей в Беларуси вышли на улицы, протестуя против результатов президентских выборов, с большим отрывом выигранных действующим президентом Александром Лукашенко, которого обвиняют в масштабных фальсификациях. Власти отреагировали полицейским насилием, отключением Интернета и массовыми задержаниями журналистов и протестующих.

Тем временем контролируемые государством беларуские телеканалы сообщали о беспорядках на улицах, подстроенных якобы «иностранными гражданами», вперемешку с сообщениями о начале грибного сезона.

Беспрецедентные волнения в Беларуси усугубляются сложным дезинформационным пейзажем, сочетающим внутренние и внешние источники, действовавшие как в преддверии, так и после голосования.

Головная боль Кремля

Беларуские СМИ в значительной степени контролируются государством, и примерно половина контента, транслирующегося в лучшее эфирное время на беларуском телевидении, производится в России. Прокремлевская дезинформация имеет сильную позицию, которая зиждется на обширной организованной сети региональных веб-сайтов, эксплуатирующей доверие людей к местным новостям.

Перед президентскими выборами эта сеть проделала немалую работу. Эта сеть веб-сайтов устроила нападки на бросивших вызов Лукашенко Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало, заявляя, что те служат европейским феминисткам, пытающимся уничтожить беларуские ценности, а аресты их сторонников якобы необходимы для защиты Беларуси. Также, эта сеть обвиняла разные страны Европы в желании разрушить беларускую государственность и утверждала, что польские католики пытаются инициировать бунты в Беларуси.

Даже несмотря на деятельность этой сети веб-сайтов и широкий доступ к телеаудитории, прокремлевские пропагандисты столкнулись со сложностями. За несколько недель до выборов беларуские государственные СМИ объявили, что 33 гражданина России, предположительно, члены «ЧВК Вагнера», были задержаны по подозрению во въезде в Беларусь с целью «дестабилизации ситуации во время избирательной кампании».

Этот ход создал сложности для прокремлевских СМИ, которые годами поддерживали режим. Комментаторы на федеральных российских телеканалах осторожно рассуждали о «недоразумении» и говорили о «беларуских радикалах», якобы подготовленных в тайных тренировочных лагерях, – как это ни парадоксально, позже они же жаловались, что именно этот дезинформационный фрагмент был вырезан из беларуского эфира.

Впрочем, скоро прокремлевские СМИ нашли способ обойти этот острый вопрос, сосредоточившись на более удобном виновнике: Украине.

«Украинская провокация»

«Задержание россиян в Беларуси было украинской провокацией», – заявило множество прокремлевских СМИ, вторя сомнительному материалу «Комсомольской правды», который быстро изобличили независимые российские СМИ*. Это не остановило прокремлевские источники, продолжившие обвинять украинцев и заявлять, что украинские спецслужбы находятся под контролем Запада и/или ЦРУ и планировали террористические акты в Беларуси.

Как только прокремлевские СМИ пришли к согласию по деликатному вопросу задержания наемников «ЧВК Вагнера», хлынул поток прокремлевской дезинформации: протесты в Беларуси – это «цветная революция» и за ней стоит зловредный Запад. Агентство «РИА Новости» присоединилось к этому хору, заявив, что враги Лукашенко, а якобы именно Польша, жаждали кровавого «Майдана» в Минске (с тех пор статья была просмотрена почти 100 000 раз). Европейский Союз, заявивший, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными, и многократно обращавшийся к беларуским властям с призывом остановить неприемлемое насилие против протестующих, был обвинен в применении двойных стандартов.

Прокремлевские комментаторы также поспешили «успокоить» беларусов, что они, вместе с украинцами и россиянами, являются единым народом, который разрушила «обманутая» молодежь, воспитанная на либеральной идеологии «русофобии», и заявили, что только 10% беларусов против союза с Россией.

И если большая часть всего этого звучит знакомо, то так оно и должно быть. Прокремлевские СМИ многие годы распространяют такие дезинформационные нарративы о «цветных революциях» и якобы «вмешательстве Запада» касательно всех народных протестов: в Украине, Грузии, Армении, и даже в США и Гонконге. Демократические движения, свободные и честные выборы как рядом с Россией, так и далеко от нее, являются наибольшим страхом Кремля. Но на этот раз, похоже, беларусы не боятся.

Источник: EUvsDisinfo