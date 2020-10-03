Обзор кремлевской дезинформации: Нагорный Карабах, MH17 или Беларусь, все и всегда «против России»

Начиная свежую дезинформационную кампанию о последних событиях, прокремлевские СМИ заявляют, что эскалация в Нагорном Карабахе направлена против России, поскольку США якобы вмешивались во внутренние дела Армении. На самом деле абсолютно нет доказательств, что цель этого конфликта — дестабилизировать Россию.

Но это дезинформационное заявление затмило СМИ на армянском iravunk.com, заявившее, что в 2018 году клика-мутант, спонсированная Джорджем Соросом, организовала в Армении государственный переворот, позволивший представителям ЛГБТ захватить власть, и которая теперь служит целям зарубежных сил.

Собственно, в Армении не было такого государственного переворота — были мирные протесты сотен тысяч людей против решения Сержа Саргсяна занять пост премьер-министра после десятилетнего пребывания на посту президента страны. Заявления о том, что гражданские восстания были профинансированными Западом переворотами, уже применялись к протестам в Беларуси , Венесуэле, Грузии и Украине, чтобы изобразить Запад агрессором, который вечно готовит новые перевороты и «цветные революции» при помощи купленных протестующих, обученных руссофобским Западом.

Правление под влиянием

В одном из наиболее креативных дезинформационных нарративов о Беларуси была предпринята попытка (вновь) перечислить все страны, вмешавшиеся в ее дела. Польшу и Литву назвали главными виновницами, которым помогали США, Чехия и Украина. Как всегда, прокремлевские СМИ намеренно игнорируют то, что избиратели, возможно, устали от фальсифицированных результатов выборов, позволяющих одним и тем же политикам бесконечно занимать посты.

По мотивам очередного примера из многочисленной категории «кто-то находится под чьим-то влиянием» пора ввести особый термин, обозначающий это понятие. Что же касается правил, то существует всего одно: тогда как ЕС, как и страны Балтии, согласно их заявлениям, находится под влиянием США, Facebook пребывает под влиянием ЦРУ, а то, что Россия повлияла на выборы в США четыре года назад, — это теория заговора. Что же касается термина, наиболее логичным было бы перефразировать американскую аббревиатуру для вождения под влиянием (алкоголя или наркотических веществ), — ВПВ — только заменить слово «вождение» словом «правление»: правление под влиянием (ППВ).

На этой неделе мы также отметили несколько отчаянных попыток прокремлевских СМИ убедить общественность, что ни СССР, ни Россия не проводили разработки «Новичка» и у них его никогда не было. Ну, это заявление, похоже, противоречит словам директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который заявил, что Россия уничтожила свои запасы «Новичка» «в соответствии с протоколами и регламентами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)». Тут же встает вопрос: откуда же взялись эти запасы «Новичка»?

Не о чем беспокоиться! Во-первых, по мнению прокремлевских СМИ, Организация по запрещению химического оружия — «отнюдь не доверенная организация». В то же время, игнорируя вопрос о том, зачем следовать правилам ОЗХО, раз она не заслуживает доверия, прокремлевские СМИ еще и заявили, что «наиболее вероятными источниками отравляющего газа являются Британия, Чехия, Словакия, Швеция и Соединенные Штаты».

В деле MH17 все средства хороши

Хотя мы часто заканчиваем сопроводительные материалы «Обзора дезинформации» смешными или странными примерами дезинформации, на сей раз эту секцию было бы точнее окрестить посыпанием соли на рану. «Царьград» опубликовал материал, в котором заявлялось, что «сокрытие правды о крушении самолета [MH17] выгодно Нидерландам. Ведь если причиной авиакатастрофы стала не ракета, а взрывное устройство, заложенное внутри самолёта, то ответственность в этом случае падает на Нидерланды, поскольку лайнер вылетел из голландского аэропорта Схипхол».

Опять же, все вышеупомянутые примеры соответствуют этическим стандартам прокремлевских СМИ, позволяющих себе насмехаться над убийством, отрицать оккупацию и винить во всех грехах других.

Источник: EUvsDisinfo