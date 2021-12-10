Страна мародеров. Как Россия легализует кражу украинских судов в MarineTraffic

Популярный онлайн-сервис для отслеживания движения судов MarineTraffic указывает в своей базе, что украденные у Украины суда флота «Черноморнефтегаза» принадлежат незаконно созданному Россией ГУП «Черноморнефтегаз», показывает их незаконно измененные названия и флаг. И эти данные полностью противоречат реестру International Maritime Organization (IMO), где четко отмечено, что плавсредства — украинские.

Центр журналистских расследований обратился в компанию — владельца ресурса MarineTraffic.сом, которая отреагировала на наше обращение и оперативно исправила часть информации. Поэтому есть прецедент отмены недостоверной информации о праве собственности на украденный Россией украинский актив на этом популярном и полезном ресурсе. Но это только первый шаг — предстоит много работы.

Незаконно захватив технологический флот Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» в Крыму, Россия пытается изменить информацию о владельце украденных плавсредств в популярных морских онлайн-сервисах на незаконно созданное предприятие ГУП «Черноморнефтегаз», ставшее первым юридическим лицом, по отношению к которому в апреле 2014 года были введены санкции США и ЕС из-за незаконной аннексии Крыма РФ.

Среди них и новые самоподъемные буровые установки (СПБУ) «Украина» и «Петр Годованец», известные в народе как «вышки Бойко, которые НАК Нафтогаз Украины» приобрела в 2012 году вместе с буксирами «Мыс Тарханкут» и «Федор Урюпин».

СПБУ «Украина» и «Петр Годованец», 2012 г. Фото: marinetraffic.com, © Sertan Pehlevan, © Steel_rat

Включая эти суда, захваченный в 2014 году технологический флот «Черноморнефтегаза» насчитывал 31 плавсредство.

После начала оккупации Крыма «Черноморнефтегаз» потерял не только контроль над активами на полуострове — в офисе компании остались все документы, удостоверяющие право собственности, в том числе, и на суда. Пришлось их восстановить, чтобы не допустить переоформления судов на фейковое предприятие, зарегистрированное в российской юрисдикции.

«Черноморнефтегаз» обратился в МИД, чтобы министерство через дипломатические каналы не допустило изменений кодов IMO — это уникальные идентификационные номера, которые есть у каждого плавсредства. МИД сработал достаточно активно в этом вопросе, обратился к IHS Maritime, к секретариату этой организации, которая зафиксировала, что это корабли Украины и не может РФ изменять какие-либо данные об этих кораблях»

В MarineTraffic, популярном онлайн-сервисе для отслеживания перемещений судов, по состоянию на октябрь 2021 года числилось, что украденная Россией буровая установка «Украина» переименована в MODU CRIMEA 1, ходит под российским флагом, а поле для указания владельца судна было незаполненным.

Снимок экрана marinetraffic від 07.10.2021 (обрезано)

Название буровой установки «Петр Годованец» в базе MarineTraffic было указано так, как ее незаконно переименовали оккупанты – MODU CRIMEA 2, флаг – РФ, а судовладелец – незаконно созданная на базе украденных украинских активов российская компания ГУП «Черноморнефтегаз».

Снимок экрана marinetraffic від 07.10.2021 (обрезано)

Буксиры «Федор Урюпин» и «Мыс Тарханкут» также, согласно базе marinetraffic, имеют российские флаги, но владельцем плавсредств указан украинский ГАО «Черноморнефтегаз».

Знімок екрану marinetraffic від 07.10.2021 (обрізано)

Буксиры «Федор Урюпин» и «Мыс Тарханкут» 2012. Фото: marinetraffic.com © Steel_rat

MarineTraffic — коммерческий и частично волонтерский сервис, использующий информацию, предоставленную владельцами судов, а данные об их перемещении — по передачам AIS, установленных на них.

International Maritime Organization — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, реестр которого содержит официальную информацию и предоставляет уникальные коды судам и судовладельцам. Все вышеперечисленные плавсредства, согласно базе данных IMO, имеют украинского владельца — ГАО «Черноморнефтегаз» и ходят под украинским флагом.

Офисы MarineTraffic находятся в Великобритании, Греции и Сингапуре. Основатель компании — Dimitris Lekkas, которы до 5 декабря 2019 года владел долей компании Exmile Solutions, зарегистрированной в Лондоне. Сейчас полный контроль имеет кипрская фирма Aenor Ltd, зарегистрированная на Кипре, руководителем которой является Антигон Георгиев.

Dimitris Lekkas (справа). Фото: marinetraffic.com

Непосредственно базу данных администрирует компания Marinetraffic Operations Information Technology s.a., зарегистрированная в Афинах, Греция. Исполнительный директор – Dimitrios Memos.

Центр журналистских расследований обратился в MarineTraffic с информацией о владельцах и названиях захваченных РФ украинских буровых установок и буксиров согласно базе IMO. Мы спросили у компании: как сервис обычно проверяет достоверность данных о названиях, флаге и владельце судна и будут ли они приводить данные по указанным плавсредствам в соответствии с данными IMO? Мы также сообщили, что российское ГУП «Черноморнефтегаз» находится под санкциями ЕС и США, а следовательно, интересовались, не были ли с ним заключены какие-либо соглашения или проведены транзакции?

Fotini Tseroni. Фото: facebook.com/MarineTraffic

MarineTraffic в письме за подписью контентрайтера компании Fotini Tseroni сообщила, что информация, представленная в коммерческой базе данных, основана исключительно на передачах AIS, поступающих от самих судов. В случае указанных ЦЖР судов «Черноморнефтегаза» было так же: название, флаг, идентификаторы, утверждает Tseroni, передавались через AIS. Дословно:

Информация, представленная на MarineTraffic.com, основана на передачах AIS, поступающих от самих судов. Информация, касающаяся судов, портов и т.п., собирается из AIS, открытого источника данных, используемого для обеспечения безопасности, видимости и осведомленности о ситуации в морском мире. В этом конкретном случае название, флаг, идентификаторы (номер MMSI, позывной) указанных судов передаются ими через AIS. В MarineTraffic мы используем различные процессы и инструменты для поддержания базы данных высокого качества, и мы продолжим совершенствовать наши меры по обеспечению качества и безопасности

Также в компании сообщили, что избегают сотрудничества с лицами, которые подпадают под санкции.

И хотя в письме в ЦЖР в MarineTraffic не сообщили, будут ли предприняты какие-либо действия для достижения достоверности данных относительно судов «Черноморнефтегаза», сервис оперативно изменил данные о владельце буровых установок «Петр Годованец» и «Украина». После нашего обращения в MarineTraffic владельцем СПБУ указывается украинское ГАО «Черноморнефтегаз». Такие же изменения произошли с данными о судовладельце буксиров «Федор Урюпин» и «Мыс Тарханкут».

Однако при этом названия буровых установок и далее указаны по незаконному переименованию — MODU CRIMEA 1 и MODU CRIMEA 2. В отношении буксиров указано, что их названия (хотя они не изменялись) указываются согласно сообщениям AIS.

Снимки экрана marinetraffic від 04.11.2021 (обрезано)

Флаг и у СПБУ, и у буксиров в MarineTraffic остался российским. В базе IMO – украинский. Согласно ст. 92 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, судно может ходить под флагом только одного государства и подчиняется его исключительной юрисдикции в открытом море. Судно не может изменить свой флаг во время плавания или стоянки во время захода в порт, кроме случаев действительного перехода права собственности или изменения регистрации.

Поэтому отражение российского флага указанных судов в базе MarineTraffic является предоставлением недостоверной информации со стороны онлайн-сервиса, поскольку только судовладелец — украинское ОАО «Черноморнефтегаз» может изменить флаг судна.

Автор: Никита Панасенко, Центр журналистских расследований