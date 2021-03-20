В Украине нашли улики, подтверждающие выводы журналистов о личности берлинского «киллера на велосипеде»

В предыдущей части расследования уже писали, что в течение нескольких месяцев после убийства Хангошвили и ареста Вадима Красикова с его мобильного телефона, оставшегося в России, поступали вызовы на другой телефон, зарегистрированный на «левое» имя, который был особенно активен накануне поездки в Берлин. Наша рабочая гипотеза заключалась в том, что после отъезда Красикова номер использовался его женой, это подтверждалось данными геолокации, которые показали, что телефон оставался в пределах квартиры Красикова и иногда перемещался синхронно с телефоном его жены.

Телефон Красикова двигался в направлении аэропорта Домодедово 6 декабря 2019 года и в тот же день около полудня отключился навсегда. Изначально мы предположили, что номер, с которым созванивался Красиков, а затем и его жена, принадлежал одному из руководителей Красикова из группы «Вымпел» — Евгению Ерошкину, бывшему высокопоставленному сотруднику спецназа ФСБ.

Проследив геолокацию номера этого «левого» телефона в тот день, журналисты обнаружили, что он также двигался в сторону аэропорта Домодедово, а позже в тот же день снова появился в Симферополе. Проанализировав рейсы между аэропортами Домодедово и Симферополя в этот день, журналисты смогли сузить потенциальные рейсы до одного, который соответствовал времени выключения и включения «левого» телефона. После этого Bellingcat удалось получить список пассажиров рейса — и действительно, там и обнаружили Евгения Ерошкина.

Также в списке пассажиров были женщина и ее дочь, чьи имена совпадали с именами жены и дочери Красикова, однако фамилия была другой (по этическим причинам The Insider не публикует имена родственников объектов расследования). Примечательно, что дни и месяцы рождения у женщины и жены Красикова совпадали, но год отличался на один (ранее мы уже видели, что при создании личности прикрытия ФСБ часто оставляет день рождения, но год рождения меняет на один — так было, например, с некоторыми отравителями Навального).

Журналисты не нашли человека с таким именем и датой рождения ни в каких российских базах данных — все вместе это подтверждает, что российские власти обеспечили жене и дочери киллера новые действующие паспорта и поручили спецназовцу из ФСБ сопроводить их в Крым. Данные о поездках Ерошкина показывают, что он ездил из Москвы в Крым не реже одного раза в месяц с момента той первоначальной поездки в декабре 2019 года и использовал этот «левый» телефон для записи исключительно для связи с неким новым «левым» номером, который, видимо, используется женой Красикова.

Примечательно, что новый паспорт, выданный жене, начинается с 45044201** и принадлежит к той же серии, которая была выдана ряду агентов ФСБ, работающих под прикрытием. Например, паспорт из той же серии с разницей всего в несколько цифр , использовал «Сергей Лукашевич», который в 2015 году занимал пост «министра госбезопасности ДНР».

Многочисленные сообщения в СМИ и свидетельские показания подтверждают, что так называемое МГБ ДНР было укомплектовано секретными сотрудниками ФСБ. Остальные паспорта из того же диапазона нумерации принадлежат другим несуществующим личностям, многие из которых летали по совместному бронированию авиабилетов с членами ближайшего окружения бывшего президента Украины Януковича.

Куратор из ФСБ

Согласно утечке данных о занятости за 2017 год, Евгений Ерошкин 1963 года рождения является сотрудником «Вымпел Содействие», одной из многих частных охранных компаний с названием «Вымпел», формально принадлежащих Эдуарду Бендерскому. Как сообщалось ранее, Бендерский формально уже «ветеран» спецназа ФСБ, владеющий группой компаний, связанных с безопасностью, где также работают формально «бывшие» спецназовцы.

Однако, судя по всему, значительная часть «ветеранов», включая самого Бендерского, не такие уж и «бывшие». Так, например, судя по данным авиаперелетов, в 2015 и 2016 годах Бендерский летал вместе с генерал-полковником Алексеем Седовым, директором 2-й службы ФСБ (той самой, что, как показали наши предыдущие расследования, была задействована в серии отравлений оппозиционных политиков, активистов и журналистов).