Война со страной-диверсантом

Октябрь 2015 года. Сватово, Луганская область.

Март 2017 года, Балаклея, Харьковская область.

Сентябрь 2017 года, Калиновка, Винницкая область.

Октябрь 2018 года, Ичня, Черниговщина.

За это время в воздух взлетело в несколько раз больше боеприпасов, чем было потрачено за все годы войны. Конечно, подобные потери боекомплектов имеют негативные последствия для оснащения нашей армии. Не говоря о том, что это большие финансовые потери, разрушенные дома, а главное – человеческие жизни (погибшие и раненные). «Четыре года тому назад прогремели взрывы боеприпасов на складах и площадках открытого хранения 48-го арсенала в Калиновке Винницкой области. Убытки – свыше 5,9 млрд грн в результате уничтожения боеприпасов, а также нанесен ущерб – повреждены объекты военной части, здания местных жителей», – написала в фейсбуке Ирина Венедиктова.

Поэтому очень важно разобраться, почему это стало возможным, кто виноват, кто наказан и что делается для того, чтобы подобные трагедии не повторялись, пишет газета «День».

«Версия совершения взрыва на 48-ом арсенале путем проникновения постороннего лица на территорию части и установления подрывного устройства подтверждается добытыми доказательствами и выводами уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз, протоколами проведенных негласных следственных (розыскных) действий, допросов свидетелей и осмотров, – идет речь в сообщении генпрокурора. – С учетом особенного периода в государстве и ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Украины, особенное внимание уделяется сбору доказательств совершения поджогов и взрывов на украинских складах диверсионно-разведывательными группами РФ или террористическими организациями «ДНР» и «ЛНР».



«СЕРІЯ ІЧНЯ «ПІСЛЯ ВИБУХІВ» / ФОТО ОЛЕКСАНДРА ХОМЕНКА

Что по поводу взрывов на других складах? «Продолжается расследование причин пожаров и взрывов боеприпасов на протяжении 2015-2018 гг. на других военных складах хранения боеприпасов, в частности, складе ракетно-артиллерийского вооружения сектора «А» в г. Сватово, 65-ом арсенале в г. Балаклея и 6-ом арсенале в г. Ичня.

Среди следственных версий во всех этих производствах, кроме основных – совершение диверсий и террористического акта, последовательно проверяются также причастность к совершению преступления военных служебных лиц с целью сокрытия фактов недостачи; небрежное отношение военных служебных лиц к выполнению служебных обязанностей; пожары и взрывы боеприпасов путем самовоспламенения или другие природные факторы. … Наиболее достоверной причиной возникновения пожара на складе ракетно-артиллерийского вооружения сектора «А» в г. Сватово является совершение террористического акта», – пишет Ирина Венедиктова.

То есть среди причин взрывов на складах хранения боеприпасов – диверсия и теракт. В условиях войны – это обычное явление, если так можно сказать. Противник всегда будет использовать разные возможности для того, чтобы подорвать изнутри обороноспособность страны, против которой он воюет. Именно это и делает Кремль, нанося серьезные удары по обеспечению боеприпасами украинской армии. Кто стоит за диверсиями и терактами, Ирина Венедиктова пока не говорит, но исходя из существующих реалий, кажется, это очевидным.



ФОТО РЕЙТЕР

Отдельный вопрос – внутриукраинская составляющая. «Имеем уже и ряд привлеченных к ответственности военнослужащих в связи с взрывами на арсеналах. Отмечу, правоохранители подозревают этих лиц не в причастности к причинам чрезвычайных событий, а в служебной небрежности и бездеятельности, что привели к более тяжелым последствиям – пожарам на складах, – пишет генпрокурор. – Причинами распространения пожара и нанесения вреда в виде повреждений объектов военной части, зданий местных жителей, стало нарушение требований методических рекомендаций, инструкций, наставлений, директивных документов Министерства обороны Украины военными служебными лицами, невыполнение ими приказов начальников. Именно за невыполнение приказов руководства относительно обеспечения деятельности склада привлечено к уголовной ответственности начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения сектора «А», которого приговором суда в 2016 году признано виновным и назначено наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне».

«Кроме того, за небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода предъявлено о подозрении двум командирам артиллерийских подразделений ВСУ, – продолжает Ирина Венедиктова. – Из-за нарушения инструктивных документов они расположили подчиненные им подразделения и вверенную военную технику в непосредственной близости от складов ракетно-артиллерийского вооружения сектора «А» в г. Сватово. При этом не обеспечили размещения каждой единицы боевой и другой техники на нормативно установленных расстояниях одна от другой и не провели обустройства капониров и окопов для безопасного хранения вооружения и защиты от поражения. Вследствие этого вверенная им военная техника была уничтожена во время пожара на территории склада ракетно-артиллерийского вооружения, что привело к детонации боеприпасов. Государству нанесенно свыше 18 млн грн имущественного убытка».



ФОТО РЕЙТЕР

Как видим, нужно быть готовыми отбивать атаки не только на фронте, но и в тылу. Причем касается это не только Украины. Россия давно пустила свои щупальца в европейские страны, в частности членов НАТО. Весной этого года отношения между Чехией и Россией серьезно обострились из-за событий, случившихся еще 16 октября и 3 декабря 2014 года. Чехи, проведя расследование, пришли к выводам, что взрывы складов боеприпасов во Врбетицах – это диверсия, организованная российскими агентами ГРУ из 161-го центра подготовки специалистов. После этого из Чехии были высланы десятки российских дипломатов и тех, кто работал под прикрытием. В знак солидарности российских дипломатов выслали и другие страны Европы и Америки. Вероятнее всего, взрывы на востоке Чехии россияне осуществили для срыва снабжения оружия, в том числе в Украину.

«Прокуроры и следователи также используют предусмотренные криминальным процессуальным законом мероприятия международного сотрудничества, – также сообщает Ирина Венедиктова. – Сейчас ожидается ответ от компетентных органов Чешской Республики относительно взрывов на складах с боеприпасами, которые имели место в октябре и декабре 2014 года в населенном пункте Врбетице».



ФОТО ЕВГЕНИЯ МАЛОЛЕТКИ

Важно действовать единым фронтом в противостоянии агрессору, который взрывает не только Украину, но и ее партнеров. За свои агрессивные действия Россия, как страна-диверсант и страна-террорист, конечно, должна понести ответственность. Украине же следует разобраться в своих внутренних проблемах, чтобы не давать возможности россиянам уничтожать наши склады с боеприпасами. Для этого должны работать специальные службы, чтобы нейтрализовать российских диверсантов и «пятую колонну» и коллаборационизм внутри Украины.

«НЕ ДУМАЮ, ЧТО ВСЮДУ СИДЕЛИ ХАЛАТНЫЕ ПЕРСОНАЖИ».

Евгений РЫБАЛКО, Сватовский городской голова, Луганская область (2010-2020 гг.):

— Еще в 2014 году, когда были подписаны Минские соглашения, ко мне как к мэру Сватово приехали службы и спросили о последней точке железной дороги в области для разгрузки тяжелого вооружения, после чего я понял, что так или иначе случится отвод такого оружия. А место под Сватово действительно было последней точкой, где можно было разгрузить такую технику, вооружение и боеприпасы именно на железнодорожных подходах. Лично я считал, что это будет перевалочная база.

От города мы организовывали энергоснабжение, другие необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность, хоть все это находилось за пределами Сватово. Я обращал внимание специальных служб на лесопосадки, которые находятся в 1-1,5 км от складов. Там есть места, где можно расположить, например, миномет и тот склад превратить в руины. То, что там летали, в том числе квадрокоптеры, которые потенциально могли быть источником опасности, то это не было секретом.

Когда уже случилась трагедия, заседания штабов по ликвидации последствий взрывов на складах проходили не в Сватовом, а в Северодонецке. Последнее заседание, где признали работу штаба удовлетворительной и закрыли восстанавливаемые мероприятия, состоялось именно не в Сватовом, на месте трагедии. Те средства, которые были выделены, считаю недостаточными. Я обратился к опыту в других городах, где были похожие случаи, в том числе там, где взрывы произошли позже. В Сватовом людям (владельцам домашних хозяйств) дали по 3 тысячи грн., а в той же Балаклеи люди в целом получили по 12 тысяч.

Относительно виновных, мое мнение следующее: склады были подожжены в нескольких местах с помощью или диверсионных групп, или с помощью современной техники, которая позволяет такие вещи осуществлять дистанционно. Я убежден, что все эти взрывы были спланированы агрессором, но и мы должны были делать соответствующие выводы. Сватово в критический момент не сдалось оккупанту, и потому, очевидно, многие хотят отомстить. А наличие склада боеприпасов – соблазнительный повод для этого. Вообще, следует обратить внимание на количество таких трагедий. Не думаю, что всюду сидели халатные персонажи, потому что трагедии в разных уголках Украины очень похожи.

«ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ НЕВОЗМОЖНЫМИ ПОДОБНЫЕ ВЕЩИ, НАДО СТАВИТЬ ВОПРОС КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

Виктор МУЖЕНКО, начальник Генерального штаба ВСУ — Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (2014-2019 гг.):

— Военное руководство нашего государства относительно взрывов на складах и раньше заявляло, что там есть все признаки диверсии. Способы подрыва, в том числе дистанционно, расчет под определенное время и другие факторы говорили о том, что это диверсия. Но, к сожалению, в обществе было распространено мнение, в том числе и с помощью СМИ, о том, что такие взрывы – это вина и недоработка военного руководства. В том числе в вопросе обеспечения охраны соответствующих объектов, хранения боеприпасов. Одной из версий также была, что вроде бы «совковые» генералы разворовали оружие и боеприпасы, торговали ими и, чтобы замести следы, подрывали упомянутые объекты.

Но на сегодня уже есть заявления Генеральной прокуратуры, которые основываются, очевидно, на соответствующем фактаже, о том, что это действительно были диверсии. Тем более, что диверсии такого типа были не только в Украине, но и в Чехии и Болгарии. Я убежден, что это была именно диверсия, которую осуществляла Российская Федерация. Последняя не оставляет и поныне попыток взять Украину под контроль, в том числе путем военной агрессии. Одна из ее задач – ограничение потенциала украинской армии, в частности нейтрализация артиллерии. Украинская артиллерия себя очень эффективно показала в 2014-2015 годах.

По нашей информации состоялось совещание, которое проводил Путин с высшим военным руководством РФ, на котором он задал вопрос: есть ли у них возможности справиться с обороной украинской армии? На это военное руководство РФ ему ответило: пока не будет нейтрализована украинская артиллерия, без применения авиации такой возможности не будет. Потому, повторяю, абсолютно логическим является вывод, что это была диверсия, следы которой ведут в Россию. Равно как и следы от соответствующих диверсий в Чехии и Болгарии. Прибавлю, что хоть организация этих диверсий российская, исполнителями ее на нашей территории могут быть украинские граждане, которых принято называть коллаборантами.

В свое время было принято много соответствующих решений относительно укрытия боеприпасов, строительства современных хранилищ. Такая работа была начата, и до конца 2022 года планировалось построить 39 таких хранилищ. Но, к сожалению, сейчас идет речь о полутора десятках незавершенных на сегодняшний день хранилищах. По моей информации эта работа была прекращена, или проводится неподобающим образом. Это относительно вопроса соответствия норм содержания и хранения боеприпасов и в конечном итоге обеспечения безопасности. Было также введено ряд мероприятий организационного характера. Шла речь об усилении охраны объектов, создании соответствующих батальонов, поднимался вопрос снять ОХР (военизированная охрана – ред.) и заменить их военнослужащими, которые служат по контракту. Такие мероприятия проводили, но, опять же, в последние два года они свернуты.

Также отмечу, что обеспечение охраны потенциально опасных объектов – это не только задача Вооруженных сил. Это задача всех силовых структур государства. Потому что Вооруженные силы отвечают только за безопасность и за охрану своего объекта по периметру. А вот то, что касается привлечения агентуры, оперативной работы, то это компетенция Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины. Есть соответствующие приказы и инструкции, которые определяют зоны ответственности, но почему-то в данных случаях все было свалено на ВСУ.

Хотя все это является комплексной задачей всех государственных компетентных структур и вообще государственного руководства, в том числе и Верховной Рады, которая формирует бюджет. Идет речь не о сотнях тысяч гривен и даже не о миллионах, а о миллиардах для того, чтобы обеспечить надлежащее хранение всех видов взрывчатых веществ. Все недоработки, имели место не только в ВСУ и не только в Министерстве обороны, но и в МВД и СБУ. Поэтому, чтобы максимально сделать невозможными подобные вещи в будущем, надо ставить вопрос комплексной работы и ответственности.