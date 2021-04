Диверсии России в Болгарии: взрывы, отравления и уничтожение улик

В Софии в среду представители прокуратуры Болгарии объявили, что расследуют возможную причастность российской военной разведки к серии взрывов на военных складах и к пожару в Институте специальной техники в столице страны. Это объявление стало очередным звеном в цепочке событий, начавшихся в 2018 году после отравления в Великобритании Сергея и Юлии Скрипаль и вскрывших целый отряд российских разведчиков и диверсантов.

Расследование их деятельности смогло пролить свет на истинную подоплеку десятков событий по всему миру – от Швейцарии до Черногории.

После того, как независимые расследования и данные британских спецслужб показали причастность к отравлению Скрипалей неудачливых российских разведчиков Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, следы ГРУ удалось обнаружить в попытке госпереворота в Черногории, убийстве выходца из Чечни в Берлине, попытке провести референдум о независимости Каталонии от Испании. Россия неизменно отрицает свою причастность к этим событиям, но следы «секретной» войсковой части ГРУ 29155 всплывают снова и снова.

Новый виток расследований ее деятельности в Европе начался после того, как власти Чехии обвинили Анатолия Чепигу («Руслана Боширова») и Александра Мишкина («Александра Петрова») в причастности к взрывам на военном складе в чешском селе Врбетице в октябре 2014 года, где якобы хранились боеприпасы, предназначенные для поставки в Украину. Их владельцем Чехия назвала болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, который спустя полгода был отравлен «Новичком» – как показывают данные расследований и как считают власти Болгарии, также офицерами ГРУ.

После этого расследовательская группа Bellingcat и Болгарская служба Радио Свобода/Радио Свободная Европа сопоставили полученные ими данные о поездках российских разведчиков в Болгарию и пришли к выводу, что те могут быть причастны не только к отравлению Гебрева, но и к нескольким взрывам на военных складах, где мог храниться его товар, например, к взрывам в селе Иганово в марте и апреле 2015-го.

Спустя неделю стало известно, что болгарская прокуратура действительно начала новое расследование этих взрывов. Причем речь идет об инцидентах, ранее не связывавшихся с Россией: например, о взрыве 2011 года на складе EMCO в болгарском селе Ловнидол, о пожаре 2015 года в софийском Институте специальной техники, где хранились улики расследования взрывов в Иганове, а также о взрыве в марте 2020 года на военном складе в Мыглиже. Боеприпасы, уничтоженные первым из этих взрывов, как утверждает прокуратура, предназначались для поставки в Грузию.

Взрывы военных складов в селе Иганово, апрель 2015 года:

Отношения Москвы и Софии из-за этого расследования могут еще больше накалиться: в марте болгарские спецслужбы раскрыли российскую шпионскую сеть, действовавшую при финансовой поддержке российского посольства, что привело к высылке из Болгарии сотрудников этого диппредставительства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду заявил, что Россию такими темпами скоро обвинят в положившем начало Первой мировой войне убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда, а посол Болгарии в Москве был вызван «на ковер» в МИД РФ.

Обнародованные болгарскими прокурорами в среду данные пока довольно скупы, но в их числе есть и такие, которые указывают на схожесть взрывов в Чехии и в Болгарии.

Чешские спецслужбы, например, предполагают, что взрывы в Врбетице в октябре и в декабре 2014 года могли быть осуществлены с помощью активированных дистанционно взрывных устройств. Об использовании российскими разведчиками подобного устройства говорит и болгарская прокуратура. Как следует из предыдущих расследований, в том числе независимой расследовательской группы Bellingcat, в операции по взрыву складов в чешском Врбетице в числе прочих участвовал полковник ГРУ Алексей Капинос.

Как выяснило Радио Свобода из его страничек в соцсетях, Капинос окончил Военно-морской институт радиоэлектроники в Санкт-Петербурге, где учился на факультете боевых информационных управляющих систем. Впрочем, как полагают в Bellingcat, Капинос мог исполнять и более прозаичные задачи, нежели установка приводимых в действие дистанционно взрывных устройств – например, именно он, вероятно, привез в Болгарию «Новичок», которым был отравлен Гебрев.

В этом контексте интересен и пожар в Институте специальной техники в Софии. В результате него были уничтожены важные улики, которые могли вывести следователей на российский след взрывов 2015 года на военных складах в болгарском Иганове. В сентябре 2020 года стало известно о таинственной пропаже других улик, образцов анализов Гебрева из финской лаборатории.

О новом расследовании болгарской прокуратуры мы попросили рассказать журналиста, директора болгарской службы Радио Свобода/Радио Свободная Европа Ивана Бедрова.

– Представила ли болгарская прокуратура какие-то новые свидетельства, касающиеся взрывов военных складов? В частности, свидетельства того, что российские разведчики физически присутствовали там, где происходили эти взрывы? Именно на отсутствии доказательств физического присутствия российских разведчиков в чешском Врбетице упирал президент Чехии Милош Земан, когда ставил под сомнение версию чешских спецслужб о причастности ГРУ к этому инциденту.

– Нет, почти никаких деталей сообщено не было. Было сказано, что болгарская прокуратура начинает новое большое расследование, которое будет осуществлять специально назначенный прокурор в Софии и которое будет касаться четырех взрывов, произошедших в Болгарии в период с 2011 по 2020 год. Прокуратура говорит, что эти взрывы выглядят очень похожими, что каждому из них предшествовал пожар и что после обнародованной чешскими властями информации о взрыве в Врбетице о и причастности к нему как минимум шести россиян они решили расследовать аналогичную версию.

Here are the locations and times of the explosions in Bulgaria. pic.twitter.com/HNM937M44F

— Christo Grozev (@christogrozev) April 28, 2021