Диверсии России в Болгарии: взрывы, отравления и уничтожение улик

В Софии в среду представители прокуратуры Болгарии объявили, что расследуют возможную причастность российской военной разведки к серии взрывов на военных складах и к пожару в Институте специальной техники в столице страны. Это объявление стало очередным звеном в цепочке событий, начавшихся в 2018 году после отравления в Великобритании Сергея и Юлии Скрипаль и вскрывших целый отряд российских разведчиков и диверсантов.

Расследование их деятельности смогло пролить свет на истинную подоплеку десятков событий по всему миру – от Швейцарии до Черногории.

После того, как независимые расследования и данные британских спецслужб показали причастность к отравлению Скрипалей неудачливых российских разведчиков Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, следы ГРУ удалось обнаружить в попытке госпереворота в Черногории, убийстве выходца из Чечни в Берлине, попытке провести референдум о независимости Каталонии от Испании. Россия неизменно отрицает свою причастность к этим событиям, но следы «секретной» войсковой части ГРУ 29155 всплывают снова и снова.

Новый виток расследований ее деятельности в Европе начался после того, как власти Чехии обвинили Анатолия Чепигу («Руслана Боширова») и Александра Мишкина («Александра Петрова») в причастности к взрывам на военном складе в чешском селе Врбетице в октябре 2014 года, где якобы хранились боеприпасы, предназначенные для поставки в Украину. Их владельцем Чехия назвала болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, который спустя полгода был отравлен «Новичком» – как показывают данные расследований и как считают власти Болгарии, также офицерами ГРУ.

После этого расследовательская группа Bellingcat и Болгарская служба Радио Свобода/Радио Свободная Европа сопоставили полученные ими данные о поездках российских разведчиков в Болгарию и пришли к выводу, что те могут быть причастны не только к отравлению Гебрева, но и к нескольким взрывам на военных складах, где мог храниться его товар, например, к взрывам в селе Иганово в марте и апреле 2015-го.

Спустя неделю стало известно, что болгарская прокуратура действительно начала новое расследование этих взрывов. Причем речь идет об инцидентах, ранее не связывавшихся с Россией: например, о взрыве 2011 года на складе EMCO в болгарском селе Ловнидол, о пожаре 2015 года в софийском Институте специальной техники, где хранились улики расследования взрывов в Иганове, а также о взрыве в марте 2020 года на военном складе в Мыглиже. Боеприпасы, уничтоженные первым из этих взрывов, как утверждает прокуратура, предназначались для поставки в Грузию.

Взрывы военных складов в селе Иганово, апрель 2015 года:

Отношения Москвы и Софии из-за этого расследования могут еще больше накалиться: в марте болгарские спецслужбы раскрыли российскую шпионскую сеть, действовавшую при финансовой поддержке российского посольства, что привело к высылке из Болгарии сотрудников этого диппредставительства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду заявил, что Россию такими темпами скоро обвинят в положившем начало Первой мировой войне убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда, а посол Болгарии в Москве был вызван «на ковер» в МИД РФ.

Обнародованные болгарскими прокурорами в среду данные пока довольно скупы, но в их числе есть и такие, которые указывают на схожесть взрывов в Чехии и в Болгарии.

Чешские спецслужбы, например, предполагают, что взрывы в Врбетице в октябре и в декабре 2014 года могли быть осуществлены с помощью активированных дистанционно взрывных устройств. Об использовании российскими разведчиками подобного устройства говорит и болгарская прокуратура. Как следует из предыдущих расследований, в том числе независимой расследовательской группы Bellingcat, в операции по взрыву складов в чешском Врбетице в числе прочих участвовал полковник ГРУ Алексей Капинос.

Как выяснило Радио Свобода из его страничек в соцсетях, Капинос окончил Военно-морской институт радиоэлектроники в Санкт-Петербурге, где учился на факультете боевых информационных управляющих систем. Впрочем, как полагают в Bellingcat, Капинос мог исполнять и более прозаичные задачи, нежели установка приводимых в действие дистанционно взрывных устройств – например, именно он, вероятно, привез в Болгарию «Новичок», которым был отравлен Гебрев.

В этом контексте интересен и пожар в Институте специальной техники в Софии. В результате него были уничтожены важные улики, которые могли вывести следователей на российский след взрывов 2015 года на военных складах в болгарском Иганове. В сентябре 2020 года стало известно о таинственной пропаже других улик, образцов анализов Гебрева из финской лаборатории.

О новом расследовании болгарской прокуратуры мы попросили рассказать журналиста, директора болгарской службы Радио Свобода/Радио Свободная Европа Ивана Бедрова.

– Представила ли болгарская прокуратура какие-то новые свидетельства, касающиеся взрывов военных складов? В частности, свидетельства того, что российские разведчики физически присутствовали там, где происходили эти взрывы? Именно на отсутствии доказательств физического присутствия российских разведчиков в чешском Врбетице упирал президент Чехии Милош Земан, когда ставил под сомнение версию чешских спецслужб о причастности ГРУ к этому инциденту.

– Нет, почти никаких деталей сообщено не было. Было сказано, что болгарская прокуратура начинает новое большое расследование, которое будет осуществлять специально назначенный прокурор в Софии и которое будет касаться четырех взрывов, произошедших в Болгарии в период с 2011 по 2020 год. Прокуратура говорит, что эти взрывы выглядят очень похожими, что каждому из них предшествовал пожар и что после обнародованной чешскими властями информации о взрыве в Врбетице о и причастности к нему как минимум шести россиян они решили расследовать аналогичную версию.

Here are the locations and times of the explosions in Bulgaria. pic.twitter.com/HNM937M44F — Christo Grozev (@christogrozev) April 28, 2021

– Были ли названы имена этих россиян? Это те же люди, о которых говорилось в предыдущих публикациях Болгарской службы Радио Свобода и Bellingcat, посвященных взрывам в Болгарии и отравлению Емельяна Гебрева?

– Нет, никаких имен названо не было. Представитель главного прокурора страны Сийка Милева сказала, что объектом расследования являются шесть россиян, которые, как полагает прокуратура, были агентами российской военной разведки и, по имеющимся данным, присутствовали в Болгарии во время этих инцидентов. Это полностью соответствует тому, о чем ранее сообщала расследовательская группа Bellingcat и мы сами в наших публикациях: что эти шесть человек являются агентами ГРУ, что они приезжали в Болгарию, некоторые – не по одному разу, и что даты их поездок совпадают с датами взрывов.

– Прокуратура в среду связала с ГРУ два взрыва на складах в Иганове в марте и апреле 2015 года, взрыв в селе Ловнидол в ноябре 2011-го, пожар в Институте специальной техники в Софии и взрыв в 2020 году на складе болгарского оружейного завода «Арсенал» около Мыглижа. В вашем предыдущем материале о связи ГРУ со взрывами военных складов в Болгарии фигурировали еще несколько инцидентов, совпавших по времени с поездками офицеров ГРУ в Болгарию, – например, в Горни-Ломе в октябре и в селе Костенец в августе 2014 года. Означает ли это, что к ним ГРУ не имеет отношения?

– Вы знаете, в Болгарии на самом деле происходит много взрывов на складах с боеприпасами или на заводах по их производству. Возможно, причина в устаревших технологиях. Некоторые из этих складов и заводов были приватизированы, и контроль стал не таким строгим, как раньше. Но часть этих инцидентов действительно выглядит подозрительно, потому что они никогда не были расследованы до конца, никто не был пойман или осужден по обвинению в причастности к ним, и, как я уже сказал, некоторые происшествия совпадают с датами поездок в Болгарию офицеров ГРУ. Это никому не было интересно до того момента, как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал о двух российских агентах, побывавших в Врбетице незадолго до взрывов там. Только после этого болгарская общественность обратила внимание на взрывы в собственной стране, а мы сопоставили даты поездок – и они совпали. Это совпадает и с тем, о чем сказала сегодня прокуратура, но больше никаких деталей обнародовано не было.

Сопоставление дат поездок офицеров ГРУ в Болгарию в 2015 году с отравлением Емельяна Гебрева, пожаром в Институте специальной техники в Софии и датами взрывов на болгарских военных складах в Иганове:

And here are the overlapping trips by GRU undercover officers. pic.twitter.com/rbqNFAgbN8 — Christo Grozev (@christogrozev) April 28, 2021

– Все ли из взорванных складов принадлежали Емельяну Гебреву или размещали у себя его товар?

– Процитирую представителя главного прокурора: часть продукции принадлежала компании EMCO, основной компании Гебрева. Позже господин Гебрев сделал заявление для прессы, в котором он отрицает, что продукция на складах, взорванных в 2015 году, принадлежала его компании и что боеприпасы, взорванные в 2011 году, предназначались для отправки в Грузию. Точно так же он отрицал некоторые факты о складе в Врбетице, обнародованные премьер-министром Чехии, например, что взорванные там боеприпасы предназначались для отправки в Украину. В то же время, как и в случае с Врбетице, Гебрев не говорит, что вообще не продавал боеприпасы Грузии. Гебрев утверждает – цитата, – что главный прокурор пытается «умыть руки» с помощью EMCO и что он не расследует «всю картину», свидетельствующую о присутствии сотрудников ГРУ в Болгарии.

– Вторая попытка отравления Гебрева «Новичком» произошла 26 мая 2015 года. Пожар в институте в Софии – спустя пять дней, 31 мая 2015 года. Данные перелетов, полученные Bellingcat, показывают, что трое российских разведчиков были в Болгарии с 23 по 29 мая. Может ли быть так, что в их задачу входило и отравление Гебрева, и уничтожение улик, которые могли бы привести расследователей взрывов на военных складах к России?

– Это как раз то, о чем сегодня сказал прокурор: что у них есть разумное предположение, что четыре взрыва на военных складах в Болгарии, взрыв в Чехии и отравление Гебрева, его сына и торгового директора EMCO связаны между собой и эта связь расследуется.

– Правильно ли я понимаю, что, по мнению прокуратуры, склады были взорваны с помощью дистанционного радиоуправляемого устройства?

– Да, совершенно верно.

– Но это единственная такого рода деталь, которую мы узнали сегодня?

– Мы также впервые узнали о пожаре в Институте специальной техники, во время которого были уничтожены улики, собранные на месте взрыва в Иганове.

– Разве тогда болгарские СМИ не сообщали об этом пожаре?

– В Софии каждый день происходят десятки, если не сотни пожаров. Он просто не был замечен как какое-то важное событие. Но я должен отметить важную деталь: господин Гебрев сегодня вновь обвинил прокуратуру в том, что она не расследует всю картину событий целиком. Отравление Емельяна Гебрева произошло в 2015 году. Оно по-настоящему не расследовалось до 2018 года, когда стало известно об отравлении Скрипалей в Великобритании и британские власти поделились с болгарским правительством собранными данными. Я помню, как теперь уже бывший посол Великобритании в Болгарии встречался с нашим премьер-министром, и только после этой встречи прокуратура возобновила это расследование и в итоге обвинила в нем трех российских граждан. Серия взрывов на складах боеприпасов также не расследовалась годами, и только после сообщений чешских властей о причастности России к взрывам в Врбетице и публикаций СМИ, в том числе Радио Свобода/Радио Свободная Европа, прокуратура объявила, что начинает расследовать связь русских с этими взрывами.

– Почему, как вы думаете, Емельян Гебрев делает такие заявления, как сегодня или как после новостей о причастности России к взрывам в Врбетице? Ведь он был отравлен и должен быть крайне заинтересован и в расследовании взрывов, если они были совершены теми же сотрудниками ГРУ. Более того, как и улики, собранные болгарскими следователями и уничтоженные во время пожара в софийском институте, образцы его анализов, переданные в финскую лабораторию, также бесследно пропали.

– Я не знаю. Мы бы хотели у него спросить, но он не дает интервью после последних событий.

– Как в целом болгарское общество реагирует на информацию о возможной причастности России к взрывам на своей территории, ведь СССР, а затем и Россия всегда считались союзниками Болгарии. Есть ли в современной Болгарии политические силы, которые стараются принизить роль Москвы в этих инцидентах?

– Да, конечно, такие силы и партии есть. В последние недели мы много разговаривали с военными экспертами и экспертами по безопасности, и одно слово все они повторяли очень часто, что болгарские власти крайне неохотно расследуют любую подозрительную активность России на своей территории. Я не знаю, почему так происходит, но это именно тот вопрос, который задает в своем заявлении Емельян Гебрев: почему они делают это с такой неохотой? Я думаю, слово «неохотно» действительно лучше всего характеризует эту ситуацию.

– Каких политических последствий можно ожидать после новых заявлений болгарской прокуратуры? Новой высылки дипломатов?

– Не знаю. Мы слышали сегодня, как министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Гебрев, по его данным, занимался чем-то противозаконным. Посмотрим, но высылок дипломатов из Софии и так уже было слишком много в последнее время.

– В Чехии человеком, который поставил под сомнение причастность России к взрыву в Врбетице, стал президент страны Милош Земан, который этим только усилил свою репутацию пророссийского политика. Слышна ли подобная риторика из уст высокопоставленных политиков в Болгарии?

– Эта история со взрывами не является первополосной в самой Болгарии. 4 апреля у нас были парламентские выборы, вот что по-настоящему обсуждают. Уходящий премьер-министр Бойко Борисов несколько раз обвинял президента Болгарии [Румена Радева] в том, что тот не сделал никаких заявлений о ситуации с Алексеем Навальным или о расследовании взрыва в Чехии. Так что да, факт в том, что президент Болгарии молчит о происходящем, из-за чего многие также называют его «пророссийским».

Автор: Марк Крутов; Радио Свобода