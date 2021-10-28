Чому мажори й надалі вбиватимуть українців

Чергова кривава ДТП у Харкові знову поставила питання про систему правосуддя в Україні, про дивні рішення судів, особливо коли це стосується багатіїв та їх синків та дочок. Чому такі мажори з разу в раз продовжують вбивати громадян, може пояснити ситуація з харківським вбивцею, яку аналізує юрист Володимир Рисенко.

Завдання з кримінального права. Всім нам

14-річний підліток Коля веде образливе листування зі своєю ровесницею. Коли цю переписку побачила мати дівчинки, то він викликає 39-річну матір на «зустріч» (точніше писати «стрілку»). На зустріч в ТРЦ матір приходить з 19-річним старшим братом дівчинки. Підліток дістає пневматичний пістолет і спокійно робить 4 постріли в обличчя (саме в обличчя) матері і сина. Пістолет викидає.

Результат – у жінки прострілена щока, прострілена гайморова пазуха, в якій застрягла металева кулька з пневмата. Жінці роблять операцію з встановленням титанової пластини в гайморову пазуху.

Потерпілі заявляють цивільний позов з відшкодування матеріальних витрат на лікування та моральної шкоди в розмірі 250 000 гривень.

Питання — яким буде вирок суду і розмір відшкодування?

Відповідь.

За умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження — 2 (два) роки позбавлення волі з випробувальним строком на 1 (один) рік, те що ми звикли називати «условка». Ну ок, в цій частині якось зрозуміло.

Далі цікавіше, приготуйтесь.

«Стягнути матеріальний матеріальний збиток — витрати на лікування в розмірі 7 965,00 гривень, оскільки саме така сума документально підтверджена наданими чеками».

«Факт спричинення потерпілій ОСОБА_1 матеріального збитку у вигляді витрат на придбання титанової пластини та проведення операції у сумі 18 000,00 гривень не знайшов своє підтвердження в судовому засіданні, потерпілою не доведено обставин, на які вона посилалась в обґрунтування позову».

А тепер головне. Повільно і уважно прочитайте.

«Суд приходить до висновку, що потерпіла ОСОБА_1 зазнала моральну шкоду, яка полягає у фізичному болі та почуття образи, яких вона зазнала від неправомірних дій обвинуваченого ОСОБА_3, а тому суд вважає, що розмір моральної шкоди у 15 000,00 гривень потерпілій буде відповідати засадам розумності, виваженості та справедливості».

Суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Янцовська Т.М., яка 15 липня 2021 року отримала заробітну плату в розмірі 168 965,00 грн., вважає, що на користь потерпілої, яка все життя буде ходити з титановою пластиною в носі (якщо не буде інших ускладнень), достатньо стягнути зі злочинця – 15 000,00 (п’ятнадцять тисяч) гривень з заявлених 250 000 грн.

І це буде «буде відповідати засадам розумності, виваженості та справедливості».

А тепер найголовніше. Про «профілактику злочинності», безкарність злочинців і відповідальність судової системи.

Вже 16-річний підліток Коля виходить з залу судового засідання, сідає за руль тачки, пише коменти, що може від всього відкупитися, а копи коштують всьго 100 – 200 баксів та викладає в інсті відео, як порушує правила і посилає копів.

Вчора ввечері в Харкові 16-річний підліток Коля на швидкості за 100 км/ч, на улюбленому Інфініті, просто розірвав іншу машину. 58-річний водій загинув на місці. Пасажири Колі в лікарні. У Колі подряпина на голові.

Питання студентам і всім нам, дуже м’яке питання, – якби суддя стягнула з батьків Колі 250 000 гривень, то вони би дали 16-річному підлітку ключі від Інфініті? Чи відповідає вирок суду «засадам розумності, виваженості та справедливості»?

P.S. Вишенка на торті. Коментар батька, який був представником 16-річного Колі в цьому процесі, з приводу ДТП: «Вы хотите заняться черным пиаром? Поймите меня правильно просто как отца. Я сейчас не хочу говорить, потому что все выйдет против моего сына. Вся информация, которая выложена в информационной среде, направлена на то, чтобы сделать из Коли преступника. В машине было еще трое человек, и один из этих человек был за рулем. Никто не хотел его привлекать и искать. Мой сын с места происшествия никуда не делся. Может быть и Николай, а может быть и не Николай был за рулем. Сейчас меня захлестывают эмоции, я ни в коей мере не оправдываю никого, совершено жуткое преступление, нет человека. Почему ничего не было выложено хорошего, ничего хорошего о человеке не сказали, а сказали только одно плохое. Ничего не наводит на мысль о том, что это все спланированная акция? У него пробита башка, в которой ужасная дырка, и я пытался оставить его в неотложке, у меня ничего абсолютно не получилось».

Відразу після ДТП хтось невідомий, батько стверджує що не вони, подав заяву, що Інфініті в угоні і вбив акаунт в інсті.

Автор: Володимир Рисенко.