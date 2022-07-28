Як шахраї з контори «Ритуал 911», за підтримки Нацполіції, облапошують вбитих горем громадян

25 липня вранці помер мій батько. Дуже швидко та неочікувано. На руках у мами. До приїзду швидкої. (це дуже особисте, яким я не люблю ділитися. І пишу про це лише задля того, щоб ви розуміли наш психологічний стан).

Швидка викликала поліцію. Це перша смерть у нашій родині, ми уяви не мали як діяти. Приїхали два мента (пробачте, не можу їх назвати працівниками поліції, бо за моєї уяви поліція має діяти в інтересах громадян, а не сприяти шахрайству) і якась тітка, яка представилася медиком. Мама запитала, що робити далі, тітка відповіла, що вже викликала людей, які повинні забрати тіло до моргу.

Через 10 хвилин на порозі нашого дому вже з’явилися кремезні хамовиті хлопці, які почали тикати фото гробів та швидко рахувати, в яку суму нам обійдеться поховання. Мама зателефонувала мені, щоб я із ними поспілкувалася, бо взагалі нічого не розуміла. Я двічі спитала чи державні вони працівники, вони запевнили що так. В результаті вони викатили рахунок на 12 700 грн за доставлення тіла до моргу та проведення патрозтину (як з’ясувалося пізніше, що то ті останні послуги, на які має право кожен громадянин України безплатно). І ще на 19 500 грн за скромну процедуру кремації. Я сплатила 12 700 грн на картку, номер якої мені надіслали. Інші послуги ми вирішили замовити згодом.

Я почала займатися організацією поховання, та з’ясувалися дивні речі. По перше – морг, доставка до моргу, пат розтин – це те, за що в тому числі ми сплачуємо податки. І кожен громадянин України має право після смерті отримати їх безплатно. Кремезні хлопці – співробітники приватної контори «Ритуал 911», директором якої є #Корчинський О. О. Паперці, які ми отримали на руки від представників цих шахраїв, яких до нашого дому викликали представники #Нацполіцї, не мають жодної юридичної сили, бо навіть замовником в них виступає мертва людина.

Я в обуренні зателефонувала директору цієї шахрайської контори “Ритуал 911”. Спочатку висловила йому усе, що думаю про нього і його конторку не добираючи слів. Потім спитала, як так сталося, що його працівники приїхали до мого дому, на що він мені цинічно і зухвало заявив, що ми їх самі і викликали. Розмовляв зухвало та впевнено, було зрозуміло, що він впевнений у своїй безкарності. Повідомив що в нього дуже багато впливових знайомих і т.д.. Запропонував, якщо я так невдоволена, привезти тіло до під’їзду будинку (!!!) і повернути гроші.

Потім я зателефонувала до районного відділку поліції, щоб з’ясувати на підставі чого були викликані в мій дім представники цієї конторки. Спочатку мені сказали, що то не вони, і вони до цього відношення не мають. Що, мабуть, то ми самі їх викликали й просто забули про те. Потім сказали, що то все тітонька, яка приїздила разом з працівниками поліції, але хто вона, звідки взялася і як її звуть вони не знають. Прям диво дивне. Запропонували подивитися мені її прізвище в протоколі, який вони склали на місці та забрали з собою. Згодом визнали, що то їх косяк, запропонували прислати оперативну бригаду та перевезти тіло до іншого моргу безплатно. Я зателефонувала в “Ритуал 911” і сказала, що тіло батька ми забираємо, вони сказали, що патрозтин уже зроблено. Тіло забрати можна. Гроші не повернемо.

Весь той день мене фізично нудило від огиди. І безпорадності…

Так, той директор з “Ритуал 911” намагався вирішити конфлікт, запропонував знижку в майже 25%. Спочатку ошукав, а потім знижка? Чи є межі цинічності? Ми сім’єю вирішили сплатити нехай дорожче, але скористатися послугами порядного агенства.

Друг нам порадив агенство, послугами якого ми і скористалися. Все зробили дуже гідно та швидко з максимальною повагою до чужого горя.

Справа не в грошах. Справа в мільйоні інших речей. В безкарності. В тому, що пересічних громадян обкрадають ось такі шахраї, під прикриттям поліції. Річ у тому, що наші котики, не за це воюють. Річ у тому, що я хочу жити в іншій Україні!!

В мене декілька питань.

До мера Києва нашого міста Віталія Кличко. До Національної поліції України. До прокуратури Києва. До ОГП. До президента України Зеленського.

Чи не давлять кишені чесно вкрадені у людей, розчавлених горем, гроші?

Чи смачна чорна ікра?

Як вам спиться?

І найголовніше, за що кожен день гинуть кращі з кращих, коли з вашого дозволу відбувається подібне?

Наталья Винокурова