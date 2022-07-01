Как сдаться в плен и не получить срок украинцам, «мобилизованным» в путинскую армию?
Сдаться в плен или воевать против Украины? Такая дилемма встала перед теми, кто не смог скрыться от российской мобилизации на оккупированных территориях и был отправлен на фронт. Несмотря на то, что поехать на передовую и сдаться – единственный выход из этой ловушки для украинцев, уже есть прецеденты больших тюремных сроков в Украине для тех, кто воевал в рядах армии агрессора.
В мае этого года Винницкий суд вынес приговор Никите Баенко, мобилизованному в Донецке. Он получил 15 лет лишения свободы. По версии обвинения, 24 февраля 2022 года Никита Баенко добровольно обратился в военкомат в оккупированном Донецке, после чего присоединился к военному вторжению на территорию России в Украину. Его знакомые уверяют, что это не так, отмечает Радио Свобода.
«Всех вызвали в деканаты: не пойдете в военкомат – отчисление»
Друзья Баенко, с которыми пообщалось Радио Донбасс.Реалии, говорят, что войной тот никогда не интересовался, а является одним из сотен заложников ситуации: мужчин в ОРДЛО еще с февраля начали массово забирать в войска агрессора.
«Никита Баенко – мой одногруппник. Мы вместе учились в ДонНАСА (Донбасская национальная академия строительства и архитектуры – ред.), мы по специальности градостроители. Мы хотели созидать, а не разрушать», – говорит одногруппница Никиты, дончанка Валентина (имя изменено в целях безопасности).
По ее словам, Никита состоял в стройотряде и помогал отстраивать школы в Зугрэсе и детсады в Харцызске. Его фотографии в «Вконтакте» в военной форме девушка объясняет тем, что Никита увлекался страйкболом.
«После того, как 18 февраля объявили эвакуацию, мы поняли, что что-то не так. И сразу же, 22 числа, объявляется всеобщая мобилизация. Хотя по «закону» Никита, и те, кто на очной форме обучения, не подлежат призыву, вечером 23 февраля нам всем приходят сообщения и звонки о том, что 24 февраля всем обязательно явиться в деканаты. Якобы ребят должны были отправить по месту прописки в военкоматы. Им сказали, что просто поставят отметку и отправят на несколько дней на военные сборы. Сказали взять с собой еду на 2–3 дня. На вопрос, «Что будет, если не явиться?» им ответили, что они кандидаты на отчисление», – рассказывает Валентина.
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«Его мама мне рассказала, что на вокзале им снова сказали не переживать, что это на пару дней. Никто им не сказал, что они поедут куда-то дальше «республики». Через время маме удалось до него дозвониться, и Никита не знал, куда их привезли, как и все остальные. Их отвезли совсем необученными. Человек не умел заряжать автомат. Как выяснилось, они приехали в Херсон. Это он понял только тогда, когда сдался в плен», – говорит одногруппница Баенко.
На видео с допроса, опубликованном следствием, Баенко сообщает, что его однокурсников вызвали в военкомат, откуда отправили в часть, а потом уже через Крым поездом – в Херсонскую область. «Как пользоваться оружием, показали уже на месте. Затем началась перестрелка, и мы сдались в плен», – говорит Баенко.
Другая бывшая студентка ВУЗа, где учился Никита Баенко, узнав о приговоре, написала Радио Донбасс.Реалии:
«Это боль жителей неподконтрольной территории, которая связана с насильственной мобилизацией. Я люблю Украину, и даже мне страшно становиться от такого подхода… Тут столько таких мобилизованных… Думаю, что вы и сами знаете. Я тоже была студентом. За 6 лет уже уши вяли от указов: нужно пойти туда или сюда, пойдите на митинг, мальчики обязательно едьте на сборы. Тут такой загон устроили людям. На людей с низким ителлектом действует пропаганда, а умные люди тихонечко живут и молчат. Как, понимая и зная это, можно выносить такие решения в суде?» – реагирует на новость дончанка Алина.
Почему парень получил срок, хотя сдался в плен
В целом государство не судит военнопленных (если они не совершали военных преступлений): у них совершенно другой статус. Но когда речь идёт об украинских гражданах, которые воюют на стороне противника, у них возникает уголовная статья: государственная измена, объясняет правозащитница Алёна Лунёва.
«Другая сторона этого вопроса – принудительная мобилизация. С того самого момента, как на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей объявили мобилизацию, 19 февраля, Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту принудительной мобилизации. Мобилизация на оккупированных территориях – преступление. И мы получаем ситуацию, что человек, попавший в плен, может быть одновременно и преступником, и жертвой военного преступления», – говорит Лунёва.
«Людей, которых принудительно мобилизовали, должны признать потерпевшими»
По словам правозащитницы, ситуация сейчас довольно сложная, потому что неизвестно, как расследуются дела о принудительной мобилизации, то есть те, где украинцы в составе армии агрессора – жертвы. А вот с точки зрения их вины, сейчас выносятся первые приговоры за преступление, которое называется государственной изменой.
«С юридической стороны людей, которых принудительно мобилизовали, должны признать потерпевшими, что одновременно снимает вопросы про умысел. В госизмене важен умысел. Принудительно мобилизованные могут сдаться в плен добровольно. Однако, когда выяснится гражданство военнослужащего, то возникнет вопрос о расследовании криминального преступления», – объясняет Лунёва.
Радио Донбасс.Реалии обратилось в Офис генерального прокурора Украины, чтобы узнать, как расследуются дела незаконно мобилизованных с оккупированных территорий. На момент выхода материала ответ мы еще не получили и вернемся к теме, как только прокуроры изложат свою позицию.
Минобороны: не бойтесь сдаваться, но делайте это правильно
Если человек был мобилизован незаконно, то боятся ему нечего, говорят в Министерстве обороны Украины. Там создали специальную горячую линию для российских военных, которые хотят сдаться в плен. Обратиться на нее могут и те, кого мобилизовали в группировках «ЛДНР».
«Некоторые участники незаконных формирований могут прикрываться тем, что их незаконно мобилизовали, хотя сами могут быть добровольцами с 2014 года», – сообщили на горячей линии Минобороны, поэтому каждый конкретный случай будет рассматриваться отдельно, чтобы под видом принудительно отправленных на фронт не оказалось тех, кто пошёл воевать против Украины добровольно.
«После сдачи в плен будет проводиться проверка, действительно ли человека насильно мобилизовали, либо же он ушёл воевать по собственному желанию», – сообщили в Минобороны.
Перед тем, как перейти на сторону ВСУ, граждане с временно оккупированных территорий должны предоставить информацию для того, чтобы можно было скоординировать действия подразделений в том районе, где находится желающий сдаться.
«Если человек позвонит и скажет, что его мобилизовали, а он находится вблизи Мариуполя, то нужно понимать, что расстояние от наших позиций до Мариуполя довольно большое. И здесь уже нужно будет планировать, как и когда этот человек сможет подойти ближе к нашим территориям, как будет безопасно выходить, и кто его будет встречать», – поясняют в Минобороны.
Линия Минобороны – +380983427931. Но важно добавить, что украинской телефонной связи на оккупированных территориях преимущественно нет, поэтому позвонить реально только вблизи линии разграничения. Непосредственно из оккупации можно воспользоваться телеграммботом «сдаться в плен».
О себе нужно предоставить следующую информацию: имя, год рождения, в какое подразделение мобилизовали и текущее место дислокации.
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Кроме такой схемы, сдаться можно и непосредственно на позициях украинских военных. Прежде всего, отмечают на горячей линии, необходимо вести себя спокойно на подступах к наблюдательному пункту. Для этого – поднять белый флаг при подходе к позициям, и сложить оружие.
«Человека временно задержат, затем за ним приедут сотрудники специальных органов, которые будут проводить проверку: действительно ли человека мобилизовали незаконно, либо же он воевал и до этого, но решил сдаться, чтобы сохранить свою жизнь», – говорят в Министерстве обороны Украины.
«Никто, – заверяют, – над ними не будет издеваться ни морально, ни физически. Но если они убивали наших граждан, то понесут за это уголовную ответственность», – добавляют в оборонном ведомстве.
Автор: Дар’я Куренная; Донбас.Реалії
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