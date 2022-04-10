Куди ходити категорично забороняється, де можуть бути приховані міни та як вони виглядають?

Як не натрапити на міну та не стати жертвою диверсантів під час та після воєнних дій: правила безпеки. Управління ООН з координації гуманітарних питань визнало Україну найбільш замінованою у світі державою. До початку війни в Україні цю позицію займали Афганістан та Ірак.

У чому проблема?

Небезпека, особливо в районах, де велись або ведуться активні бойові дії, може спіткати на добре знайомій стежці, в улюбленому парку чи навіть між будинків, тож найближчим часом важливо бути особливо уважними та знати, від відвідування яких місць краще утриматись та чого робити категорично не можна.

Задля вашої безпеки, спираючись на рекомендації ДСНС, МВС та дитячого Омбудсмена, «Рубрика» підготувала матеріал про особливі правила безпеки та поводження із вибухонебезпечними предметами та про правила безпеки, про які варто пам’ятати доти, доки наша країна не буде очищена від мін.

Яке рішення?

Особливі правила безпеки

⚠️ Головне правило: не чіпати сторонні предмети, особливо якщо вони лежать без нагляду і виглядають покинутими. Важливо бути пильними і не торкатися підозрілих предметів або покинутих іграшок, телефонів, побутових речей тощо. Запам’ятайте самі та поясніть дитині, що ні в якому разі не можна не тільки чіпати ці предмети, а й наближатися до них чи кидати в них чимось. Вибухівкою може бути начинена навіть «звичайнісінька» на вигляд кулькова ручка.

⚠️ Звертайте увагу на ознаки замінованих територій. Це можуть бути сигнальні стрічки, дротяні розтяжки (зазвичай на рівні колін), знаки з черепом та кістками, а також з написом: «УВАГА, МІНИ!», «DANGER MINES!», «ВНИМАНИЕ, МИНЫ!».

❗️Заміновані ділянки можуть не мати ніяких позначок. Саме тому необхідно уникати й ділянок, які перелічені у наступному пункті.

Які ділянки варто оминати?

❌ Влада суворо забороняє відвідування лісів. Не можна ні ходити в ліс пішки, ні на транспортному засобі. Виняток — транзитні шляхи. ДСНС та місцеві органи влади заборонили відвідування лісів мешканцям Вишгородського та Білоцерківського районів на Київщині; це також стосується Вінниччини і Дніпропетровщини. Проте від лісових прогулянок під час та після воєнних дій краще утриматись жителям всіх областей України для того, щоб прогулянки лісами не спричинили пожежі, а люди не наражали свої життя на небезпеку через те, що території можуть бути заміновані. Те саме стосується й решти нижче перелічених локацій.

❌ Оминайте зелені насадження, пустирі, розвалини, пляжі, грунтові дороги, стежки.

❌ Якщо рухаючись по евакуаційному шляху, ви робите зупинку, не заходьте на узбіччя (навіть у туалет) і не дозволяйте забігати на узбіччя дітям. Нічого не кидайте на узбіччя!

❌ Небезпеку становлять покинуті домівки та будь-які інші приміщення. Гранати або вибухові пристрої можуть здетонувати, щойно ви відкриєте двері.

❌ Не наближайтеся до снарядів, ракет, мін, котрі не вибухнули, вони можуть спрацювати будь-якої миті.

Що робити, якщо ви або інша людина опинились на замінованій ділянці?

✅ Якщо на замінованій території опинились ви, потрібно нерухомо залишатися на місці й голосно кликати по допомогу. У крайньому разі, якщо поряд нікого немає, потрібно йти назад повільно й обережно, максимально точно наступаючи на власні сліди.

❌ Не можна бігти, намагатися вийти самостійно. Не дозволяйте іншим людям наближатися до вас. Користуватись мобільним телефоном, засобами радіозв’язку не дозволяється.

✅ Якщо на замінованій території опинилась інша людина, негайно зателефонуйте 101. До прибуття рятувальників заспокоюйте людину голосом з того місця, де ви стоїте.

❌ Не намагайтеся самостійно дістатися до людини, аби звільнити її. Є великий ризик того, що ви можете підірватися самі на очах у цієї особи або погубити і себе, і її.

Про що варто сказати дітям?

🚸 Якщо ваше місто/село знаходиться під окупацією або в ньому відбувалися бойові дії, не дозволяйте дитині пересуватися вулицями самостійно. Навіть якщо це знайомі шляхи, якими дитина в мирний час ходила сама.

🚸 Поясніть дитині, як діяти, якщо вона раптом опинилася на замінованій ділянці, а вас поряд нема (це ті самі дії, що й для дорослих: не рухатись та голосно кликати про допомогу).

🚸 Домовтеся з дитиною про наступне: у разі, якщо вона помітить підозрілий або незнайомий предмет, чужу залишену річ або іграшку, вона має негайно повідомити про це вас або когось з інших дорослих. Ви можете сказати дитині так: «Зараз усі допомагають Збройним Силам України, тож усі мають бути пильними. Якщо побачиш якісь покинуті речі або щось дивне — скажи мені, я дуже сподіваюся на твою уважність».

Варто знати, як виглядають міни та як з ними поводитись.

В жодному разі не наближайтесь до цих предметів!

МВС розмістило інформаційні фотографії видів мін. Вони мають різний зовнішній вигляд та застосовуються в різних умовах. Сила спрацювання також відрізняється: одні можуть здетонувати навіть під вагою невеликої собаки, до інших не можна наближатись навіть на відстань 3 метрів, оскільки вони мають електромагнітний датчик сили та вибухають, якщо в цьому радіусі з’являється металевий предмет.

❗️ Уважно вивчіть фотографії у каруселі нижче та запам’ятайте, як виглядають міни. Наближатись до будь-яких з них у жодному разі не можна!

❗️ Під час обстрілу деякі снаряди можуть не спрацювати одразу. Але вони готові вибухнути будь-якої миті. Не можна підбирати такі «трофеї», розводити поряд із ними багаття.

Найбільш розповсюджені вибухонебезпечні предмети також зазначені тут:

Куди повідомляти про виявлення небезпечних знахідок?

✅ Про виявлення будь-яких підозрілих предметів Центр громадського здоровʼя рекомендує негайно сповіщати органи влади:

Поліція — 102

Пожежна служба — 101

ТрО або будь-який територіальний підрозділ ДСНС (контакти ДСНС у вашому населеному пункті ви можете знайти тут )

❗️ Перед тим, як подзвонити, відійдіть якомога далі від знайденого пристрою тим же шляхом, що й прийшли до нього. Користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами не варто, оскільки вони можуть спровокувати вибух.

✅ Надайте фахівцям максимально вичерпну інформацію про підозрілий предмет: його опис, місце розташування, дату й час виявлення.

✅ Якщо є можливість, дочекайтеся прибуття рятувальників, спостерігаючи за підозрілим предметом з безпечної відстані та попереджаючи про небезпеку оточуючих. Також необхідно припинити всі види робіт у районі виявлення вибухонебезпечного предмету.

Коли можна буде йти по гриби?

Загони рятувальників ДСНС після звільнення міст «зачищають» міста від залишених окупантами неприємних «сюрпризів». Саме тому МВС закликає не лише не відвідувати ліси, а й уникати поспішного повернення до покинутих будівель, оскільки там можуть чекати покинута зброя, боєприпаси, відповідне мінування, міни-розтяжки і багато чого іншого, що не підготовлене око пересічного громадянина може не помітити.

Заборона щодо відвідування лісів буде діяти до припинення воєнного стану. Але це не означає, що й після нього можна буде відправлятись у ліс на шашлики чи по гриби, оскільки розмінування територій — це довготривалий процес. Наприклад, на Сході України гуманітарним розмінуванням земель, на яких велись активні бойові дії, організація Halo TRUST займається вже сьомий рік. Тож як мінімум цього року від збирання грибів та лісових прогулянок краще відмовитись та дочекатись, поки про безпечність прогулянок в українських лісах нам повідомлять відповідні служби.

Автор: Виктория Губарева; РУБРИКА