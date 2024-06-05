Про відключення електрики. Чому в одних є світло, а в інших – ні та чи є змова енергетиків з ТЦК?

Після стабільного проходження опалювального сезону в Україну із середини травня повернулися відключення світла. Ключова причина – відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

Навіть без нових обстрілів електростанцій у найближчі два-три роки в енергосистемі гарантовано зберігатиметься дефіцит, повністю покривати який немає чим. Тож українцям варто готуватися до життя із стабільними вимкненнями світла. Особливо важкою обіцяє бути зима 2024-2025 років. Щоб відповісти на найбільш поширені запитання споживачів щодо дефіциту електрики, відключень світла за графіками та без них, підготовки до опалювального сезону та найгіршого сценарію проходження зими, журналісти “Економічної правди” зустрілись із Сергієм Коваленком, гендиректором постачальника електроенергії YASNO, що входить до групи ДТЕК Ріната Ахметова. Інтерв’ю записувалося до останнього масштабного обстрілу енергетики, після якого ситуація в енергосистемі погіршилася.

Про правила відключень, графіки та максимально можливі обмеження взимку

— За яким принципом відбуваються відключення споживачів?

— Є відключення трьох типів.

Перший – це локальна аварія. Тобто проблем з дефіцитом немає, але десь щось перегоріло, сталося відключення в мережах. У масштабах країни таке може траплятися ледь не кожен день.

Другий – аварійні відключення, коли це стосується великих систем. Наприклад, якийсь “приліт” десь розбиває генерацію або обриває мережу, тоді також відбуваються відключення.

Такі випадки ніхто не може ані спрогнозувати, ані якось моделювати, тому що ніхто не знає, куди прилетить ракета, які будуть пошкодження, яке буде в той час споживання. Тобто це непрогнозована історія.

— Якщо говорити про планові відключення?

— Це, власне, і є третій тип, який більш-менш точно можна спрогнозувати та підготуватися. Це те, що в нас відбувалося в останні кілька тижнів.

— Коли вони відбуваються?

— Коли в системі дефіцит генерації. Тобто “Укренерго” бачить, що на завтра прогнозуються умовно до 20% дефіциту по країні, і вони розподіляють цей обсяг дефіциту по кожній області. Якщо говорити спрощено, то вони кажуть оператору системи розподілу (так звані обленерго – ЕП): “Кожному обмежити”. Наприклад, у Києві очікуване споживання 1 тис МВт. Вони кажуть: “Друзі, ви не можете понад 800 МВт”. Усе.

Коли енергетики отримують обмеження, то вони ще у 2022 році підготувалися до таких сценаріїв, у них всі споживачі діляться на дві великі групи. Перша – критична інфраструктура, яку не можна відключати. Друга – побутові споживачі та бізнес у широкому сенсі цього слова. Їх вимикають за графіками, які розбиті за лініями, а не за окремими споживачами, тобто всі поділені приблизно однаково за споживанням на лінії.

Ми називаємо це групами. Кожна лінія входить до якоїсь групи. На тиждень розроблені графіки і оператори систем розподілу за ними вмикають та вимикають ці групи. У всіх областях загалом схема одна і та ж. Певні мережі цифровізовані і там вимкнення відбувається автоматично, а інколи працівникам доводиться виїжджати на певний об’єкт і все це робити вручну. Якщо дуже спрощено, то так усе і відбувається.

— Найбільш поширене питання – чому не дотримуються графіки вимкнення.

— Ми ведемо статистику відключень і в нашій компанії 95-97% графіків збігаються. Чому не збігаються? Є кілька причин.

Перша – дуже швидко змінюється споживання. Я називаю це диспетчерською грою. Наведу приклад. Є дві лінії і треба зробити так, щоб у них світло було 50 на 50, тобто рівно по чотири години. У певний момент треба вимкнути одну лінію та ввімкнути іншу, але це не відбувається одномоментно, за одну секунду.

Важливо витримати ліміт. Наприклад, кожна з ліній – це 50 МВт споживання. Вимикають одну, вмикають іншу, а на другій різко зросло споживання. Воно вже не 50 МВт, як очікувалося, а 80 МВт. Тобто щоб витримати баланс, треба когось загасити з першої лінії. Потім це збалансовується, але люди все рахують по хвилинах.

Друга – інколи не спрацьовує автоматика і потрібно доїхати та вимкнути чи ввімкнути руками. Їздить бригада, вона може десь затриматися, потрапити в затор, тому завжди є операційний люфт, плюс-мінус 30 хвилин.

Як виглядає зонування в Києві

Інколи люди не бачать світлосіру зону. У Києві є три зони: одна гарантована, коли світло точно буде, друга – коли його точно не буде, і світло-сіра, коли воно може бути, а може не бути. Люди як оптимісти очікують, що в цей час електрика точно буде, але так відбувається не завжди.

— Ви казали, що графіки збігаються на 95%. Це в столиці?

— Так, мова йде про Київ.

— Кабмін доручив “розробити справедливі, раціональні та рівномірні графіки вимкнення”. Виходить, що не все так ідеально, як ви кажете. У чому основні претензії уряду до графіків?

— Я б не формулював це як претензії. Є дві головні історії, які розкривають поняття справедливості.

Перша історія – вони додали список об’єктів критичної інфраструктури, тобто установ, які не можна вимикати. Тоді треба розуміти, чому в Києві така складна ситуація з точки зору відключень, адже в столиці сконцентровано багато критичної інфраструктури.

Друга історія – вони дають формули, як розраховувати потужності. Подивимося, я ще не маю повної інформації, як це вплине на графік. Через тиждень або два все стане більш зрозуміло.

— Ви згадали про бізнес. Коли відбуваються відключення, у якій пропорції обмежуються бізнес і населення?

— Це залежить від того, яке рішення ухвалене. Після обстрілів, коли почався відчутний дефіцит, обмежували в першу чергу великих споживачів. Їх обмежують трішки не так, як населення. Там не відключають будь-який завод, який споживає, як чверть Києва. У цьому випадку діє так зване самообмеження. Бізнесу дзвонять з мереж і кажуть: “Люди добрі, у вас обмеження, знизьте споживання”. Це один варіант.

Другий варіант – як зараз, коли вимикають рівномірно. Там уже немає розподілу між населенням та бізнесом. Усе, що є на лінії, вимикається. Ось і все.

— Існує багато прогнозів щодо проходження наступної зими. Який ваш? Це будуть відключення на чотири години через чотири години чи на дві години на добу будуть вмикати електрику? Якщо відштовхуватися від поточного стану справ та від того, що, за планом, має бути повернуто в систему.

— Будь-який прогноз базується на певних складових. Які в нас є оптимістичні складові? Перша – припустімо, що не буде нових обстрілів. Друга – є публічна інформація про збільшення можливостей для імпорту з Євросоюзу. Важливими чинниками є плани щодо відновлення уражених об’єктів і температура повітря. Якщо ми кажемо про очікуваний дефіцит улітку, то залежно від ремонтів він оцінюється 18-22%.

— Якщо перекласти це на зрозумілу мову…

— Світло вимикають за графіками, а в світло-сірих зонах у Києві світло є.

— Скільки це в годинах?

— Для Києва: чотири години світла нема, три – під питанням, дві години світло точно є.

— Це про літо.

— Так. Про зиму важко говорити, тому що не зрозуміло, скільки можна відремонтувати. Я персонально очікую, що взимку розмір дефіциту не перевищить 25%. Це при оптимістичних сценаріях. Може бути гірше? Може. Я не оцінюю найгірший сценарій більш ніж 30-35%. Усе залежить від додаткових чинників: чи будуть обстріли, яку кількість генеруючих потужностей відновлять, яка буде температура.

Центр Києва без світла, 25 жовтня 2022 року / ФОТО НАЗАРІЯ МАЗИЛЮКА

— Який найгірший сценарій включно з новими обстрілами?

— Найгірше – це 35% часу в нас не буде електроенергії.

— У годинах це…

— Десь вісім-девʼять годин на добу не буде світла.

— Експерти кажуть, що така ситуація в нас збережеться щонайменше два-три роки.

— Щось прогнозувати та планувати на два-три роки немає сенсу, усе буде залежати від війни. Я погоджуюся, що загалом у 2024-2025 роках у деякі години і в деяких місяцях буде дефіцит.

— Чому зараз світло вимикають уночі, коли найменше споживання?

— Перший чинник – ремонти великих генераційних об’єктів, блоків на атомних електростанціях. Другий – удень частину споживання компенсуємо сонячною генерацією. Зрозуміло, що вночі її немає. До того ж, були певні проблеми з імпортом уночі через так звані граничні ціни.

Про “золотий фонд”, змову з ТЦК та підготовку до зими

— Найбільш поширене питання від споживачів – чому в сусідньому будинку світло є завжди, а в мене вимикають тричі на день.

— Я називаю це “золотий фонд” (сміється). Це суто психологічна історія. Ми з цим уперше зіткнулися у 2022-2023 роках, коли почалися масові відключення. Ми перевіряли ці випадки і в 99% це була суто психологічна історія. Виявляється, що всіх вимикали однаково, але хтось весь день був на роботі, прийшов додому і бачить, що в сусідньому будинку світло є. Але всім вимикали однаково.

Є й реальні історії. Якщо будинок розташований на лінії з критичною інфраструктурою, то його не можна виключити. Проводили роботи, щоб ці будинки переключити з критичної лінії на звичайну. Загалом було 2 400 таких будинків, через два-три тижні їх залишилося близько 300.

— Тобто такі будинки є і зараз?

— Так. Пощастило їм чи ні, це питання, але їх не відключають, бо вони на лінії з критичною інфраструктурою.

— Наведіть показовий випадок із “золотого фонду”.

— Перша історія – “вимикають мій будинок”. Люди ніяк не можуть зрозуміти за ці 2,5 року, що вимикаються не будинки, не конкретні адреси, не конкретні споживачі. Вимикаються лінії і все, що на них розташоване.

Друга історія – “електроенергію нам вимикають, а хтось її експортує і на цьому заробляє”. Інформація про комерційний експорт публічна, її можна знайти на сайті ENTSO-E. Експорту електроенергії наразі немає.

Я завжди кажу: “Люди добрі, усі енергетичні компанії завжди зацікавлені, щоб у вас було світло, тому що це їх бізнес. Вони зроблять усе, щоб світло було”.

— Є ще одна версія для “золотого фонду”. Начебто ви вимикаєте світло спеціально, щоб люди виходили на вулицю і їх ловили представники ТЦК.

— Таке чую вперше. Мені нема що сказати.

— А коли світло в під’їзді є, а в квартирах немає, це так само різні лінії?

— Так, є будинки з різними лініями. Є будинки, у яких під’їзди можуть бути на різних лініях. Так іноді планують на етапі будівництва і це вже не переробиш.

— Із світлофорами та ж історія?

— Так, якщо будинок на перехресті із світлофором, то світлофор не працюватиме.

— Це ж небезпечна історія. Віднести світлофори до критичної інфраструктури неможливо?

— Навіть не уявляю, як це зробити. Не думаю, що це технічно можливо. Це треба переробляти всю систему, витратити велику кількість часу та грошей.

— Багато хто очікує, що після підвищення тарифу відключення припиняться чи їх стане менше.

— Жодного зв’язку між тарифами для населення і відключеннями немає. Відключення світла відбуваються через росіян, які нищать нашу енергосистему.

— Питання від читачів “Клубу УП”: навіщо вимикати світло в регіонах, де нема дефіциту потужності?

— У нас є регіони, у яких розташовані генераційні потужності, і є регіони, у яких їх нема. Проте вся енергосистема поєднана між собою, тому й розподіл іде рівномірний. Інша річ, коли розбиті мережі і в певну частину немає можливості подати електрику.

— Коли світло вимикають не за графіком і люди не встигають до цього підготуватися, то в них через перепади напруги часто псуються електроприлади. Хто має компенсувати ці збитки?

— Це до русні. Подавати до суду на русню.

— Як від цього вберегтися?

— У нових електроприладах встановлені запобіжники від перепадів напруги. Для старих треба купити спеціальні розетки за кілька сотень гривень. За два роки це питання вже треба було вирішити.

— На що ще варто звернути увагу при підготовці до зими?

— Людям треба подумати, що вони будуть робити, коли не буде світла по вісім-девʼять годин. Я б думав у двох напрямках: перший – електроенергія, другий – тепло.

У моєму випадку, я називаю це електробудинки, ми повністю залежимо від електроенергії. Треба подумати, як я буду їсти і як я буду робити домашні справи. Кожен повинен це вирішити. Мені, наприклад, цілком вистачить одного великого EcoFlow, навіть якщо світло буде всього чотири години на добу, бо я майже весь день в офісі.

Головна історія – тепло. У нас є шість місяців, щоб кожен у своєму будинку розібрався, як у них працює опалення, і про що варто потурбуватися, якщо світло вимикатимуть на тривалий термін. Без світла чи їжі можна щось придумати, але коли від електрики залежить тепло в квартирі, то про це варто потурбуватися.

Автори: МИКОЛА ТОПАЛОВ , МИКОЛА МАКСИМЧУК