Путин решил утилизировать свою проблемную молодежь в Украине

Когда российский диктатор отправляет в Украину сражаться и умирать мужчин из депрессивных и проблемных регионов, он, в частности, решает и социальные проблемы в своей стране. Такое впечатление складывается после анализа списка из 97 тысяч российских солдат, опубликованных хакерской группой ANONIMUS и активистами INFORM NAPALM.

Датасет, который изучали журналисті издания «ТЕКСТЫ«, содержит персональные данные о российских военнослужащих. Судя по военным подразделениям, упомянутым в наборе данных, большинство из них принадлежат к Восточному военному округу России: 36-я армия — Республика Бурятия, 35-я армия — Амурская область, 5-я армия — Приморский край. Также там есть данные о личном составе Тихоокеанского флота. В общей сложности 20 тысяч записей среди этих 96 тысяч — военные упомянутых трех армий. То есть из этого списка 20 тысяч, по меньшей мере, воевали и погибали в Украине. Ниже анализ регионов, где они жили. Еще более 21 тысячи записей — об личном составе Тихоокеанского флота России, более 14 тысяч записей — об 11-й армии ВВС и ПВО.

Откуда родом мародеры и убийцы, которые были в Буче

Эти данные не являются репрезентативными для анализа всей российской армии или группы вторжения, непосредственно участвующей в российско-украинской войне. Но в значительной степени демонстрируют персональный состав подразделений, которые в течение двух месяцев свозились с российского дальнего востока к украинским границам.

Зверства в Буче устраивали представители 64-й отдельной мотострелковой бригады, принадлежащей составу 35-й армии из Амурской области. А начальник штаба 36-й армии (Бурятия) получил ранения на севере Киевской области. Также 155-я отдельная бригада Морской пехоты Тихоокеанского флота России участвовала в битве за Киев.

На основе данных о местах выдачи паспортов журналисты определили, что в составе этих подразделений есть выходцы из разных регионов России, не только с Дальнего Востока, а также из Дагестана, Еврейской автономной области и т.д.

По разным подсчетам, 23 февраля 2022 года на границе с Украиной базировалось около 190 тысяч российских солдат (при общей численности российской армии в 900 тысяч человек вместе со штабными и тыловыми частями, а также подразделениями поддержки).

Следовательно, согласно этому, на неполном наборе данных по составу сил вторжения можно выделить Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, Бурятию, Амурскую область, Дагестан, Еврейскую автономную область. Большинство этих регионов – депрессивные, с высоким уровнем безработицы и невысоким уровнем доходов. Уровень жизни там ниже, чем в других регионах России. Молодежь спасается от нищеты в армии, подписывая контракты. Среди упомянутых регионов также склонен к сепаратизму Хабаровский край, где в 2020-2021 годах происходили многолюдные митинги против политики Москвы.

В общей сложности из 97 тысяч российских солдат в датасете (наборе данных) точно удалось определить происхождение 64 тысяч (на основе мест выдачи паспортов). Журналисты отобрали регионы, из которых более 500 выходцев. Желтым цветом отмечены представители колонизированных народов России: бурят, удмуртов, дагестанцев.

Приморский край: 2-3 % населения связано с армией. Это много

Население Приморского края России на 2021 год составляет около 1,8 миллиона человек. В датасете около 12 тысяч записей — именно о выходцах из этого региона (из тех, чье место происхождения удалось определить), так что можно предположить, что около 1% населения Приморского края служит в Вооруженных силах России, а если к этому добавить также семьи и детей, значит, что в Приморском крае около 2-3 % населения «привязаны» к армии. Это много.

Для сравнения, средний для России показатель соотношения количества вооруженных сил к численности населения составляет 0,62 %. К примеру, в США соотношение количества военных к населению — 0,4 %, во Франции — 0,33 %, в Великобритании — 0,27 % и даже в Китае такое соотношение составляет 0,25 % (при размере армии в 3,5 миллиона и населения в 1,4 миллиарда).

Спецоперация для депрессивных регионов

Регионами, благоприятными для привлечения молодежи в вооруженные силы, являются регионы с достаточным количеством людей, для которых служба в армии стала «последним шансом» выбраться из нищеты, а также высокий уровень безработицы и низкий — среднего дохода. Соответствуют ли этим критериям регионы, выходцы из которых воюют в Украине (по крайней мере, если оценивать данные из упомянутого датасета)?

Приведем несколько показателей, подтверждающих эту гипотезу. Итак:

1. Уровень безработицы. Дагестан — «лидер» по количеству безработного населения (уровень безработицы — 14 %, как и в Чечне), (Дагестан и Чечня относятся к Южному военному округу России, но представители обоих регионов воюют в Украине), в Бурятии и Забайкальском крае — более 9 %.

Отдельное внимание следует уделить Чеченской республике. В нашем наборе данных нет большого количества записей о выходцах из этого региона, потому что Чечня принадлежит к другому военному округу России. Однако журналисты добавили экономические данные о Чечне к сравнениям, ведь представители этого региона также воюют в Украине, а сам регион по своим экономическим проблемам «вписывается» в общую картину «армии как последнего шанса на достойную жизнь».

2. Уровень дохода на человека. Журналисты взяли медианный, а не средний показатель, чтобы показать, какой доход имеет большинство населения в регионе, не считая небольшого количества людей с высоким доходом.

Как видим, жители Забайкальского края, Дагестана, Бурятии и Чечни значительно беднее жителей других регионов. В Забайкальском крае расквартирована 29-я общевойсковая армия России.

3. Количество людей за чертой бедности. По методике Росстата, это люди, живущие на сумму меньше ежемесячного прожиточного минимума для региона. Среди «лидеров» – опять Забайкальский край, Бурятия, Еврейская автономная область.

4. Дотации из госбюджета. Чечня, Камчатский край, Дагестан и Еврейская автономная область снова среди «лидеров». Например, дотации в бюджет Чеченской республики в 15 раз превышают поступления от нее, в Камчатском крае – в 13 раз, в бюджет Дагестана – в шесть раз.

Амурская область, Забайкальский край и Бурятия имеют дефициты бюджета даже при больших дотациях, которые суммарно превышают 37 миллиардов рублей.

5. Уровень жизни. В рейтинге 85-ти российских регионов по уровню жизни, обнародованном на сайте РИА Новости в феврале 2022 года, большинство вышеупомянутых регионов — во второй половине списка или в конце. Среди 85 регионов упомянутые выше занимают следующие места:

29. Хабаровский край

43. Приморский край

68. Амурская область

69. Республика Дагестан

78. Республика Бурятия

81. Забайкальский край

83. Еврейская автономная область

6. Отсутствие теплых туалетов в школах. Забайкалье, Дагестан, Бурятия, Хабаровский край в 2021 году были упомянуты среди регионов, где больше всего школ не имеет теплых туалетов с канализацией. Это также свидетельствует об уровне жизни. Все эти факты подтверждают распространенный тезис о том, что богатые сельские дома, дворы и городки с новой застройкой на Киевщине, а также новенькие и отремонтированные украинские школы и садики могли вызвать шок, ненависть и зависть у оккупантов, многие из которых выросли и живут в гораздо худших условиях. Неудивительно, что войну в Украине эти «воины» рассматривают также как способ немного разбогатеть путем мародерства. Хотя вряд ли здесь дело только в бедности: убивать, насиловать и грабить — это стратегия русской армии, как видно из поведения русских солдат во время войны в Украине.

По данным и источникам

Журналисты проанализировали 97 тысяч записей. К огорчению, доподлинно не известен источник их происхождения, как и то, как структура «слитых» данных соответствует общей структуре русских войск. Однако, в соответствии с перечнем подразделений, участвующих в российско-украинской войне, список содержит значительную часть этих армейских подразделений и на уровне армий, и на уровне меньших сводок.

Автор: Денис Губашов; ТЕКСТИ