Україна відкрила понад 8 тисяч справ щодо воєнних злочинів

Україна почала притягувати до відповідальності осіб, які безпосередньо вчиняли злочини агресії. Про це в інтерв’ю DW розповіла генпрокурорка України Ірина Венедіктова.

З перших днів війни Україна збирає докази воєнних злочинів, скоєних російською армією. У цьому їй допомагають міжнародні експерти та слідчі. Про те, як проходить співпраця з міжнародними експертами та юристами у розслідуванні воєнних злочинів і злочинів проти людяності в інтерв’ю DW розповіла генпрокурорка України Ірина Венедіктова.

DW: Пані генеральна прокурорко Венедіктова, як проходить розслідування воєнних злочинів російської армії? Які результати?

Ірина Венедіктова: Розслідування воєнних злочинів в Україні розпочалося 24 лютого. Вже більше ніж 60 днів ми фіксуємо все що відбувається, збираємо докази. В нас вже є перші досягнення, про які можна говорити. Вже був перший вирок в суді — 14 років отримала особа, яка в 2014 році перейшла на бік ворога в Криму, а вже в 2022 році прийшла воювати в Україні. Цей військовий був засуджений за державну зраду і дезертирство.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова

Крім того, ми почали притягувати до відповідальності людей, які безпосередньо вчиняли злочини агресії щодо України. Звичайно, зараз ми робитимемо це in absentia (за відсутності обвинувачених — Ред.), тому що фізично вони перебувають у Російській Федерації. Також в нас відкриті справи щодо воєнних злочинів. Цих справ дуже багато — на сьогодні їх 8600.

Звичайно, ми розуміємо, що для правильного збору доказів і початку переслідування особи на міжнародному рівні, ми мусимо діяти за міжнародними стандартами. Але кожного дня висуваються нові і нові підозри конкретним військовим Російської Федерації, які вчиняли воєнні злочини на території України. Сьогодні ми висуватимемо десять підозр військовим, які знущалися над цивільним населенням в Бучі.

Які, на вашу думку, шанси притягнути російську владу до відповідальності за те, що вона коїть в Україні? Чого ви очікуєте від міжнародної спільноти в цьому сенсі?

Дуже важливо, щоб ми були з міжнародною спільнотою на одному боці. Україна виборює своє право бути членом європейської родини. За наш цей вибір ми боремося з 2014 року. Тому з перших днів війни ми провели телефоні розмови з генеральними прокурорами майже всіх європейських країн, з президентом Євроюсту. Ми випрацювали механізм, як ми будемо рухатися.

Ви пам’ятаєте, що прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) розпочав власне розслідування в перші дні війни. Вже 43 країни попросили його про це. Тому в мене є декілька напрямків роботи на міжнародній арені. Звичайно, пріоритетом є національна юрисдикція — потрібні рішення українських судів, винесені іменем України.

З іншого боку, ми співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом і там же відбувається власне розслідування. Ми співпрацюємо в рамках Joint Investigation Team — це спільна слідча група, яка базується в нас на платформі Євроюсту. Ми можемо залучати можливості Євроюсту для роботи цієї спільної слідчої групи. Крім того, 14 країн відкрили власні кримінальні розслідування щодо агресії, що зараз відбувається в Україні.

Як ваша команда співпрацює з Міжнародним кримінальним судом?

Дуже плідно. До того, як прокурор Карім Хан розпочав власне розслідування щодо України, ми готували такі звернення до Міжнародного кримінального суду — їх було більше 20 щодо ситуації 2014-2015 років. Тож співпрацюємо ми достатньо довго. Зараз наша співпраця дуже актуальна та щільна: прокурор Хан вже двічі був на території України, його команда працювала тут протягом двох тижнів. Крім того, він як незалежний прокурор, бачить як він буде робити своє розслідування. Для мене успіх прокурора Міжнародного кримінального суду — це успіх держави Україна.

Чи є міжнародні експерти, які працюють на місцях в Україні? Який їхній внесок?

Міжнародні експерти працюють з перших днів війни. Тоді до нас приїхала команда Вільямсона (Клінт Вільямсон — колишній посол США з питань воєнних злочинів — Ред.), був зроблений перший аналіз землі, як ми маємо рухатися. Це дуже важливо. Коли ми закладаємо правильні механізми і правильні дорожні карти, куди ми йдемо і як ми це маємо робити, — це запорука нашої скоординованої діяльності і подальшого успіху в суді. В нас є велика команда міжнародних експертів. Минулого тижня ми з ними зустрічались і проговорювали конкретні напрямки — наприклад, як кваліфікувати геноцид.

Автор: Ніколь Фреліх; DW