Бывший офицер ВСУ стал предателем в 2014-м в Крыму, в 2022-м попал в плен как русский оккупант и получил 15 лет

28 апреля Днепровский районный суд Киева признал виновным в дезертирстве и государственной измене Игоря Руденко. Командир взвода 126-й отдельной бригады береговой охраны ВМС РФ 3 марта сдался в плен бойцам территориальной обороны возле села Баштанка в Николаевской области.

В 2015 году в Украине против Руденко возбудили уголовное дело — до февраля 2014-го он служил в вооруженных силах Украины. После аннексии полуострова Россией Руденко остался там и пошел служить в российскую армию. Через 8 лет в ее составе он вторгся в Украину. На суде, который длился два дня, Руденко признал вину. Судья Александр Дзюба приговорил его к 15 годам тюрьмы — именно на таком наказании настаивала прокуратура. Подробности — в материале издания «Ґраты».

Плен

4 марта, на следующий день после сдачи Руденко в плен, СБУ опубликовала видео его рассказа о том, как это произошло. Через две недели он рассказал свою историю публично на пресс-конференции в Киеве.

Руденко представился начальником связи — командиром взвода гаубично-артиллерийского дивизиона и добавил, что служит в звании капитана в 126-й отдельной бригаде береговой охраны ВМС РФ. В январе нынешнего года его часть полностью укомплектовали и отправили на мыс Опук неподалеку от Керчи на учения.

По словам пленного, 20 февраля бригада получила приказ сделать марш-бросок в село Славное на севере Крыма. Там до них довели приказ Владимира Путина о будущем вторжении в Украину. За следующие три дня солдатам раздали дополнительные боеприпасы, а ночью 25 февраля бригада перешла административную границу с Херсонской областью и двинулась в сторону Новой Каховки, где затем закрепилась.

Руденко утверждал, что после Новой Каховки бригада должна была ехать в Николаев. Взять его российская армия не смогла, а он сам на восьмой день вторжения сдался в плен.

«Нас было 11 человек, когда наш КАМАЗ подбили. Мы сначала в посадке были, — рассказывал Руденко на следующий день после сдачи в плен. — К нам вышли обычные селяне с ружьями. Они сказали, что защищают свои села. Вкратце я понял все — они сказали сдать оружие, я положил оружие».

По словам его адвоката Александра Чаплинского, Руденко сдался в плен возле села Баштанка, в 60-ти километрах к северу от Николаева.

Измена

На пресс-конференции в Киеве 48-летний Руденко рассказал, что родился в Днепропетровской области, через год семья переехала в Крым. После школы поступил в Высшее военное училище связи в Полтаве, там принес присягу народу Украины и в 1997 году стал офицером ВСУ. В 2011 году переехал служить в Крым в составе 36-й отдельной бригады береговой охраны ВМС Украины. Бригада дислоцировалась в селе Перевальное недалеко от Симферополя.

После аннексии Крыма Руденко остался на полуострове и вступил в российскую армию. Он служил там же, в Перевальном, в 126-й отдельной бригаде береговой охраны ВМС РФ.

«То есть принял вторую присягу. Хотя у всех офицеров была возможность поехать на территорию Украины», — признал Руденко.

В 2016 году командир 126-й бригады Сергей Стороженко, который как и Руденко перешел служить в российскую армию, говорил, что верность украинской присяге сохранили 200 из примерно 1200 бойцов 36-й бригады. В 2015 году они вошли в состав 36-1 отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины.

Дело и суд

Уголовное дело по статьям о госизмене и дезертирстве украинские правоохранители открыли еще в январе 2015 года. Руденко объявили в розыск, а производство по делу приостановили. После того как Руденко сдался в плен, производство возобновили.

Согласно закону об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной територии Украины , преступление совершенное в Крыму, то есть на оккупированной территории, подсудно Апелляционному суду Киева. Тот в свою очередь определил, что дело Руденко будет рассматривать Днепровский райсуд столицы.

В начале апреля Николаевская специализированная прокуратура в военной сфере Южного региона направила в суд обвинительный акт.

На подготовительном заседании 27 апреля прокурор Владимир Татаревич ходатайствовал, чтобы суд начал рассматривать дело по сути в тот же день.

«Мы находимся в Николаеве, на окраинах которого сейчас идут активные боевые действия. Фактически мы не можем периодически приезжать в Киев. В нашем городе есть перебои с электричеством, поэтому мы не можем гарантировать наше участие в режиме видеоконференции», — объяснил прокурор.

Руденко и его адвокат Юрий Чаплинский не возражали. В итоге рассмотрение дела заняло у судьи Александра Дзюбы два дня. Заседания проходили в закрытом режиме.

Подробности можно отчасти узнать из текста приговора (есть в распоряжении редакции). На допросе в суде Руденко рассказал, что в марте 2014 года на построении личного состава командир (Командир 36-й отдельной бригады Сергей Стороженко — Ґ ) сообщил, что военнослужащие должны сами принять решение — сохранять ли украинскую присягу и передислоцироваться на материковую часть Украины. Руденко утверждал, что отказался продолжать служить в украинской армии, поскольку считал, что его контракт разорван.

«Часть военнослужащих воинской части предприняли меры для возвращения на не оккупированную территорию Украины. Однако он, желая получить материальную выгоду и повышение по службе, остался», — цитирует показания Руденко в приговоре суд. По его словам, 22 марта 2014 года он подписал контракт военнослужащего армии РФ.

Прокуроры Виктор Калач и Владимир Татаревич в суде доказывали, что контракт Руденко с ВСУ действовал до июня 2015 года. Тогда его уволили в запас в связи с лишением воинского звания.

Через месяц после того как Руденко подписал контракт с армией РФ, 22 апреля контр-адмирал ВМС Украины Сергей Гайдук телеграммой распорядился передислоцировать военнослужащих из воинских частей Крыма. Затем 30 апреля министр обороны и командующий Генеральным штабом издали директиву о передислокации частей из Крыма. Наконец,12 мая командующий ВМС Украины приказал руководству 36-й бригады в течении суток совершить марш личного состава в Николаев на новое место дислокации. Но, 13 мая Игорь Руденко как и многие его сослуживцы, в Николаев не прибыл и с тех пор, по версии обвинения, уклоняется от воинской службы.

«У нас были приказы командования воинской части о том, что до 2015 года Руденко являлся военнослужащим ВСУ. При задержании у него было удостоверение офицера РФ», — рассказал после суда «Ґратам» Богдан Кравченко, руководитель Николаевской специализированной прокуратуры.

По его словам, с начала вторжения в Николаевской области, кроме Руденко задержали еще двух бывших украинских офицеров. Майора Дмитрия Шишканов а27 апреля все тот же Днепровский райсуд Киева приговорил к 14 годам тюрьмы, дело Михаила Казаренко суд еще не рассматривал.

На следующий день, 28 апреля, во время дебатов Игорь Руденко полностью признал вину и попросил судью не наказывать его строго, поскольку у него на содержании находится малолетний ребенок. Адвокат Юрий Чаплинский и после признания настаивает — обвинение не предъявило достаточно доказательств вины Руденко. Он считает, что, предоставив каждому военнослужащему делать выбор самостоятельно, его командир в марте 2014 года, по сути, сложил полномочия.

«Это значит, что контракт Руденка прекратился. Потому что согласно положению о воинской обязанности и воинской службе все правоотношения регулируются непосредственно командиром, в звании не ниже полковника, — настаивал Чаплинский, после чего добавил характеристику своего подзащитного. — Это человек, который не имеет внутреннего стержня. Человек, который в трудной ситуации ведет себя как трус. Но это не измена. Измена — это переход на сторону врага во время боевых действий».

Судью Дзюбу аргументы защиты не убедили. Он приговорил Руденко к 15 годам тюрьмы.

На вопрос будет ли он обжаловать приговор своего клиента, Чаплинский не ответил. Как и на вопрос — есть ли данные о включении Руденко в списки военнопленных на обмен.

Автор: Максим Каменев; Ґрати