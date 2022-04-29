Як село Бервиця на Київщині пережило два заходи російських загарбників: “Перші були порядні – тільки просили їсти, потім прийшли нахабні – з вузькими очима”

Мешканці села Бервиця Броварського району, що розташоване на адмінмежі між Київською та Чернігівською областями, нарікають на мародерства російських військових та вбивство двох мешканців села.

Центр прав людини ZMINA поспілкувався з місцевими жителями, які жили в окупації з 2 до 30 березня.

“Перші були порядні – тільки просили їсти, потім прийшли нахабні – з вузькими очима”

Прасковія Білоус живе в Києві, на Березняках. У Бервицю до своєї сестри жінка перебралася, щойно про повномасштабне вторгнення їй повідомила донька. 2 березня сюди зайшли російські війська та облаштували свій штаб у сільському будинку культури.

Сільський клуб, який російські війська переобладнали на свій штаб

– Перші були порядні: не вчиняли насильства, не вбивали, тільки просили їсти. Вони сюди приїхали без їжі, – згадує Прасковія Білоус. – Млинчики, картоплю в мундирах, яйця варили. Що було, те й давала, бо ж страшно було. Мене сильно трусило.

– Бабушка, не бойтесь. Мы мирных людей не трогаем, – відказували вони.

– Але як то ж не трогаємо, якщо все тут довкола погоріло.

Прасковія Білоус

Жінка показує рукою на свою вщент згорілу літню кухню та на залишки двох сусідських хат із сараями, власники яких давно вже померли. Тут же поряд, у прилеглій лісистій місцевості, росіяни сховали свою техніку, яку згодом знищили українські військові.

– Тут “зварилися” 13 одиниць їхньої техніки, – каже жінка. – Така пожежа була, що двері в погребі аж гарячі були. Можете уявити, як мені сиділося в погребі. Тремтіла як осінній листочок.

Жінка обурена, що снаряд пошкодив машину її доньки.

Прасковія розповідає, що згодом до села зайшли окупаційні військові “з вузькими очима”, які були неймовірно нахабними.

– Вламувалися в будинки. У сусіда викрали вино, понапивалися. Потім, як почало горіти, моя донька і сусіди вибігли гасити пожежу, але вони почали стріляти вгору і вимагати від них забратися геть негайно.

За її словами, коли вони тікали, то “крали все, що бачили”.

– Повантажили на свої БТРи сусідський диван та крісла, тягли матраци, ковдри, каструлі. У сусідів повикрадали мікрохвильову пічку та принтер.

Один телевізор вирвали разом зі стіною, перерізали всю худобу

Директорка Будинку культури Оксана Омельчук розповідає, що окупаційні військові оселилися в її домі, який протягом двох тижнів повністю ж розграбували.

“Винесли весь інструмент, вудки чоловіка, два намети, з якими ми любили виїжджати на рибалку. Зарізали порося, курей, качок. Хотіли зарізати моїх корів. Вставала навколішки, просила, щоб не чіпали їх. Вкрали душову кабінку, зірвали люк і витягли моторну станцію, яка воду в будинок подавала, музичний центр, два телевізори. Один телевізор вирвали разом зі стіною, бо він туди прикріплений був. Баян залишили, а гармошку вкрали”, – згадує потерпіла.

Заступник начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Олексій Шаповалов також підтверджує нищівне мародерство російських солдатів.

“Вони забирали в людей останнє: їжу, одяг, взуття, вирізали худобу, знищували приватне майно та нерухомість”, – повідомив він.

За словами місцевих мешканців, збройні сили РФ обстрілювали будинки мирних мешканців перед тим, як селом пересувалася їхня техніка.

Вони також не дозволяли мирним мешканцям виходити зі своїх дворів на вулицю, щоб вони не повідомляли Збройні сили України про їхні позиції.

– Але ми й так не могли повідомити, бо в селі не було ані світла, ані зв’язку. Його тут глушили, – пояснює Оксана Омельчук.

Двох чоловіків вбили, одного з них – закатували до смерті

Росіяни вбили двох мешканців цієї місцевості – 49-річного Анатолія Вікторовича Леїна та 28-річного Ігоря.

Анатолій був учасником територіальної оборони. Його росіяни закатували до смерті. Чоловіка знайшли вбитим у власному погребі, з ножовими пораненнями в серце, печінку, сонну артерію і слідами побиття голови та спини.

Ігор – мешканець сусіднього села, який у Бервиці стеріг аграрну техніку орендаторів. Російські військові, за словами Оксани Омельчук, застрелили його, сказавши, що він рахував техніку російських військових.

Українські правоохоронці в цьому селі зафіксували руйнування 30 житлових будинків і знищення 10 автомобілів цивільного населення. Вони й далі проводять слідчі дії.

Районна поліція відкрила 252 провадження за статтями 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) та 110 (“Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України”) ККУ через злочини російських військових у Броварському районі.

Автори: Сергій Кочмарський , Микола Мирний; ZMINA