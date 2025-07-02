Схематоз з ухилянтами як насмішка: Львівська обласна військова адміністрація бʼє рекорди відсутності здорового глузду

Наприкінці лютого уряд заборонив волонтерам використовувати систему «Шлях» через численні зловживання – зокрема, для втечі з країни військовозобов’язаних чоловіків.

Впродовж майже трьох років журналісти-розслідувачі видання NGL.media багато писали про ці зловживання і все ж досі продовжують виявляти все більш обурливі випадки. Цього разу вони з’ясували, що Львівська обласна військова адміністрація (ЛОВА) погоджувала виїзд чоловіків за кордон за листами з вигаданої громадської організації – з підписом, як насмішка, російського імператора Олександра III (який сконав ще 130 років тому).

…Перший рік повномасштабної російсько-української війни. Пізнього листопадового вечора тодішній позаштатний радник начальника ЛОВА Олексій Шевчук їде автомобілем до кордону з Польщею. Разом з ним в автомобілі їде мешканець Дніпра Артем Лущан, який щойно відсвяткував 25-річчя.

Вони обоє успішно перетинають кордон, оскільки за три дні до того Артем Лущан на прохання громадської організації «Гуманітарна надія нації» отримав дозвіл на виїзд за підписом голови ЛОВА – його внесли до системи «Шлях» як водія-волонтера для «перевезення через державний кордон України гуманітарного вантажу».

За три дні Шевчук повернувся в Україну, але не Лущан. Судячи з його соцмереж, він досі живе за кордоном.

Фейкова організація

Про «Гуманітарну надію нації», яка називає себе то громадською організацією, то «українсько-французькою групою», ви не знайдете нічого. Ні в українських, ні у французьких реєстрах. Офіційна відповідь Мін’юсту – інформація про таку організацію відсутня. Не працює і електронна пошта, з якої надсилали у ЛОВА листа з проханням дозволити виїзд Артемові Лущану.

При цьому офіційного листа до ЛОВА ця організація оформила з явною насмішкою, використавши логотип російського «Газпромбанку» та автограф російського імператора кінця XIX ст. Олександра ІІІ. Директором організації теж вказали, схоже перше-ліпше розповсюджене прізвище – Олександр Ніколенко. Лише в Україні живе близько 500 людей з таким ім’ям та прізвищем.

Підробки без винних

Загалом протягом осені 2022 року Львівська ОВА отримала п’ять листів від «Гуманітарної надії нації». Накази, якими за підписом голови ЛОВА Максима Козицького схвалювали виїзд за кордон, приймали або того ж дня, або наступного. Виїхати дозволили восьми чоловікам.

Один із них згаданий нами Артем Лущан. NGL.media вдалося встановити, що разом з ним у листопаді кордон перетинав не тільки Олексій Шевчук, а й Ігор Фесан – керівник та засновник «Благодійного фонду Степана Бандери», який зараз перебуває в стані припинення.

Про цей фонд NGL.media розповідали ще у 2023 році, бо дозвіл на виїзд отримали майже три сотні його представників, а частина з них не повернулись. Тоді Фесан пояснював, його фонд на запит ЛОВА перевозив гуманітарну допомогу на спільний склад, яким керував Олексій Шевчук – він же тодішній керівник координаційного штабу з питань надання гуманітарної допомоги ЛОВА.

Фесан тоді стверджував, що він особисто як керівник фонду жодних звернень до ЛОВА не писав і не підписував, бо «цим займались централізовано». Але хто писав – він так і не зізнався. Ми зателефонували йому ще раз, щоб поговорити про поїздку з Шевчуком, але абонент вже «не може прийняти дзвінок».

За даними аналізу NGL.media, принаймні семеро з восьми чоловіків, яким дозволили виїзд від «Гуманітарної надії нації» не повернулися в Україну. Вони виїжджали автомобілями, потягами і навіть перетинали кордон пішки – як правило, через кілька днів після видачі наказів голови ЛОВА.

Один з них – Сергій Валіводзь, який виїхав 9 листопада 2022 року – взагалі отримав два таких дозволи. Спочатку його внесли у «Шлях» 14 вересня за зверненням «Гуманітарної надії нації», а потім ще раз 31 жовтня від ГО «Львівський мандрівник». Такої юридичної особи в Україні нема. Тобто, ймовірно, ще одна організація-примара.

NGL.media не вдалося отримати коментарів чоловіків, які виїхали з України через «Гуманітарну надію нації». Не захотів спілкуватись і Олексій Шевчук, якому ми вислали запитання.

У Львівській ОВА повідомили, що знають лише про одного водія від «Гуманітарної надії нації», який порушив терміни перебування за кордоном, проте не називають його імені. Після повідомлення Держприкордонслужби у червні минулого року йому скасували право виїзду.

На запитання щодо погодження виїзду за зверненнями фейкової організації, у ЛОВА відписали лише те, що «за достовірність поданих даних, зазначених у листах, відповідальність несли виключно заявники, які їх подавали».

Авторка: Олександра Губицька

Джерело: NGL.media