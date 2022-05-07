Свидетельства запланированного путинского террора против украинцев

Мы, конечно, подозревали, что в российском обществе вызревает нечто крайне опасное, однако после шока от очередных путинских экскурсов в нашу историю или демонстрации российскими пропагандистами сумасшедшей ненависти к Украине мы начинали высмеивать этот бред и зацикленность россиян на нашей стране.

Но сегодня, во время нового этапа вооруженной агрессии РФ против нашей страны, для полного понимания того, какую же цель ставит перед собой Кремль в этой войне, следует начать сначала… и вспомнить публикацию Путина об «Историческом единстве россиян и украинцев» от 12 июля 2021 года на официальном сайте президента РФ.

В принципе, в утверждениях, что украинцы — «выдуманная нация», нет ничего нового. Это распространенное среди россиян представление об украинцах появилось значительно раньше Путина. Собственно, вариации этого псевдоисторического концепта всегда были частью российского имперского нарратива. При Путине такое понимание украинства лишь снова стало официальной исторической доктриной. Именно это и подтверждало место публикации того, что у нас назвали статьей, а по сути было президентским заявлением.

Наиболее целостным в качестве демонстрации мировоззрения лидера россиян и преисполненным ненависти к Украине и украинцам был почти часовой спич Путина 21 февраля 2022 года. Главным смыслом этого выступления, как и многих предыдущих заявлений президента РФ, многочисленных статей его прихвостней и многолетней работы всего пропагандистского аппарата России является отрицание существования украинцев, отрицание существования украинского языка, отрицание нашего права на собственное государство.

Таким образом, если мы будем отталкиваться именно от этого отрицания, цель россиян в этой войне, как и способы ее достижения, будут складываться в единую целостную картину. Ее название — геноцид.

В международном праве есть четкое определение того, что считается геноцидом.

Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказания за него, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года, определяет геноцид как действия, совершенные с намерением уничтожить, полностью или частично, любую национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. А именно:

убийство членов этой группы; причинение серьезных телесных или психических повреждений (умственного расстройства) членам группы; намеренное создание членам группы жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное уничтожение группы; (принятие) мер с целью предотвращения рождаемости в такой группе; насильственная передача детей этой группы другой группе.

В контексте упоминавшихся выше заявлений президента РФ, стоит также вспомнить пункт (с) Статьи ІІІ Конвенции: прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида.

Террор в Буче и других временно оккупированных россиянами населенных пунктах Украины. Массовое применение пыток. Тактика буквально стирания с лица земли целых городов и сел Украины с одновременным блокированием эвакуации мирного населения, расстрелами гражданского транспорта с беженцами на дорогах. Целенаправленные удары по больницам, школам, вокзалам, бомбоубежищам. Все эти преступления против гражданского населения Украины не только нацелены на причинение по возможности бóльших жертв и разрушений, но и, что не менее важно, являются запугиванием.

Как следствие, отныне с приближением боевых действий к населенным пунктам украинские местные органы власти, военные администрации ставят себе целью организовать своевременную эвакуацию максимально большего количества граждан. Несложно понять план России: массовое перемещение людей, особенно за рубеж, приведет в длительной перспективе к распылению украинцев по всему миру и утрате большинством из нас своей идентичности. Это и есть военный метод «деукраинизации по-русски».

Что должно происходить по российскому плану на завоеванных территориях, наглядно демонстрирует ситуация в ранее оккупированных Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей: полный запрет и клеймение всего украинского, террор и «фильтрация населения». На сегодняшний день за пределы Украины выехали около четырех миллионов наших соотечественников. Еще почти семь миллионов, по данным Международной организации миграции, являются внутренне перемещенными лицами (далеко не все из них зарегистрировались как ВПЛ). Таким образом, фактически каждый четвертый украинец вынужден был бежать от войны.

О том, что такое массовое перемещение гражданского населения произошло не вследствие отдельных позорных явлений совершения российскими оккупантами военных преступлений и преступлений против человечности, свидетельствуют полное отсутствие наказаний и попыток предотвращения этих преступлений со стороны российского военного и политического руководства. Это, как и массовость примененной тактики террора, свидетельствует о целенаправленной политике запугивания с целью выселения украинцев с их земли.

Еще одно показательное преступление из списка преступлений, которые квалифицируются как геноцид, — массовый принудительный вывоз украинских граждан на территорию России, который мы сначала по ошибке толковали как желание создать телевизионную картинку о спасении людей (и особенно детей) для пропагандистских каналов РФ.

Однако чрезвычайно большое количество похищенных украинцев и их вывоз в отдаленные регионы РФ, создание специальных фильтрационных лагерей для выявления и убийства тех, кого россияне определяют опасными для себя, — все это свидетельствует, опять же, о целенаправленной политике выселения граждан Украины с целью их дальнейшей деукраинизации. По данным уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, в Россию на последнюю декаду апреля вывезено более 915 тысяч украинцев, среди которых 170 тысяч детей (по российским данным, количество беженцев превысило миллион, из них 182 тысячи — дети).

Петр Андрющенко мэр Мариуполя/Telegram

О том, что массовость жертв и беженцев, глобальность разрушения нашей страны являются не следствием войны, которая «пошла не по плану» российского победного блицкрига, а реализацией плана уничтожения украинской нации и государственности, свидетельствуют не только заявления российского руководства и многолетняя работа государственной пропагандистской машины на разжигание ненависти россиян к украинцам.

Еще одно свидетельство запланированного террора — подготовленные к началу наступления мобильные крематории и 45 тыс. мешков для трупов. Снова вспомним, как все шутили о подготовке россиян к собственным большим военным потерям. Но после того как мы узнали, что российская армия самоуверенно рассчитывала захватить Украину за пару недель, стало понятно, что все это готовилось для сокрытия массовых жертв зачисток украинцев уже на оккупированных территориях.

И наконец для самых недогадливых: расшифровку путинской цели по «денацификации» нашей страны дал Тимофей Сергейцев в статье на РИА Новости «Что Россия должна сделать с Украиной». В ней автор открыто заявляет, что денацификация — это деукраинизация, а название «Украина» не должно сохраниться.

Имея все основания считать, что главной целью новой российской агрессии против Украины является полное уничтожение Украинского государства и украинской идентичности, Верховная Рада Украины 14 апреля 2022 года приняла Постановление № 7276 «О Заявлении Верховной Рады Украины «О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине»». Украинский парламент от лица Украинского народа обратился к ООН, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств с призывом признать факт совершения РФ геноцида в Украине, а также преступлений против человечности и военных преступлений на территории нашего государства.

Существует два пути международного признания факта геноцида — политический и юридический. Политический является, скорее, проявлением солидарности и осуждения, и он, бесспорно, имеет большое значение и влияние. Мы уже шли по этому пути признания Голодомора геноцидом. На сегодняшний день решение о признании российской агрессии геноцидом Украинского народа уже приняли парламенты Эстонии, Латвии и Палата общин парламента Канады.

Вместе с тем, если мы говорим об уголовной ответственности того же Путина и других российских политических и военных должностных лиц, а также их пропагандистов за геноцид в Украине, то речь идет именно о необходимости юридического признания.

Расследование фактов совершения геноцида и осуждение виновных в его организации возможно:

либо национальными следственными органами и судами. (Это уже делается, и не только в Украине. Национальные уголовные производства открыли Швеция, Латвия, Польша и другие страны.);

либо через специально созданный ООН Международный трибунал (как это было по расследованию геноцида в Руанде и геноцида в Сребренице);

либо с помощью постоянно действующего Международного уголовного суда.

Следует отметить, что Международный уголовный суд (МУС) создан на основе Римского статута с целью преследования лиц, обвиняемых именно в преступлениях, которые квалифицируются как геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Позитивным результатом вынесения приговоров в МУС является присуждение возмещения пострадавшим.

Однако МУС дает судебную оценку действиям конкретных должностных лиц, обвиняемых в организации или проведении геноцида, и не осуществляет заочного производства. Суд возможен лишь над арестованными и доставленными в Гаагу лицами. Таким образом, реализация цели признания (а это факт судебного приговора) и ответственности российского политического и военного руководства за совершение геноцида Украинского народа немного проблематична.

МУС может рассматривать дела при трех условиях:

государство подписало и ратифицировало Римский статут (Украина до сих пор не ратифицировала этот международный документ, однако признала юрисдикцию суда именно по статьям, в которых речь идет о военных преступлениях и преступлениях против человечности);

Совет безопасности ООН передает дело в МУС. За все годы существования суда такое случилось лишь дважды, в делах относительно Южного Судана (Дарфур) и Ливии;

по инициативе прокурора суда, если было совершено преступление, которое подпадает под юрисдикцию МУС.

В марте 2022 года 41 страна обратились в МУС с заявлениями об открытии производства. В результате, прокурор Международного уголовного суда инициировал расследование военных преступлений Российской Федерации на территории Украины. Это, бесспорно, является началом процесса осуждения должностных лиц РФ за совершенные преступления и демонстрацией беспрецедентной международной поддержки Украины.

Установление фактов нарушения прав человека, военных преступлений, как и преступлений против человечности, важный элемент на пути к признанию спланированного совершения РФ геноцида Украинского народа, однако не прямой. Для нас важно доказательство целенаправленного плана путинской России уничтожить Украину и лишить украинцев их идентичности.

И оптимальный вариант для реализации этой цели — создание специального Международного трибунала, о чем говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Хотя здесь следует указать, что все предыдущие Международные трибуналы создавал Совет Безопасности ООН, где РФ имеет право вето.

Единственное исключение — Специальный трибунал в Камбодже (или Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи), созданный решением Генеральной Ассамблеи ООН в 2003 году. Возможно, именно этот путь — создание на основании решения ГА ООН специального объединенного трибунала из международных и украинских судей и прокуроров — для нас более реалистичен.

АВТОР: Ирина Павленко, кандидат исторических наук, заведующая отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований; «Зеркало недели. Украина»