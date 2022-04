Українські жінки, зґвалтовані російськими окупантами, намагаються перервати небажану вагітність

14-річну дівчину з Бучі зґвалтували п’ятеро російських окупантів. Тепер вона вагітна і планує залишити дитину, біологічний батько якої – окупант і ґвалтівник. Цю історію за згоди батьків постраждалої дитини розповідає психологиня Олександра Квітко, яка працює на гарячій лінії омбудсменки для надання психологічної допомоги.

Олександра каже, що родина дівчини вирішили залишити дитину, адже лікарі попереджають: якщо зараз зробити аборт, постраждала імовірно не зможе більше мати дітей. Тепер психологиня допомагає дівчині прийняти цю дитину.

Загалом Квітко зараз працює із п’ятьма дівчатами віком 14-18 років, які завагітніли через зґвалтування російськими солдатами.

Станом на 25 квітня на гарячу лінію омбудсменки надійшли звернення про 101 випадок сексуальних злочинів на нещодавно звільнених від російських загарбників територіях України.

Серед постраждалих не лише жінки, а й чоловіки та малі діти. Наймолодшій постраждалій, з якою працює Олександра, 10 років.

«Часто ґвалтують дівчат 14,15,16 років. Після війни в Україні буде багато вагітних підлітків», – каже Квітко.

Загалом же поки відомо лише про 12 випадків примусової вагітності серед постраждалих від зґвалтувань, але їх насправді більше – лише малий відсоток постраждалих готовий розповідати про те, що з ними сталося, сказала в етері Радіо Свобода омбудсменка Людмила Денісова.

Після звільнення з-під окупації деякі постраждалі не можуть перервати небажану вагітність. У Польщі, куди багато жінок виїжджають як біженки, законодавство щодо абортів дуже суворе, і на практиці зробити аборт у Польщі часто просто неможливо.

Голова правління «Центру громадянських свобод» Олександра Матвійчук нещодавно написала у твіттері, що польські психологи іноді закликають українок, яких зґвалтували російські солдати, зберегти дитину.

«Так вони руйнують життя обох», – написала Матвійчук.

Ukrainian women who were raped by Russians and left to Poland cannot have abortions there. Under Polish law, abortion is allowed in case of rape, but there is no criminal case yet

Psychologists in Poland are convincing her that a new life is wonderful. They destroys lives of both

— Oleksandra Matviichuk (@avalaina) April 13, 2022