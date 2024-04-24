300 українських призовних «спартанців» заблокували паспортний сервіс у Варшаві

«Звичайно, що люди обурені, люди заплатили гроші, люди не можуть отримати свій паспорт, свої документи, за які вони заплатили»

300 українців заблокували паспортний сервіс у столиці Польщі з вимогою видати їм паспорти. Люди отримали повідомлення, що документ готовий, проте їм відмовили у його видачі, розповів спеціаліст зі справ легалізації перебування та роботи іноземців у Польщі Євген Семеняка.

«Дуже складна ситуація, сьогодні у Варшаві цей ДП «Документ» – 300 людей написали, що вони його блокують, щоб туди ніхто не заходив і не виходив», – повідомив він.

За словами Семеняки, українці, які блокують сервіс, пишуть, щоб їм несли ліки та їжу, оскільки вони там планують стояти до останнього.

«Тут відбувається жах. До прикладу, вчора, сьогодні люди приїжджають забирати документи, вони отримали смс, що документ готовий. Наприклад, вчора це (інформація про призупинення консульських послуг, – ред.) з’явилося тільки о 10-й ранку, люди приїхали на 7-му, на 9-ту ранку, вони вже там стоять забрати документи», – повідомив він.

Семеняка додав, що о 9-й ранку все було добре, а вже за годину людям сказали, що «ми вам документи не видамо, робіть, що хочете, до побачення». «Звичайно, що люди обурені, люди заплатили гроші, люди не можуть отримати свій паспорт, свої документи, за які вони заплатили», – наголосив він.

Семеняка також зазначив, що від працівників сервісу мало що залежить, адже «їм також було постфактум повідомлено». За його словами, українці викликали поліцію, проте допомогти та не може.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який є у розпорядженні Zn.ua.

До слова, закордонні підрозділи державного підприємства «Документ» перестали видавати готові документи українцям через технічні причини, пов’язані зі зняттям відбитків пальців. Проте подача заявок на виготовлення нових паспортів продовжується у звичному режимі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що інформація про те, що українським чоловікам за кордоном призупинять надання консульських послуг, відповідає умовам сьогодення і рішення є справедливим. Він нагадав, що обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. // Главком