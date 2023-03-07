Багатостраждальне «метро на Виноградар»: прокуратура вимагає стягнення з генпідрядника ще ₴79 млн. фінансових санкцій

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Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з комерційної установи до місцевого бюджету передбачених законом санкцій в сумі понад 79 млн грн.

Як повідомлялось раніше, Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію столичної прокуратури та залишив в силі рішення суду першої інстанції, яким задоволено позов прокурора про стягнення з генерального підрядника будівництва двох нових станцій метро Сирецько-Печерської лінії метрополітену понад 139 млн грн до столичного бюджету.

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Встановлено, що будівельна компанія використала не за цільовим призначенням кошти місцевого бюджету, які були виділені на фінансування будівництва лінії метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар.

Отримані з бюджету кошти генпідрядник розмістив на депозитні рахунки в банківській установі, в результаті чого вказана комерційна структура незаконно збагатилась за рахунок територіальної громади.

Водночас законодавством передбачено, що у випадку безпідставного набуття грошових коштів за рахунок іншої особи (в даному випадку територіальної громади столиці) винна особа зобов’язана сплатити ще 3 % річних та інфляційні втрати від простроченої суми за весь час користування такими коштами.

Київська міська прокуратура

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