Багатостраждальне «метро на Виноградар»: прокуратура вимагає стягнення з генпідрядника ще ₴79 млн. фінансових санкцій

Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з комерційної установи до місцевого бюджету передбачених законом санкцій в сумі понад 79 млн грн.

Як повідомлялось раніше, Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію столичної прокуратури та залишив в силі рішення суду першої інстанції, яким задоволено позов прокурора про стягнення з генерального підрядника будівництва двох нових станцій метро Сирецько-Печерської лінії метрополітену понад 139 млн грн до столичного бюджету.

Встановлено, що будівельна компанія використала не за цільовим призначенням кошти місцевого бюджету, які були виділені на фінансування будівництва лінії метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар.

Отримані з бюджету кошти генпідрядник розмістив на депозитні рахунки в банківській установі, в результаті чого вказана комерційна структура незаконно збагатилась за рахунок територіальної громади.

Водночас законодавством передбачено, що у випадку безпідставного набуття грошових коштів за рахунок іншої особи (в даному випадку територіальної громади столиці) винна особа зобов’язана сплатити ще 3 % річних та інфляційні втрати від простроченої суми за весь час користування такими коштами.

Київська міська прокуратура