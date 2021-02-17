Боярка-2? В Умані двоє восьмикласниць наковталися таблеток у школі

В Умані дві восьмикласниці сьогодні наковтались таблеток і потрапили до лікарні. Приймали препарат «Дротаверин» в приміщені школи.

— Дійсно був такий виклик на «швидку», — коментує речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР Ірнина Назарок. – До лікарні було доправлено двох дітей з підозрою на отруєння «Дротаверином».

Обоє дівчат випили по 10 таблеток. Наразі вони під наглядом медиків. Що спонукало їх до цього кроку, поки не відомо. Участь у небезпечному експерименті не визнають.

Поліція Уманщини встановлює обставини отруєння двох восьмикласниць, — розповідає речниця поліції Черкащини Зоя Вовк. — Дівчата у стабільному стані, їхньому життю нічого не загрожує. Зараз ними займаються медики.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та ювенальна превенція поліції Уманщини. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини й опитують свідків.

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