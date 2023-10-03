Двоє людей загинули у ДТП на автодорозі сполученням Подільськ–Балта (фото, відео)

Унаслідок автопригоди, яка сталася 2 жовтня близько 18-ї години неподалік села Петрівка Балтської ОТГ, дві людини загинули, одна – госпіталізована.

Співробітниками територіального підрозділу поліції та слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області попередньо встановлено, що водій автомобіля марки «Volkswagen Golf», рухаючись у напрямку міста Балта, не обрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням і допустив з’їзд легковика за межі проїзної частини дороги, де сталося перекидання транспортного засобу та зіткнення з деревом.

У салоні автомобіля знаходилося троє чоловіків віком 26, 31 та 47 років. Двоє старших за віком учасників ДТП від отриманих травм загинули на місці пригоди, а молодшого каретою «швидкої» доправили до лікарні, де йому діагностували перелами ребер. Госпіталізованого громадянина перевірили на стан сп’яніння – він був нетверезим.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. В рамках розпочатого кримінального провадження слідчими призначені судові експертизи, встановлюються всі обставини пригоди, зокрема, чи усі чоловіки перебували у стані сп’яніння і хто саме із них керував транспортним засобом у момент аварії. Автомобіль поміщений на арешт майданчик.

Шановні водії! Наполегливо просимо вас утриматися від поїздок, якщо ви перебуваєте у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Під час руху будьте уважні, дотримуйтеся швидкісного режиму, не робіть різких маневрів, користуйтеся пасками безпеки. Також нагадуємо, що з 1 жовтня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути включені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності у конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар. Бережіть себе!

Подільське районне управління поліції Одещини