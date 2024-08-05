Хунта Малі розірвала дипвідносини з Україною, образившись на розгром «вагнерівців»

Відповідне комюніке наскрізь просякнуте російськими наративами щодо України. Перехідний уряд навіть не приховує, що погоджується з казками РФ про «неонацистів» та «маріонеткову владу».

Зокрема, уряду Малі не сподобалась заява представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова про «продовження» після того, як туареги розгромили російську групу приватної компанії «Вагнер». Тієї самої ПВК, яка катувала та вбивала українців у їхній же країні.

«Перехідний уряд Республіки Малі був глибоко шокований, дізнавшись про висловлювання речника української військової розвідки Андрія Юсова, який визнав причетність України до боягузливого, віроломного і варварського нападу озброєних терористичних груп, в результаті якого загинули військовослужбовці малійських Сил оборони та безпеки», – йдеться в комюніке.

Малійці також згадали про посла України в Сенегалі Юрія Пивоварова. Мовляв, він підкріпив зауваження Юсова та «відкрито і без найменших двозначних ухилів заявив про підтримку його країною міжнародного тероризму, зокрема в Малі».

«Гірше того, у своїх коментарях ці українські посадовці заявили, що «результати» ще попереду», – заявив малійський уряд.

В комюніке звучать закиди, нібито Україна підтримує тероризм в Африці, і зокрема, в Малі. Малійський уряд також підтримує наративи Кремля про «неонацистську і лиходійську сутність української влади, яка тепер є союзником міжнародного тероризму і далека від прагнень українського народу до миру і стабільності».

Щоправда, захищаючи наративи РФ та її військове угруповання, причетне до низки воєнних злочинів, у своєму комюніке малійський перехідний уряд не згадує про те, як багато українців вбили та покалічили росіяни за 10 років війни в Україні. А також не згадує про умови, на яких Кремль хоче встановити так званий мир.

Натомість уряд Малі вирішив вдатися до «негайного розірвання дипломатичних відносин між Республікою Малі та Україною, доля якої, на жаль, довірена маріонеткам, що плутають міжнародну та театральну сцену».

Крім того, у комюніке йдеться, що «справу» щодо висловлювань Юсова та Пивоварова «передадуть до відповідних судових органів». Ще малійський уряд хоче «вжити заходів, аби не допустити дестабілізації ситуації в Малі… зокрема, з боку українських посольств, створених у субрегіоні, за допомогою терористів, замаскованих під дипломатів». І на кінець уряд Малі вирішив офіційно попередити міжнародну спільноту про те, що Україна «відкрито і публічно демонструє підтримку тероризму».

Зазначимо, що російські найманці присутні в Малі з 2021 року. У 2020 році владу в країні в черговий раз захопили військові, а через рік хунта запросила для забезпечення своєї безпеки ПВК «Вагнер».

При чому ще 2021 року, саме коли найманці з’явилися в Малі, ООН оприлюднила заяву про їхні злочини в Африці. Зокрема, в Центральноафриканській Республіці ПВК «Вагнер» були причетними до масових страт без належного судового розгляду, довільних затримань, тортур, викрадень, насильницького переміщення цивільних осіб, нападів на цивільні об’єкти та агресії проти представників гуманітарних організацій.

Нагадаємо, 28 липня видання ASTRA повідомило, що на півночі Малі колона урядових військ та російських найманців ПВК «Вагнер» потрапила в засідку. Їх під час бою розгромили повстанці — туареги-сепаратисти. Останні захопили та знищили частину озброєння й техніки та вбили 84 бойовиків, деякі потрапили в полон.

Згодом ЗМІ почали ширити фото повстанців з прапором України. У ГУР МО розповіли, що для проведення успішної операції вони отримали усю необхідну інформацію «і не тільки», і що дії проти «Вагнера» будуть продовжуватися. // Дзеркало тижня