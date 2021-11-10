Кличко попередив про загрозу запровадження повного локдауну в Києві

У Києві, який потрапив у «червону» зону ще 1 листопада, можуть посилити карантинні заходи через зростання захворювань на ковід.

На терміновому брифінгу мер столиці Віталій Кличко не виключив запровадження жорсткого локдауну, якщо люди не дотримуватимуться карантинних заходів.

Минулої доби у Києві підтвердили 1740 нових випадків COVID-19, 73 людини померли.

Віталій Кличко закликав мешканців та гостей столиці, в якій повністю не зупинили транспорт та не закрили ТРЦ, дозволивши користуватися ними вакцинованим, «не доводити Київ до повного локдауну».

За його словами, ситуація у місті погіршується, біля приймальних відділень лікарень — великі черги із «швидких», які везуть до лікувальних закладів хворих. Так, за 9 листопада до лікарень потрапили 513 людей. // Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»