Кличко попередив про загрозу запровадження повного локдауну в Києві

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У Києві, який потрапив у «червону» зону ще 1 листопада, можуть посилити карантинні заходи через зростання захворювань на ковід.

На терміновому брифінгу мер столиці Віталій Кличко не виключив запровадження жорсткого локдауну, якщо люди не дотримуватимуться карантинних заходів.

Віталій Кличко

Фото Віталія Кличка із соціальних мереж

Минулої доби у Києві підтвердили 1740 нових випадків COVID-19, 73 людини померли.

Віталій Кличко закликав мешканців та гостей столиці, в якій повністю не зупинили транспорт та не закрили ТРЦ, дозволивши користуватися ними вакцинованим, «не доводити Київ до повного локдауну».

За його словами, ситуація у місті погіршується, біля приймальних відділень лікарень — великі черги із «швидких», які везуть до лікувальних закладів хворих. Так, за 9 листопада до лікарень потрапили 513 людей. // Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»

 

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