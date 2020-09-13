У водійки мопеду, яка порушила ПДР, бориспільські патрульні виявили перевищення норми алкоголю аж в 9 разів!

На вулиці Київський Шлях інспектори зупинили 23-річну водійку Yamaha, яка рухалась без мотошолома. Подія трапилася вчора ввечері.

Під час спілкування з порушницею, поліцейські виявили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Громадянка погодилась у законному порядку пройти огляд на стан сп’яніння на місці. Результат – 1,8 проміле, що у 9 разів перевищує допустиму норму. Окрім того, поліцейські встановили, що кермувальниця не має посвідчення водія.

На жінку інспектори склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та винесли постанову за

ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким) КУпАП. Надалі остаточне рішення щодо притягнення до відповідальності прийматиме суд.

Друзі, будьте відповідальними водіями! Не наражайте на небезпеку себе та оточуючих!

Патрульна поліція Київської області