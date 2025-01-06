Метапневмовірус циркулює в Україні кожного епідсезону
У зв’язку з розповсюдженням інформації про метапневмовірус, Центр громадського здоров’я України наголошує: ситуація рутинна та повністю контрольована.
Метапневмовірус – це традиційний вірус, який циркулює в Україні протягом кожного епідсезону. Центр громадського здоров’я щотижня надає інформацію про цей та інші віруси, які є актуальними в межах епідсезону.
Симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, температура. У порівнянні з таким захворюванням, як грип, метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й дуже рідко викликає ускладнення.
Захист від нього не потребує особливих заходів, окрім тих, які ми знаємо з дитинства:
- регулярно мийте руки з милом;
- уникайте контактів із хворими людьми;
- дотримуйтесь етикету кашлю (прикривайте рот серветкою чи згином ліктя);
- періодично провітрюйте приміщення.
Не менш важливою є інформаційна гігієна – довіряйте виключно офіційній інформації!
Актуальні дані щодо епідсезону за останній звітний тиждень за посиланням.Tweet