Метапневмовірус циркулює в Україні кожного епідсезону

У зв’язку з розповсюдженням інформації про метапневмовірус, Центр громадського здоров’я України наголошує: ситуація рутинна та повністю контрольована.

Метапневмовірус – це традиційний вірус, який циркулює в Україні протягом кожного епідсезону. Центр громадського здоров’я щотижня надає інформацію про цей та інші віруси, які є актуальними в межах епідсезону.

Симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, температура. У порівнянні з таким захворюванням, як грип, метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й дуже рідко викликає ускладнення.

Захист від нього не потребує особливих заходів, окрім тих, які ми знаємо з дитинства:

регулярно мийте руки з милом;

уникайте контактів із хворими людьми;

дотримуйтесь етикету кашлю (прикривайте рот серветкою чи згином ліктя);

періодично провітрюйте приміщення.

Не менш важливою є інформаційна гігієна – довіряйте виключно офіційній інформації!

Актуальні дані щодо епідсезону за останній звітний тиждень за посиланням.