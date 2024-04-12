Міністр енергетики порадив українцям запастися генераторами

Він наголосив, що найскладніша ситуація у Харкові, де застосовуються графіки відключення світла.
Українцям у нинішній ситуації Галущенко порадив готуватися до будь-яких сценаріїв та запасатися генераторами та павербанками. «Війна триває, і атаки не закінчилися…Так, купуйте (генератори, павербанки), готуйтеся, але ми зробимо все, що від нас залежить, щоб вони вам не знадобилися. І як показує вже зима, ми зробили все, і вони не знадобилися. Наразі відновилися масовані атаки, тому потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв», – сказав глава Міненерго.
Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти атакували об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.
Російські війська атакували Київську область безпілотниками та ракетами, влучивши в об’єкт критичної інфраструктури.
Також окупанти пошкодили ТЕЦ, яка живить Харків. Попри значні руйнування, місто продовжує функціонувати. Зокрема, відновлено роботу метрополітену та запущені тролейбусні та деякі трамвайні маршрути. // Главком