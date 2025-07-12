На фестивалі в Карпатах отруїлись як мінімум 38 людей
На легендарному фестивалі “Шипіт” біля однойменного водоспаду в Карпатах стався спалах гострої кишкової інфекції. Виявили уже 38 хворих, повідомив Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Повідомлення про те, що люди потрапили в лікарню з гострою кишковою інфекцією після того, як побували на фестивалі, почали з’являтися ще кілька днів тому, зазначає BBC.
Про це повідомляли у медичних центрах, а також писали в соцмережах ті, хто недавно повернувся із Шипота.
28 людей, у яких виявили гостру кишкову інфекцію, жили в наметах та брали участь у неформальному молодіжному фестивалі, повідомив Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Ще десятеро людей не брали участь у фестивалі, але були на екскурсії біля села Пилипець на водоспаді Шипіт, що є одним із найбільш популярних місць серед туристів у цих краях.
Тяжко хворих немає, кажуть лікарі, у більшості людей – стан середньої важкості.
Вони брали воду з водоспаду Шипіт для пиття і приготування їжі, повідомили в медичному центрі.
Епідеміологічне розслідування ще триває.
Лікарі нагадують, що на відпочинку на природі не можна вживати некип’ячену воду з відкритих джерел.
Також необхідно в належних умовах зберігати продукти, особливу в спеку, та дотримуватися правил особистої гігієни.