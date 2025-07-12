На фестивалі в Карпатах отруїлись як мінімум 38 людей

На легендарному фестивалі “Шипіт” біля однойменного водоспаду в Карпатах стався спалах гострої кишкової інфекції. Виявили уже 38 хворих, повідомив Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Повідомлення про те, що люди потрапили в лікарню з гострою кишковою інфекцією після того, як побували на фестивалі, почали з’являтися ще кілька днів тому, зазначає BBC .

Про це повідомляли у медичних центрах, а також писали в соцмережах ті, хто недавно повернувся із Шипота.

28 людей, у яких виявили гостру кишкову інфекцію, жили в наметах та брали участь у неформальному молодіжному фестивалі, повідомив Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Ще десятеро людей не брали участь у фестивалі, але були на екскурсії біля села Пилипець на водоспаді Шипіт, що є одним із найбільш популярних місць серед туристів у цих краях.

Тяжко хворих немає, кажуть лікарі, у більшості людей – стан середньої важкості.