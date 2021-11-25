На Харківщині у масштабній ДТП загинули троє громадян (фото, відео)

Ще п’ятеро постраждалих з травмами різного ступеню тяжкості були доставлені до лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

За словами т.в.о. начальника слідчого управління ГУНП в Харківській обасті Сергія Болвінова, 25 листопада близько 17:30 в районі перехрестя кільцевої дороги та вулиці Салтівське шосе відбулось зіткнення автомобіля «Chevrolet Nubira», який рухався зі сторони м. Вовчанськ у напрямку Харкова та перетинав вказане перехрестя на зелений сигнал світлофора, з автомобілем «MAN» з напівпричепом, який рухався по кільцевій дорозі зі сторони с. Затишшя у напрямку автодороги «Харків-Липці» та перетинав перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Після зіткнення транспортних засобів автомобіль «MAN» з напівпричепом перекинувся на лівий борт на зустрічну смугу руху, де в цей час перебував автомобіль таксі «Renault Logan».

Крім того, напівпричеп сконтактував з автомобілем «Suzuki СХ-4», який в цей час також знаходився на зустрічній смузі руху.

Внаслідок ДТП водій таксі та двоє його пасажирів, у тому числі малолітня дитина, загинули на місці пригоди. Їх особи наразі встановлюються.

Водії автомобілів «Chevrolet» та «Suzuki», а також пасажир одного з легковиків з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні.

41-річного водія вантажівки «MAN» затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Огляд місця події триває. Всі обставини ДТП встановлюються.

Відділ комунікації поліції Харківської області