Терористичні друзі Кремля заборонили в Афганістані… шахи

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Афганські таліби оголосили шахову гру харамом.

«Талібан» заборонив гру в шахи в Афганістані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру вивчення афганської політики Андрія Серенка.

9 травня афганські шахісти звернулися до Департаменту спорту з проханням дозволити їм грати у шахи, а також отримувати фінансову допомогу для організації роботи шахових груп та змагань.

Афганська шахова федерація після приходу до влади «Талібану» продовжувала існувати і працювати, навчаючи грі в шахи як чоловіків, так і жінок. У країни навіть проводилися змагання з шахів.

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