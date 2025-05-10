Терористичні друзі Кремля заборонили в Афганістані… шахи
Афганські таліби оголосили шахову гру харамом.
«Талібан» заборонив гру в шахи в Афганістані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру вивчення афганської політики Андрія Серенка.
9 травня афганські шахісти звернулися до Департаменту спорту з проханням дозволити їм грати у шахи, а також отримувати фінансову допомогу для організації роботи шахових груп та змагань.
Афганська шахова федерація після приходу до влади «Талібану» продовжувала існувати і працювати, навчаючи грі в шахи як чоловіків, так і жінок. У країни навіть проводилися змагання з шахів.Tweet