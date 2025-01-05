На Харківщині горів психоневрологічний інтернат, є постраждалі

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У місті Південне Харківської області сталася пожежа у психоневрологічному інтернаті. Внаслідок інциденту постраждали 6 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Пожежа спалахнула о 21:44 в суботу, 4 січня, у двоповерховому корпусі психоневрологічного інтернату в місті Південне.

Горів матрац та речі у кімнаті на другому поверсі. Площа займання становила 2 м2.

“Під час пожежі постраждали 6 людей, з яких один чоловік отримав 90% опіків тіла, ще 5 – отримали отруєння чадним газом. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичного закладу”, – йдеться у повідомленні.

О 22:10 пожежу локалізували та згодом ліквідували. Причина встановлюється.

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