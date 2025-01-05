На Харківщині горів психоневрологічний інтернат, є постраждалі
У місті Південне Харківської області сталася пожежа у психоневрологічному інтернаті. Внаслідок інциденту постраждали 6 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Горів матрац та речі у кімнаті на другому поверсі. Площа займання становила 2 м2.
“Під час пожежі постраждали 6 людей, з яких один чоловік отримав 90% опіків тіла, ще 5 – отримали отруєння чадним газом. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичного закладу”, – йдеться у повідомленні.
О 22:10 пожежу локалізували та згодом ліквідували. Причина встановлюється.