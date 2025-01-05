На Харківщині горів психоневрологічний інтернат, є постраждалі

У місті Південне Харківської області сталася пожежа у психоневрологічному інтернаті. Внаслідок інциденту постраждали 6 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Пожежа спалахнула о 21:44 в суботу, 4 січня, у двоповерховому корпусі психоневрологічного інтернату в місті Південне.