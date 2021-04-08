На Київщині громадянин України здійснював продаж палива без ліцензії 

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області в межах повноважень міжвідомчої робочої групи утвореної розпорядженням Голови Київської обласної державної адміністрації, проведено ряд заходів спрямованих на виявлення і припинення порушень законодавства у сфері незаконного обігу підакцизних товарів та нелегальним обігом і роздрібною торгівлею пальним, в ході яких встановлено громадянина України, який на території Київської області здійснював реалізацію підакцизних товарів, без ліцензії на роздрібну торгівлю, реєстратора розрахункових операцій та інших дозвільних документів.

За результатами проведених заходів протиправну діяльність припинено, а також вилучено з незаконного обігу 2,2 тони дизельного палива, 1 тону бензину марки А-95 та обладнання для зберігання і реалізації паливно-мастильних матеріалів.

Загальна вартість вилучених товаро-матеріальних цінностей становить майже 400 тис. гривень.

Вилучені товарно-матеріальні цінності передані на відповідальне зберігання.

У відношенні правопорушника складений протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП «Порушення порядку провадження господарської діяльності».

Головне управління ДФС у Київській області