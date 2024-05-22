На Київ та область суне негода: оголошено штормове попередження

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Синоптики оголосили перший рівень небезпеки

У найближчі години у Києві та області зіпсується погода, насувається гроза. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Мешканців Києва попереджають про небезпечні метеорологічні явища вже у найближчу годину. Негода протримається над столичним регіоном до кінця доби 22 травня.  «У найближчу годину та до кінця дня 22 травня у Києві та області буде гроза», – йдеться у повідомленні.

При цьому синоптики оголосили перший рівень небезпеки (жовтий). Це означає, що погодні умови можуть бути потенційно небезпечними для населення, інфраструктури та навколишнього середовища.

Температура повітря вночі коливатиметься від 10° до 15° тепла. Вдень переважно сягатиме 23-28° тепла. У Карпатах та на узбережжі морів очікується 18-23°. // Главком

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