На Київ та область суне негода: оголошено штормове попередження
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки
У найближчі години у Києві та області зіпсується погода, насувається гроза. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Мешканців Києва попереджають про небезпечні метеорологічні явища вже у найближчу годину. Негода протримається над столичним регіоном до кінця доби 22 травня. «У найближчу годину та до кінця дня 22 травня у Києві та області буде гроза», – йдеться у повідомленні.
При цьому синоптики оголосили перший рівень небезпеки (жовтий). Це означає, що погодні умови можуть бути потенційно небезпечними для населення, інфраструктури та навколишнього середовища.
Температура повітря вночі коливатиметься від 10° до 15° тепла. Вдень переважно сягатиме 23-28° тепла. У Карпатах та на узбережжі морів очікується 18-23°. // ГлавкомTweet