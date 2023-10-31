На Волині двоє людей загинули у позашляховику, який в’їхав у ставок (фото)

Автопригода трапилася учора, 30 жовтня, по вулиці Ковельській у селі Видерта Камінь-Каширського району.

За кермом автомобіля Kia Sorento перебував 45-річний житель району. Водій, ймовірно, не ворався з керуванням, протаранив паркан та в’їхав у ставок. Транспортний засіб перекинувся.

Попередньо, водій автомобіля перебував у стані сп’яніння.

Внаслідок ДТП водій та 52-річний пасажир позашляховика померли у лікарні.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб.

Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області