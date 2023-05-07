На Київщині легковик влетів в дерево та запалав: водій загинув у машині

На Київщині під час дорожньо-транспортної пригоди загинула людина.

6 травня о 22:51 на 101 Броварського району надійшло повідомлення про те, що на території Великодимерської територіальної громади трапилось зіткнення легкового автомобіля з деревом, і його подальшим загоранням на автошляху в направленні населеного пункту Літки.

Про це у Службу порятунку повідомив лікар швидкої медичної допомоги.

Прибувши на місце рятувальники встановили, що горить легковий автомобіль по всій площі.

О 23:13 загорання було локалізовано, а о 23:17 повністю ліквідовано.

Після завершення робіт, фахівцями Служби порятунку в машині було виявлено тіло водія. Особа загиблого і причини виникнення ДТП встановлюються. // Інформатор