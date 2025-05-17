На Одещині у пожежі загинули двоє малолітніх дітей

Сьогодні у селі Нові Маяки Березівського району зайнявся вогонь у господарчій споруді.

В Одеській області внаслідок пожежі загинули двоє дітей, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні у селі Нові Маяки Березівського району зайнявся вогонь у господарчій споруді.

Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіла двох хлопчиків, 2018 та 2019 років народження.

Пожежу було локалізовано о 12:13 та повністю ліквідовано о 12:25.

Обставини трагедії зʼясовуються. // LB.ua