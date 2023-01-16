На Одеській митниці виявили російську та білоруську вантажівки з сільськогосподарською технікою

Працівники ДБР виявили на Одеській митниці дві вантажівки з запчастинами до сільськогосподарської техніки, які належали підприємцям з рф та білорусі.

За оперативними даними, вантажівки прибули до України з рф та білорусі ще до 24 лютого 2022 року в режимі «транзит». Орієнтовна вартість вантажівок з товаром складає щонайменше 12 млн грн.

Наразі майно вилучено, вирішується питання щодо передачі коштів отриманих від його продажу на потреби Збройних Сил України.

Слідчі дії тривають. Зокрема, буде надана правова оцінка діям посадовців митниці, які своєчасно не вжили жодних необхідних заходів щодо вантажівок.

ДБР