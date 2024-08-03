На Полтавщині загинув водій вантажівки, яка наздогнала фуру (фото)

Автомобільна аварія сталася 2 серпня близько 6:00 на автодорозі Дніпро – Решетилівка, між селом Бережнівка та містом Кобеляки. Поліція встановлює обставини події.

За попередньою версією слідства, вантажний автомобіль Renault Master, під керуванням мешканця Кропивницького, зіткнувся із припаркованою на узбіччі вантажівкою MAN. На жаль, від отриманих травм 26-річний водій Renault загинув на місці.

За даним фактом слідчим управлінням обласної поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського РУП)