На Вінниччині поліція розшукує двох неповнолітніх дівчат (фото)

Місцеперебування дівчат 16 та 14 років невідоме

Поліція розшукує 14-річну Анастасію Крупник

Неповнолітня жителька селища Дашів (Дашівської територіальної громади) Гайсинського району 9 листопада пішла з дому та до теперішнього часу її місцеперебування невідоме.

У день зникнення була одягнена в сіру куртку.

Поліцейські вживають усіх заходів для розшуку зниклої дитини. Просимо громадян, які бачили дівчинку, повідомити на спецлінію поліції 102.

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Поліцією розшукується 16-річна Моїсеєнкова Олександра

7 листопада дівчина, жителька села Писарівка Вінницького району, пішла з дому та до теперішнього часу місцеперебування її невідоме.

Розшукувана дівчина може перебувати в місті Дніпро.

Кому відома інформація про місцеперебування зниклої дитини, прохання повідомити у поліцію за телефоном 102.