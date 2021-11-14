На Вінниччині поліція розшукує двох неповнолітніх дівчат (фото)
Місцеперебування дівчат 16 та 14 років невідоме
Поліція розшукує 14-річну Анастасію Крупник
Неповнолітня жителька селища Дашів (Дашівської територіальної громади) Гайсинського району 9 листопада пішла з дому та до теперішнього часу її місцеперебування невідоме.
У день зникнення була одягнена в сіру куртку.
Поліцейські вживають усіх заходів для розшуку зниклої дитини. Просимо громадян, які бачили дівчинку, повідомити на спецлінію поліції 102.
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Поліцією розшукується 16-річна Моїсеєнкова Олександра
7 листопада дівчина, жителька села Писарівка Вінницького району, пішла з дому та до теперішнього часу місцеперебування її невідоме.
Розшукувана дівчина може перебувати в місті Дніпро.
Кому відома інформація про місцеперебування зниклої дитини, прохання повідомити у поліцію за телефоном 102.Tweet