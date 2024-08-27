На Волочищині у ДТП загинув 40-річний водій

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 26 серпня, близько 21:10 години на автодорозі «Стрий – Знам’янка – Ізварине» в с. Бокиївка Війтовецької тергромади.

Відбулося зіткнення між автомобілем «Volkswagen» під керуванням 40-річного жителя м. Волочиськ та вантажівкою «Renault», за кермом якої перебував 30-річний житель Вінницької області. В подальшому легковик зіткнувся ще з однією вантажівкою «DAF».

У результаті автопригоди водій автомобіля «Volkswagen» від отриманих травм помер на місці події.

Слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області