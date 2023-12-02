На ЗАЕС вночі стався повний блекаут: є загроза радіаційній безпеці

Повний блекаут стався на окупованій Запорізькій АЕС вночі 2 грудня. Це створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці на станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Енергоатом”.

Зазначається, що ввечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі “Запорізька ТЕС – Феросплавна” напругою 330 кВ. Через неї ЗАЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Крім того, о 02:31 під час повітряної тривоги було знеструмлено останню лінію “Запорізька АЕС – Дніпровська” напругою 750 кВ.

Через блекаут Запорізька АЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Увімкнулися усі 20 генераторів, потім у роботі залишили 8.

“Енергоатом” наголошує, що найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці. Вона спричинена тим, що окупанти використовували його із порушенням. Блок потребує термінового переведення до холодного стану.

“Знеструмлення головних циркуляційних насосів, що охолоджують активну зону, призводить до переходу реакторної установки в режим природної циркуляції. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока”, – йдеться у повідомленні.

Українські фахівці о 7:00 відновили зв’язок українською енергосистемою, а саме відновлено роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ.

“Енергоатом” підкреслює, що черговий блекаут створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Найбільша в Європі атомна електростанція була окупована росіянами у перші дні повномасштабного вторгнення. Більше того, окупанти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

На станції наразі перебувають експерти МАГАТЕ. На початку листопада агенція провела вже 13 ротацію наглядачів.

Раніше в “Енергоатомі” зазначали, що від початку окупації на Запорізькій АЕС сталося вже 7 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише Україні, але й іншим державам.