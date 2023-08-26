На Житомирщині зіткнулися два літаки L-39: загинув відомий льотчик

У Житомирській області зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Внаслідок авіакатастрофи загинув відомий льотчик Андрій Пільщиков з позивним “Джус”.

Авіакатастрофа сталася у п’ятницю, 25 серпня, напередодні Дня авіації України. Під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіштовхнулися два літаки L-39. Загинули три українських пілоти.

Розпочате розслідування

ДБР вже почало кримінальну справу. Правоохоронці перевірять, чи були літаки у справному стані та чи було дотримано правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть діагностику “чорних ящиків”.

Попередня кваліфікація інциденту – порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Загинув відомий український льотчик

Внаслідок авіакатастрофи у Житомирській області загинув відомий в Україні льотчик-винищувач Андрій Пільщиков з позивним “Джус”. Він був пілотом 40-ї бригади тактичної авіації

З початку повномасштабної війни він захищав небо України, зокрема, брав участь в обороні столиці і був одним із “Привидів Києва”.

“Джус” неодноразово давав інтерв’ю українських та західним ЗМІ, в яких закликав надати Україні сучасні винищувачі.

“Висловлюємо співчуття рідним загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас”, – зазначили у Повітряних силах ЗСУ.