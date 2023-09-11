На Звенигородщині мотоцикліст загинув, влетівши у відбійник

Від отриманих травм кермувальник загинув. Наразі відкрито кримінальне провадження.

Автопригода сталася 10 вересня близько 22:35 години у селі Лозуватка Звенигородського району. Попередньо правоохоронці встановили, що 43-річний водій мотоцикла «ІЖ Планета 4» не впорався з керуванням, вʼїхав у дорожній відбійник та перекинувся.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік загинув на місці.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Повні обставини з’ясовує слідство.

Сектор комунікації поліції Черкаської області