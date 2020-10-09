Названа причина гибели трех военных в Житомирской области

Трое военнослужащих, которых мертвыми нашли в съемной квартире в Житомирской области, погибли, предварительно, от отравления угарным газом.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

«8 октября в селе Новоивницкое Андрушевского района (Житомирская область — ред.) предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912)», — сообщили в ведомстве.

Указано, что признаков пожара не было. Подразделения ГСЧС не привлекались.