Ожеледиця на дорогах України: 4 лютого в 20 областях оголошено жовтий рівень небезпеки 

У п’ятницю, 4 лютого, за даними Sinoptik.ua, практично на всій території України очікується ожеледиця.

Пощастить лише мешканцям Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, де вже кілька днів немає опадів. Жителям решти регіонів у п’ятницю рекомендуємо виїжджати на особистому автотранспорті лише у разі нагальної потреби.

Будьте дуже уважні на дорогах — ожеледиця збільшує гальмівний шлях.

Пішоходам нагадуємо, що на слизьких тротуарах руки не варто тримати в кишенях, а пересуватися найкраще дрібними кроками.