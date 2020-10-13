Под Днепром автомобиль насмерть сбил велосипедиста

В Днепропетровской области, в Кривом Роге, произошло ДТП, в результате которого умер мужчина.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Днепропетровской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 мая 2020 примерно в 17:00 на проезжей части дороги улицы Алексея Соломенной. Вследствие аварии пострадал велосипедист, на которого совершил наезд водитель автомобиля Geely CK. Водителя двухколесного транспорта доставили в медицинское учреждение, где он впоследствии скончался.

Просьба свидетелей и очевидцев ДТП обратиться по телефону (097) 191-41-21.