Поліцейські Кам’янського розшукують 15-річну дівчину (фото)

6 лютого близько 15:00 Маргарита Путиніка пішла з будинку, де проживала разом з родиною у м. Кам’янське по вулиці Айвазовського, та до теперішнього часу додому не повернулася.

Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся чорне довге.

Була одягнена: чорний спортивний костюм з капюшоном, темно зелений пуховик до колін, кросівки білі.

Прохання до всіх, кому відоме місце перебування неповнолітньої Маргарити Путиніки, повідомити до Кам’янського РУП за телефонами 096 586 94 41 або на спецлінію “102”.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП